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 Фоторепортаж, Здоров'я
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Все про:поранення (1648) Харків (1674) евакуація (296) військовослужбовці (2667)

 14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 березня, з Харківського Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, здійснена планова медична евакуація поранених у Вінницю і Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві 01

Поранені проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військових до наступного етапу лікування.

Так, реанімаційно-операційним літаком Ан-26 "ВІТА" 8 поранених доставлені у Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону у Вінниці.

14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві 02

Також читайте: Один український воїн загинув, ще троє травмовані внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої поблизу Кримського, - штаб

14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві 03

Шестеро військових з бойовою травмою (акубаротравма) прибули в Національний військово-медичний клінічний центр "Головний Військовий Клінічний Госпіталь" у Києві залізничним транспортом.

14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог відкривав вогонь п'ять разів, - пресцентр

14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві 05

"Зараз воїни розміщені у відділеннях центрів і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. Поранені забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації. За словами військових медиків, стан їхнього здоров'я визначається як стабільний", - йдеться в повідомленні.

14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві 06

Читайте: Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179949
 
 
 Топ коментарі
 
Выздоравливайте защитники !!!
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Одужання нашим героям. Бог у поміч, хлопці
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Эрдоган потеряв 50 убитыми, уконтропупил три тысячи ихтамнетов , и половину техники Сирийской, и вместо 40 км. зоны безопасности, получил 80 км., Сирийской территории в районе Идлиба, деньги от ЕС для размещения беженцев и боеприпасы от НАТО. Отведение войск на 6 км., от трассы М4 с обеих сторон. Вот это дело. Хотя в кацапских СМИ все равно визжат, что они паабидили. А у нас вот так, и вода в Крым...
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что вы ерунду публикуете ?
воду в Крым подайте!
там гуманитарная катастрофа "украинцев", а не какие-то раненые укрокаратели
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мышкевич могу насцать тебе в рот, пей *****
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А зеленые п...дары воду оккупантам собираются пустить
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А можно узнать, что значит "плановая"? Лучше бы экономика была плановой.
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монику комар укусит - сба 3 недели будет за ним гонятся пока не забьет падлюку....
14 раненых бойцов? - херня война....
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Все правильно,они нам убитых и раненых,а мы им воду в Крым.
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Эрдоган потеряв 50 убитыми, уконтропупил три тысячи ихтамнетов , и половину техники Сирийской, и вместо 40 км. зоны безопасности, получил 80 км., Сирийской территории в районе Идлиба, деньги от ЕС для размещения беженцев и боеприпасы от НАТО. Отведение войск на 6 км., от трассы М4 с обеих сторон. Вот это дело. Хотя в кацапских СМИ все равно визжат, что они паабидили. А у нас вот так, и вода в Крым...
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Одужання нашим героям. Бог у поміч, хлопці
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Хороша, что новоявленная шмыгля хоть в СИЗО наших воинов ПОКА не эвакуирует!
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