 Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус

"Результати експрес-тестів по всіх вірусах респіраторної групи негативні. В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому, щоб відповідно до рекомендацій ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше", - написав нардеп на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Волошин 27 лютого зустрівся з депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером, якого пізніше було госпіталізовано до реанімації з коронавірус.
"Шановному депутату Національної Асамблеї Франції Жан-Люку Райтцеру 68 років. Не так давно він переніс операцію. Не потрібно бути інфекціоністом, щоб розуміти, що ми з ним в абсолютно різних групах ризику. На момент нашої розмови абсолютно жодних симптомів (кашлю, нежиті) у нього не було", - зазначив нардеп.
всю фракцию ОПЗЖ во главе с Рувиновичем нужно дорезать (чтоб не пропадали зря) и пусть на корм для домашних животных
Мало того, сивочолий і бубочка руки потиснули, а при епідемії цього ні в якому разі НЕ МОЖНА робити!)
к нему и ты цепляешься постоянно, и портнов, и вся кацапо-лугандонская мерзость,
но организм окреп к цеплянию разной заразы
Сергій Стерненко
28 хв ·
Нардеп від ОПЗЖ Волошин контактував з французьким депутатом, який захворів на коронавірус.
У зв'язку з цим необхідно негайно прийняти кілька важливих рішень:
1) Відправити Волошина до його фракції на дружню зустріч з обов'язковим рукопотисканням (чи що вони там одне одному тиснуть)
2) Ізолювати всю фракцію ОПЗЖ разом із друзями Волошина Бужанським, Дубінським, Шевченком, Брагарем та Смаглюк
3) Помістити фракцію ОПЗЖ і згаданих осіб на літак
4) Відправити літак з ОПЗЖшниками і їх друзями до Москви із оіфційним дружнім візитом, який включатиме спільне чаювання та похід в сауну
5) Не пускати потім їх всіх назад
6) Перекрити кордон з РФ
7) Чекати
Оторвись по полной
гандпрезерватив из ее партии за нее не квакнул.... прямо хроники из жизни рептилий!
мог бы спокойно цёмкать у рабиновича с кивой...навига ему эта экзотика с французкими райтцерами?
чы то оно назло слугам народа?
1. зажоп
2. слуги кремля
3. разные внефракционные и рыги
4. родина
5. голос
6. ес
Отправил посылку с книгой "Справочник ядовитых грибов. Издание 2-е исправленное и дополненное"
Это на случай отрицательных результатов. Нужен адрес во Франции. Тоже отправлю.