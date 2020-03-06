 Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус

"Результати експрес-тестів по всіх вірусах респіраторної групи негативні. В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому, щоб відповідно до рекомендацій ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше", - написав нардеп на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Волошин 27 лютого зустрівся з депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером, якого пізніше було госпіталізовано до реанімації з коронавірус.

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"Шановному депутату Національної Асамблеї Франції Жан-Люку Райтцеру 68 років. Не так давно він переніс операцію. Не потрібно бути інфекціоністом, щоб розуміти, що ми з ним в абсолютно різних групах ризику. На момент нашої розмови абсолютно жодних симптомів (кашлю, нежиті) у нього не було", - зазначив нардеп.