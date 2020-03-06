 ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook, економіст Володимир Компанієць. передає Цензор.НЕТ.

"Та ладно, цього ж просто не може бути, уряд Гончарука останні 6 місяців розповідав про перемоги в економіці з "чудовими темпами приросту ВВП", а тут бац, перший день нового уряду і вже за розрахунками Мінекономіки реальний ВВП в січні ВПАВ на 0,5%", - зазначив він.

За його словами, це буде "першим зниженням реального ВВП за останні 49 місяців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА