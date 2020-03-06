 Нацрада з ТРМ заборонила трансляцію телеканалу RTVi

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

"6 березня Національна рада своїм рішенням визнала, що зміст іноземної програми "RTVI", яка має юрисдикцію Королівства Іспанії, не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Тому її вилучено із переліку дозволених для ретрансляції програм, що не дає змоги вітчизняним провайдерам далі поширювати її в мережах України", - говорится в сообщении.

Регулятор провів моніторинг його програмного наповнення в період із 24 лютого до 1 березня 2020 року. У цей час неодноразово було зафіксовано наявність порушення частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", згідно з якою не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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На каналі регулярно з'являються російські артисти зі списку осіб, які загрожують національній безпеці (Володимир Меньшов, Микола Цискарідзе, Михайло Пореченков). А 1 березня в одній із телепередач "RTVi" показали карту світу, де Крим був позначений як територія Росії.

Нагадаємо, у вересні 2018 Національна рада з питань телерадіомовлення тимчасово обмежила ретрансляцію на території України телеканал RTVI за систематичне порушення норм українського законодавства.