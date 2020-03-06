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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (81) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (15) Компанієць (4)

 ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року. ІНФОГРАФІКА

За розрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України ВВП України в січні скоротився на 0,5%.

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook, економіст Володимир Компанієць. передає Цензор.НЕТ.

"Та ладно, цього ж просто не може бути, уряд Гончарука останні 6 місяців розповідав про перемоги в економіці з "чудовими темпами приросту ВВП", а тут бац, перший день нового уряду і вже за розрахунками Мінекономіки реальний ВВП в січні ВПАВ на 0,5%", - зазначив він.

За його словами, це буде "першим зниженням реального ВВП за останні 49 місяців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року 01

ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179955
 
   
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А в Ваших зелёных методичках не написано, что после 2013 Украина потеряла 25% промышленного потенциала?
А в кварталовских методичках не написано, что пришлось увеличивать на 45% численность ВСУ, всё это оплачивать, отрывать трудовые ресурсы из промышленного и сельскохозяйственного сектора и т.д.?
А в ЛигаСмеховских методичках не объясняется, что проведение мобилизации (6 волн) как-то слабо способствует росту ВВП и инвестиций?
Хотя, кому это я?
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дефолт нацвалюты силами порошенко и гонтаревой тоже мало способствует росту ВВП и инвестициям.
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Девальвація гривні відбулася за рухнок паніки і виведення валюти з України рашкинськими банками-дочками. Але ж зебілам Гонтарева-Порошенко винні.
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А Вы можете объективно (кроме козней Гонтаревой и интриг Порошенко), с экономической точки зрения объяснить следующее:
что такое дефолт нацвалюты?
что такое девальвация нацвалюты?
за счёт чего формируется курс нацвалюты, факторы которые на это влияют?
что такое межбанк и как он функционирует?
Спасибо Вам заранее за вразумительный и культурный ответ. А так да, Порошенко и Гонтарева, АДНАЗНАЧНА!
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а чего 82? раньше же ныли про 100 раз. Или специально снизили цифру, чтоб не так удобно умножать было и удивляться нереальным цифрам?
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Про 100 не слышал. Цифра неудобная. А про 82 Г+Г гундосило. Порох (точно не помню когда) обнародовал прибыль от дивидентов, за несколько лет, бубочки перекрутили это в обогащение в 82 раз, ну а наш мудрый нарид особо не разбирался.
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Я бачу у штатах теж проблеми починаються: Treasury Yield 10 Years (^TNX) за місяць скотивсь з 1,6 до 0,7 (!) (Dow Jones теж зваливсь з 29500 до 25300). Наша слабка економіка зреагує обвалом за 1-2 тижні.

https://finance.yahoo.com/quote/%5ETNX?p=^TNX
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там вчера рыжий клоун отжигал, говорит "какой вирус? ходите на роботу, ничего страшного, само как-то рассосётся"
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Щекаладки настолько тупые, что кадегорически отказываются замечать мировой финансовый кризис. Щекаладки, другие страны падают намного быстрее Украины.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе этого года снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Какой ты в задний проход финансист? Ты зеонанист.
Не "Беларусии", а Беларуси (явно новость из парашы). И проблемы у Беларуси именно из-за *****.
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А те що Підерашка нафту Білорусі перекрила з січня це теж просто співпвадіння?
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А вот как вырос ВВП за время правления Порошенко. Хе-хе:

Номі­нальний ВВП України (розмір ВВП в доларах - за даними Світового банку та МВФ):

2013 рік --- 183310 млн. дол. США
2018 рік --- 130832 млн. дол. США

Т.о, за время правления Порошенко и его банды ВВП Украины вырос аж на -53 млрд долл. (минус, Карл, минус 53 млрд долл).
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Ну правильно. з точки зору кацапа у всьому Порох винуватий. Ти рашкинське ВВП покажи.
Там теж Порох обвалив?
ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року - Цензор.НЕТ 6055
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На нари соєвого козла , злодій і барига.
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При Порошенко виросло ВВП з 90 до 130 млрд. Тобто на 44,4%. зебидло.
ВВП України в січні скоротився на 0,5% вперше з 2016 року - Цензор.НЕТ 4746
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Ну если быть точным, Порошенко пришёл к власти во втором полугодии 2014 года, После революции на Майдане, после обрушения всей власти в стране, после аннексии Крыма и после начала боевых действий на Донбассе. Не удивительно, что всё падало, удивительно, как НЕ упало полностью.
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Люди тут сміються, аби не плакати. ''Зробили'' Україну.
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Все что Порох построил за 5 лет, ЗекоМанда просрали за 9 месяцев.
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рейтинг зеленых гнид летит на дно.гонение их на ростов - дело времени
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Зенелох стань на самокат, і давай піднімай ВВП до 40%.
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Не нойте!
Какое в жопу производство, когда мы гуляем от католического рождества до Маланки и старого Нового Года!
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тут же речь о сравнении, мы так всегда гуляли... но падения такого не было
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