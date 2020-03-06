 СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За версією слідства, організували нелегальний бізнес четверо мешканців обласного центру. Всі заклади були ретельно замасковані: діяли без реклами, або ж мали вивіски "Оренда" чи "Ремонт". Крім того вулиця біля казино і самі зали були оснащені камерами відеоспостереження. У підпільні заклади клієнти потрапляли виключно за рекомендацією і тільки після попередньої заявки на візит. "Вхідний квиток" коштував 500 гривень.
Під час санкціонованих обшуків у місцях ведення нелегального бізнесу правоохоронці вилучили майже 50 ігрових автоматів, чорну бухгалтерію і гроші, отримані незаконним шляхом. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад 750 тис. гривень.
У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення підозри організаторам підпільних закладів.
лучше бы они ликвидировали 6 террористов - кацапов......а игорные залы пусть менты ликвидируют....один хер толку с них мало.
Они скорее себе яйца отстрелят
к слову - у моего товарищя жена ещё в середине нулевых (на первых рейдах закрытия) купила игровой автомат однорукий бандит на дачу, для сохранения семейного бюджета......
Пчелы против меда
А какая зарплата у всей той шоблы обоссанных "СБУ", которые штурмовали подвал с компьютерами?
И, интересно, эти херои всех бабок, что сигаретами торгуют, разогнали?