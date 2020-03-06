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Все про:Запоріжжя (565) гральний бізнес (138) Правоохоронні органи (894) СБУ (5366)

 СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність шести підпільних гральних закладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 01

За версією слідства, організували нелегальний бізнес четверо мешканців обласного центру. Всі заклади були ретельно замасковані: діяли без реклами, або ж мали вивіски "Оренда" чи "Ремонт". Крім того вулиця біля казино і самі зали були оснащені камерами відеоспостереження. У підпільні заклади клієнти потрапляли виключно за рекомендацією і тільки після попередньої заявки на візит. "Вхідний квиток" коштував 500 гривень.

СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 02

Также читайте: СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино

СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 03

Під час санкціонованих обшуків у місцях ведення нелегального бізнесу правоохоронці вилучили майже 50 ігрових автоматів, чорну бухгалтерію і гроші, отримані незаконним шляхом. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад 750 тис. гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів "за записом". ФОТОрепортаж

СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 04
СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 05

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення підозри організаторам підпільних закладів.

Читайте також: СБУ блокувала діяльність 33 незаконних онлайн-казино

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179961
 
   
 Топ коментарі
 
А почему не арестовали смотрящих - полицаев лучшего министра Авакова?
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Дайте людям нормально работать! Пусть платят не Авакову а в бюджет!
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Вы хоть поняли, что написали? Менты... ликвидируют...игорные залы СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5285
Они скорее себе яйца отстрелят
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А почему не арестовали смотрящих - полицаев лучшего министра Авакова?
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Дайте людям нормально работать! Пусть платят не Авакову а в бюджет!
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Авакян себе на карманные оставил..... А вы сс-ки последнее забираете!!!
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Так вроде Аваков докладывал о 100% ликвидации . СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье - Цензор.НЕТ 343
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СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье.....

лучше бы они ликвидировали 6 террористов - кацапов......а игорные залы пусть менты ликвидируют....один хер толку с них мало.
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Вы хоть поняли, что написали? Менты... ликвидируют...игорные залы СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5285
Они скорее себе яйца отстрелят
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наши занюханцы и по играм и по тырке всем 100 очков вперед дадут!
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Передел собственности. Ставлю на МВД - Баканов лох
СБУ ликвидировала 6 подпольных игорных залов в Запорожье - Цензор.НЕТ 3095
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ах-ха это сильно! их закрыли даже кульки на витрину наклеили, но для особо требовательных игроков (виплохов) поворачивался рубильник и представление начиналось......
к слову - у моего товарищя жена ещё в середине нулевых (на первых рейдах закрытия) купила игровой автомат однорукий бандит на дачу, для сохранения семейного бюджета......
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пипец.
А какая зарплата у всей той шоблы обоссанных "СБУ", которые штурмовали подвал с компьютерами?
И, интересно, эти херои всех бабок, что сигаретами торгуют, разогнали?
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идёт умышленная дискредитация Украины как государства...
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В Днепре дворник с гранатой сидел на детской площадке и пил алкоголь в компании товарищей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в пятницу, 6 марта.
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6 подпольных игорных залов, которые ранее "ликвидировали" полицаи...
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