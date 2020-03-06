 Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом"

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Нацради 6 березня.
Телеканал перевірять на предмет дотримання норм законодавства про заборону поширення мови ненависті, необ'єктивної інформації, зазіхання на права і свободи людини.
У повідомленні наголошується, що до Нацради звернувся громадянин зі скаргою на телемарафон "Тхне Соросом", який вийшов в ефір ZIK 28 лютого. На думку заявника, програма містила ознаки маніпуляції суспільною свідомістю і розпалювання ненависті.
Регулятор після моніторингу прийшов до висновку, що висловлювання, які звучали під час марафону, мають ознаки невідповідності низці норм законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".
Марафон "Тхне Соросом" на телеканалі ZIK тривав з 07.00 до 22.00 28 лютого.
Телеканал ZIK раніше належав львівському бізнесмену Петру Димінському. У 2019 він продав його народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Тарасу Козаку, який, за даними ЗМІ, є партнером і близьким соратником ще одного депутата від цієї партії, проросійського політика, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
или у тебя ссылка на кацапский блог какой-то есть ?
я прошу ответа на мои вопросы
Ну що, ж ви за народец такий брехливий.
Да они носят либерально- демократические идеологию. Все! Зато у Медведчука, Бойко, Коломойского, Ахметова и т.д. по списку- реальные сектора экономики в ми х руках, и они ими управляют, но отнюдь не рыночными методами. Но вмеоват Сорос! Это нонсенс! Это полный взрыв мозгов! В том что в Украине олигархат оказывается виновпт Сорос! А народ хавает, и эту пургу вносят в умы масс медиа!
"Найдавнішими серед досліджених виявилися 2 поховання, які датуються другою половиною IV тис. до н.е. і відносяться до енеоліту. П'ять курганів були збудовані за доби ранньої бронзи носіями ямної археологічної культури. Впускними до цих курганів були поховання катакомбної культури, що складають найчисельнішу групу поховань", - наводить слова археологів видання Depo Дніпро.
Дослідники зазначають, що присутні також поховання бабинської (XVIII-XVI ст. до н.е.) та зрубної культур (XV-XІІІ ст. до н.е). Є декілька скіфських поховань.
В одному з курганів археологи знайшли небіжчика у кам'яній скрині. Між його ребрами побачили крем'яне вістря стріли. Імовірно, вона і призвела до смерті. Також розкопали кам'яний жертовник та безліч побутових речей, створених з кістки, каменю та кераміки. Найбільший курган мав висоту 6,5 м.