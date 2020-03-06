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 Політика України
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Все про:Нацрада_ТРМ (252) перевірка (396) Сорос (15) ZIK (14)

 Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу ZIK.

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Нацради 6 березня.

Телеканал перевірять на предмет дотримання норм законодавства про заборону поширення мови ненависті, необ'єктивної інформації, зазіхання на права і свободи людини.

У повідомленні наголошується, що до Нацради звернувся громадянин зі скаргою на телемарафон "Тхне Соросом", який вийшов в ефір ZIK 28 лютого. На думку заявника, програма містила ознаки маніпуляції суспільною свідомістю і розпалювання ненависті.

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Регулятор після моніторингу прийшов до висновку, що висловлювання, які звучали під час марафону, мають ознаки невідповідності низці норм законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".

Марафон "Тхне Соросом" на телеканалі ZIK тривав з 07.00 до 22.00 28 лютого.

Телеканал ZIK раніше належав львівському бізнесмену Петру Димінському. У 2019 він продав його народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Тарасу Козаку, який, за даними ЗМІ, є партнером і близьким соратником ще одного депутата від цієї партії, проросійського політика, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179952
 
   
 Топ коментарі
 
«Сорос»-це нова фішка Кремля.
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У нас уже 9 месяцев тхнет проросийским реваншем, а не Соросом
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ознайомтеся з біографією цього покидькаі з дивом дізнаєтесь що ця глиста "фішка" не тільки ******* ...
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Сорос вклав купу грошей в розвінчування постсовкових князьків, розжирілих за рахунок корупції та експлуатації своїх народів. За це його ненавидить ілітка і в нас і за поребриком.
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Сорос: «Европа выиграет, даже если от Украины останется пепелище и горы смердящих трупов. Судьба украинцев никого не волнует»
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это он тебе лично в бане рассказал ?

или у тебя ссылка на кацапский блог какой-то есть ?
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Сорос ніколи такого не говорив. Єдиний раз коли він "зірвався", то це після приходу до влади овоча. Дослівно він сказав "I give up on Ukraine" і тимчасово скоротив фінансуваня ряду дослідницьких проектів фонду "Відродження". Але фінансування освітніх проектів, навпаки, збільшилось, що дало змогу багатьом студентам отримати освіту за кордоном. Найбільше Сороса ненавидить диктатор *****. Тому всі нападки на Сороса і міфи про "соросят" як "национальных предателей" це чисто *****вська пропаганда. Це як клеймо - лає Сороса значить агент *****. А ***** реально злякав волонтерський рух як прямий наслідок розвитку громадянського суспільства. От і дивіться "хто є хто".
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Какой невиданный благодетель! Вложил кучу денюх, и все бескорыстно. Святой человек, однако.
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Та Сорос, всю жизнь занимающийся спекуляциями на валютных рынках, выглядит малохольным пацаном по сравнению с Беней, который за пару месяцев подлатался на 6 миллиардов баксов.
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терміново треба використати собак натренованих на ТХНЕ МЕДВЕДЧУКОМ !!!
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кацапа, а как ты относишься к Бандере, Мазепе и Порошенко ?
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ты это в суде по делу о пропаганде нацизма расскажи
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да это ты отмазки придумываешь на простейший вопрос
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Зачем тебе вопросы,суть которых ты не понимаешь?
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да мне и не надо твоих бредовых вопросов.

я прошу ответа на мои вопросы
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Кац, не пересмикуй. Сказано, «Про покійних не кажуть нічого, окрім правди».
Ну що, ж ви за народец такий брехливий.
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Как раз старая. ******** лет 20 уже свое стадо Соросом пугают. А вот для Украины - как раз новая, "почему-то" именно зебилятник так боится Сороса, хором с русней.
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А кто такой Сорос, и почему его нельзя ругать?
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Ладно, поставлю вопрос иначе. Чего его так боятся?
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Сорос ученик и последователь Карла Поппера - автора книги "Открытое общество и его враги". Все диктаторы строят именно "закрытые" жестко контролируемые ими лично общества в которых подавляется свобода слова и права человека. В этой книге как бы анатомия прихода к власти диктаторов создающих фашистские режимы.
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Потому шо он является активным членом организации "Сатмар" 😀
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Верно подметили. Кремль его постоянно вытаскивают как начинает палиться. Пугало такое.
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смердить шахраєм ...набагато нейтральніша назва ...а головне ПРАВДА
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Ты это о нашем галактическом президенте Монике Я не ЛОХ Оманской
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от тебя Мертвечуком и Шариём тхнэ за версту
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дыминский - быдло криворожское,якэ корчыло з себе галичанина...
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Г+Г когда проверят после "Порошенко убил своего брата"? https://www.youtube.com/watch?v=vNDmnRbxkGQ
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У нас уже 9 месяцев тхнет проросийским реваншем, а не Соросом
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Тхне новою порцією кацапської пропаганди
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вата наташи влащенко может пахнуть иначе?
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Успокойся. Шмыгаль хором с Бойком пел серенаду о том, шо надо непремeнно дать воду оккупантам. Так шо тебе скоро запретят на мертветчуков гавкать.
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"Телеканал проверят на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, необъективной информации, посягательстве на права и свободы человека " Это кого там человеком считают - Сороса шо ли? )))
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То ли еще будет. Петюня, при всех достижениях, открыл двери настежь для западных лоббистов. Теперь их палкой не выгонишь.
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Головне, що ваших азєоппських турнули з України.
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Сорос умный человек а тезис соросята закинут нам из за поребрика ну не могут быть о те идиоты узели в сервантерии соросятами
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Они не соросята, а мажоры, для которых большие дяди проторили дорогу в правительство. Я знаю людей, которые имеют настоящее западное образование, и которыми в Украине пренебрегают, потому, что они не мажоры. Это как и сссре- все удобства были для членов кпсс.
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до мажоров им как киве до до подиума Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом" - Цензор.НЕТ 3908 порылись тут за арахмию мля Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом" - Цензор.НЕТ 3908 Тв массовка интера и прочих тв где вован шарился Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом" - Цензор.НЕТ 3908
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Сорос здесь совершенно ни к чему. Сорос организатор спонсорской помощи странам СНГ по преодолению наследия коммунизма и сталинизма. Различными фондами мира, в том числе фондом Сороса с 1991 г по 2014 г были предоставлены стипендии, гранты на обучение в аспирантурах, обучение по программам магистратуры России на сумму 19,8 млд.дол. А Украине 3,7 млд долл( кто съел больше печенюшек ?) Это помогло изменить кругозор большого слоя интеллигенции в наших странах. На Московии все учреждения предоставлявшие гранты были объявлены иностранными агентами, потому эту помощь западных финансовых институтов России прекратили.
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Зику "тхне"? Гоните мертвечук в три шеи!!! Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом" - Цензор.НЕТ 8103 "Тхне" им, видите ли!
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Конченные дебилы! У Сороса в Украине нет ничего, никакого бизнесса от слова Вообще! Просто нет! Фонд Сороса спонсирует какието гуманитарные проекты, и они касаются информационных аспектов- книжки, гранты и т.д.
Да они носят либерально- демократические идеологию. Все! Зато у Медведчука, Бойко, Коломойского, Ахметова и т.д. по списку- реальные сектора экономики в ми х руках, и они ими управляют, но отнюдь не рыночными методами. Но вмеоват Сорос! Это нонсенс! Это полный взрыв мозгов! В том что в Украине олигархат оказывается виновпт Сорос! А народ хавает, и эту пургу вносят в умы масс медиа!
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Археологи виявили 52 давні поховання у курганах на Дніпропетровщині. Всього розкопали 10 могильників, яким від 6 до 2,5 тис. років.

"Найдавнішими серед досліджених виявилися 2 поховання, які датуються другою половиною IV тис. до н.е. і відносяться до енеоліту. П'ять курганів були збудовані за доби ранньої бронзи носіями ямної археологічної культури. Впускними до цих курганів були поховання катакомбної культури, що складають найчисельнішу групу поховань", - наводить слова археологів видання Depo Дніпро.

Дослідники зазначають, що присутні також поховання бабинської (XVIII-XVI ст. до н.е.) та зрубної культур (XV-XІІІ ст. до н.е). Є декілька скіфських поховань.
В одному з курганів археологи знайшли небіжчика у кам'яній скрині. Між його ребрами побачили крем'яне вістря стріли. Імовірно, вона і призвела до смерті. Також розкопали кам'яний жертовник та безліч побутових речей, створених з кістки, каменю та кераміки. Найбільший курган мав висоту 6,5 м.
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Жупел Сороса - исключительное порождение расейской пропаганды - как символа кровавого оскала мирового империализма, тянущего щупольца к природным богатствам Расии путём внедрения чуждой идеологии либерастов.. В условиях Украины блюдо для пикантности приправляется щепоткой мирового жыдомасонского заговора.
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