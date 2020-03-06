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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:COVID-19 (540) Волошин Олег (1)

 Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин повідомив, що залишиться в ізоляції до отримання результатів експрес-тестів на коронавірус.

"Результати експрес-тестів по всіх вірусах респіраторної групи негативні. В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому, щоб відповідно до рекомендацій ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше", - написав нардеп на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Волошин 27 лютого зустрівся з депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером, якого пізніше було госпіталізовано до реанімації з коронавірус.

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"Шановному депутату Національної Асамблеї Франції Жан-Люку Райтцеру 68 років. Не так давно він переніс операцію. Не потрібно бути інфекціоністом, щоб розуміти, що ми з ним в абсолютно різних групах ризику. На момент нашої розмови абсолютно жодних симптомів (кашлю, нежиті) у нього не було", - зазначив нардеп.

Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус 01

Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179958
 
 
 Топ коментарі
 
та не в раду иди обними побольше колег.....
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Мирной им земли над головой
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кладбище твой дом, мразь кацапская !
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поздно ребята ! Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом - Цензор.НЕТ 2780

всю фракцию ОПЗЖ во главе с Рувиновичем нужно дорезать (чтоб не пропадали зря) и пусть на корм для домашних животных
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жінку попроси дозволити Скалецька щоб поняньчила
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ты осторожнее с высказываниями - могут привлечь за жестокое обращение с животными
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и не говори.. зачем такие жертвы? пусть валит к своим в СН-ОПЗЖ и проводят круглосуточные совещания.. можно и без табу)
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Не только в зраду а и в офис тоже пусть сходит с обнимашками.
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А він під час голосування за уряд в Раді був? Тоді всіх 450 депутатів треба ізолювати, а ще міністрів і Зе!
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Так там і святий сивочолий гетьман був. Його також, что "короно-вірус" до святих не чіпляється?
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Я ж написав, всі 450 депутатів! Чи скільки їх там зараз без ОРДЛО? 430-435?

Мало того, сивочолий і бубочка руки потиснули, а при епідемії цього ні в якому разі НЕ МОЖНА робити!)
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зебил, перечитай сообщение ещё раз, возьми калькулятор в руки, сравни цифры, если с первого раза не доходит до твоего органа, который выполняет функции мозга.
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та он привыкший.

к нему и ты цепляешься постоянно, и портнов, и вся кацапо-лугандонская мерзость,

но организм окреп к цеплянию разной заразы
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а чего это ты бубочку исключил?он тоже по залу шлёндрал,лёху гончаренко вылавливал Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 7716
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Як це? Повторюю: "Тоді всіх 450 депутатів треба ізолювати, а ще міністрів і Зе!"
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Не зря съездил во Францию, АДНАЗНАЧНо. Великое дело сделал для Опзж
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то есть голосование могло проходить под влиянием вируса, необходимо переголосование.
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кладбище твой дом, мразь кацапская !
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Не пусть пойдет и расцелует медведчука бойко и других патриотов опзж
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дикий кипиш и шабаш, это он об чем. Сам создал, и раздул, и в изоляцию, прямо ленин в шалаше.
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В гробу побудь. У белых тапках. Вместе со всем своим блоком.
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достаточно мавзолей посетить, с дружественным визитом.
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Дайте йому хтось закису азоту, - кажуть допомагає від москвофільства.
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открывайте глаза - зеленые с опезеже - вам в них письнут - струей мощной))))
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надеюсь он по старой хохлятской привычке сунет взятку, что бы анализы побыстрее признали годными и махнет сразу в Раду
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Сергій Стерненко
28 хв ·

Нардеп від ОПЗЖ Волошин контактував з французьким депутатом, який захворів на коронавірус.
У зв'язку з цим необхідно негайно прийняти кілька важливих рішень:
1) Відправити Волошина до його фракції на дружню зустріч з обов'язковим рукопотисканням (чи що вони там одне одному тиснуть)

2) Ізолювати всю фракцію ОПЗЖ разом із друзями Волошина Бужанським, Дубінським, Шевченком, Брагарем та Смаглюк
3) Помістити фракцію ОПЗЖ і згаданих осіб на літак
4) Відправити літак з ОПЗЖшниками і їх друзями до Москви із оіфційним дружнім візитом, який включатиме спільне чаювання та похід в сауну
5) Не пускати потім їх всіх назад
6) Перекрити кордон з РФ
7) Чекати
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Сколько же гнид на содержании...дома он побудет
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Та брось заморачиваться! Сходи в гости к Рабиновичу, Медведчуку, Портнову, зайди в налоговую, в офис преза, прокуроров и ментов - сколько той жизни!
Оторвись по полной Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 9657
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в данной ситуации, красиво было сказать, останусь на рабочем месте до последнего.
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Верно.Свои подсидят,спишут.Зоряна вон,с карантина вышла уже не министром. Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 614
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зоряну в Санжарах лишили министерства! О как бывает. оказывается! И ни один ганд презерватив из ее партии за нее не квакнул.... прямо хроники из жизни рептилий!
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ну если так, то тогда пусть и его муж с ним в изоляции дома сидит.
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ОПЗЖ --источник заразы потому что лижут всякую дрянь.
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дикий кипиш и шабаш?
мог бы спокойно цёмкать у рабиновича с кивой...навига ему эта экзотика с французкими райтцерами?
чы то оно назло слугам народа?
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вероятность заражения в порядке убывания
1. зажоп
2. слуги кремля
3. разные внефракционные и рыги
4. родина
5. голос
6. ес

Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 5289
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Слабак, нормальный пацан должен стремиться на роботу, обнять коллег, поделиться своими проблемами, что бы поддержали и словом и делом.
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Побуду дома до получения результатов тестов

Отправил посылку с книгой "Справочник ядовитых грибов. Издание 2-е исправленное и дополненное"
Это на случай отрицательных результатов. Нужен адрес во Франции. Тоже отправлю.
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"Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом" - что значит "побуду дома", всех забирают в инфекционку, а этого козла почему то оставили дома, или он уже живёт в резервации, как социально опасный, во всех отношениях, элемент.
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За таку дурню, що витворив Волошин, потрібно ізолювати в одиночну камеру. Надовго.
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Ну уж нет, подыхать так подыхать.Кабздон, что просто так решил устроить концерт в своем котле,по поводу твоего прибытия,бужининского , дубининского и Ко.?
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Не надо !иди на работу в верховну раду,поздоровайся со всеми за ручку!!!а вось народу украины повезет! Вы все там в ВР повыздыхаете!
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пздуй на работу , бездельник хренов . и не забудь там по обниматься с коллегами , поцеловаться , у вас в раде так принято .
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Какой смелый, нет, какой мужыственный шаг!
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