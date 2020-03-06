 Нацрада з ТРМ заборонила трансляцію телеканалу RTVi

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.
"6 березня Національна рада своїм рішенням визнала, що зміст іноземної програми "RTVI", яка має юрисдикцію Королівства Іспанії, не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Тому її вилучено із переліку дозволених для ретрансляції програм, що не дає змоги вітчизняним провайдерам далі поширювати її в мережах України", - говорится в сообщении.
Регулятор провів моніторинг його програмного наповнення в період із 24 лютого до 1 березня 2020 року. У цей час неодноразово було зафіксовано наявність порушення частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", згідно з якою не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
На каналі регулярно з'являються російські артисти зі списку осіб, які загрожують національній безпеці (Володимир Меньшов, Микола Цискарідзе, Михайло Пореченков). А 1 березня в одній із телепередач "RTVi" показали карту світу, де Крим був позначений як територія Росії.
Нагадаємо, у вересні 2018 Національна рада з питань телерадіомовлення тимчасово обмежила ретрансляцію на території України телеканал RTVI за систематичне порушення норм українського законодавства.
Это маскировка и закос
вся эта пропаганда тихая и малозаметная вгружается в мозги плебсу
Надо просто перестать пускать
Вы знаете, а Державна прикордонна служба України умеет удивлять. Вот правда. От души, друзья. Так бы всегда. Спасибо.
Алексей Пивоваров - вполне себе типичный русский либеральный журналист из серии "и вашим и нашим, не все же так однозначно". Лично для меня он перестал существовать после того, как по архивам его совместного с погибшим в ЦАР Расторгуева проекта "Срок" пересажали половину обвиняемых по Болотному делу. Сколько раз говорили идиотам - не снимайте лица, блин. Вы ж людей попересажаете. Неа. Как об стену горох. Уничтожить архив с записями, которые ФСБ однозначно использует как доказательство, пока менты тебе четыре часа пилят болгаркой дверь? Да вы что. Как можно.
В итоге в том числе и по их записям были вычислены люди и посажены.
Ну да бог с ним. Это их запоребриковые дела уже.
Я вот о чем.
Мне кажется, не надо объяснять, что если начинается война, лезть в войну - это долг журналиста. Что когда твоя страна нападает на соседнюю, бросить все и заниматься этой темой - это твоя прямая профессиональная обязанность. Даже если оставить в стороне просто гражданский долг - это твой непосредственный прямой долг профессиональный. Нет войны - снимаешь всякую хрень, какая мила твоему сердцу. Есть война - бросаешь все и едешь. Таков общественный договор между гражданами и журналистикой.
Ты не можешь "главное не пускать войну в свое сердце".
продавец винно-водочного отдела может. Ты - нет.
Ты обязан взять свою жопу в руки и запустить её на войну. И рассказывать, рассказывать, рассказывать.
О преступлениях. О пытках. Об убийствах. О нарушениях конвенций. О поставках вооружения. О судьбах пленных.
Но нет.
Эта либеральная журналистика вся как один отворачивает лицо, старательно пытаясь не замечать, не лезть, не "пересечь двойную сплошную".
Не дай бог!
Искусство вовремя уйти в сторонку.
Ни слова про моряков, про пленных, про пытки, про убийства, про крымских татар, про Сенцова хотя бы - уж эта тема почти разрешена в России.
Неа.
Зато интервью с Прилепиным, Чичваркиным, Познером.
Потрясающие журналистские расследования во время войны про то, кто и как зарабатывает на шмотках "Россия в шопе", почему погибла Доктор Лиза, невероятное по своей смелости расследование "Куда делись анекдоты" с ватным Галыгиным, зоозащитники против дрессировщиков и прочая подобного рода острейшая тематика в стиле "вейпы против сигарет".
Про Украину два видео.
Первое - про то, как живется в Донецке в условиях недовойны, сделанное для Пивоварова донецкими блогерами. Ну, вот у нас тут раньше было много дискотек, а теперь стало мало дискотек. По большому счету, все.
Второе - Пивоваров и Парфенов пьют вино на крыше какого-то московского элитного кабака и обсуждают Украину и выборы. Парфенов проиграл ?Пивоварову, что победит Зеленский.
Ну вот поспорили кто у аборигенов выиграет, пожали друг другу руки и пошли вместе распивать дорогое французское вино на крыше ресторана в метрополии с видом на храм христа спасителя.
Хоть бы такта хватило не выкладывать это все в общий доступ.
Неа.
Парфенов, кстати, тоже в марте в Киев собирается. С фильмом "Русские грузины".
Про русских, *****, грузин украинцам будет рассказывать московский хлыщ с бокалом вина с крыши в метрополии.
Ну и вообще. С 2013 по 2016 год Алексей Пивоваров работал продюсером и менеджером на канале СТС-Медиа. С 7 июня по 2 августа 2015 года являлся одним из ведущих телепроекта "Парк" на "Первом канале" с Ириной Муромцевой и Николаем Фоменко. В качестве независимого продюсера работал над документальными фильмами и телепроектами для разных телеканалов России, в том числе и для НТВ.
Наш пострел везде поспел.
Война войной, но проекты на СТС, НТВ и Первом с кавалером медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени от 2018 года Николаем Фоменко по расписанию.
Ну, в общем, вполне себе такой либеральный журналист.
Главное не впускать в себя войну, не дай бог пересечь красную черту, и иногда, не очень часто, чтоб, не дай бог, не подумали чего, небольшая такая допустимая фронда.
Сегодня марш памяти Немцова. Вот уверен, все эти московские хлыщи будут там говорить хорошие правильные слова про честь, долг, Немцова, Политковскую...
Нет, не подумайте чего. Я не имею ничего против. Все лучше, чем Клейменов. Не подпевал хотя бы. И на том спасибо. Ну, хотел поработать на "Первом", ну не сложилось, ну ладно. Сложилось бы - поработал. Но не сложилось. Ладно.
Но раз уж просидел все шесть лет, засунув язык в жопу - сиди дальше.
Украина имеет полное право отказать в съемках про себя фильма в стиле "Как живут в Киеве в условиях недовойны, но, слава богу все закончилось, давайте теперь мир-дружба-жвачка".
Прям потоком хлынули. Мосты мир-дружба-жвачка наводить.
Мой вам совет. Не наводите с ними мосты. Ибо сами не заметите, как в очередной раз начнете с ними разговаривать, потом обсуждать общие темы, потом жать руки, потом обниматься, а потом станете Малоросией.
Опять.
Спросите у Грузии. В кресле председателя Парламента которой всего через десять лет после войны уже открывает ассамблею про православие какой-то российский депутат-коммунист.
недавно видел концерт уродца Лозы "Нооо, Мооой плод, где-то под Пермью живет.."..
я офигел, чесна говоря!