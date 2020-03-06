 ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook, економіст Володимир Компанієць. передає Цензор.НЕТ.
"Та ладно, цього ж просто не може бути, уряд Гончарука останні 6 місяців розповідав про перемоги в економіці з "чудовими темпами приросту ВВП", а тут бац, перший день нового уряду і вже за розрахунками Мінекономіки реальний ВВП в січні ВПАВ на 0,5%", - зазначив він.
За його словами, це буде "першим зниженням реального ВВП за останні 49 місяців".
А в кварталовских методичках не написано, что пришлось увеличивать на 45% численность ВСУ, всё это оплачивать, отрывать трудовые ресурсы из промышленного и сельскохозяйственного сектора и т.д.?
А в ЛигаСмеховских методичках не объясняется, что проведение мобилизации (6 волн) как-то слабо способствует росту ВВП и инвестиций?
Хотя, кому это я?
что такое дефолт нацвалюты?
что такое девальвация нацвалюты?
за счёт чего формируется курс нацвалюты, факторы которые на это влияют?
что такое межбанк и как он функционирует?
Спасибо Вам заранее за вразумительный и культурный ответ. А так да, Порошенко и Гонтарева, АДНАЗНАЧНА!
https://finance.yahoo.com/quote/%5ETNX?p=^TNX
Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе этого года снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Не "Беларусии", а Беларуси (явно новость из парашы). И проблемы у Беларуси именно из-за *****.
Номінальний ВВП України (розмір ВВП в доларах - за даними Світового банку та МВФ):
2013 рік --- 183310 млн. дол. США
2018 рік --- 130832 млн. дол. США
Т.о, за время правления Порошенко и его банды ВВП Украины вырос аж на -53 млрд долл. (минус, Карл, минус 53 млрд долл).
Там теж Порох обвалив?
Какое в жопу производство, когда мы гуляем от католического рождества до Маланки и старого Нового Года!