 Кілер ФСБ Смородінов засуджений до 12 років в'язниці за вбивство ексучасника АТО Мамчура

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.
"Смородінов - етнічний росіянин, який перебрався в Україну в підлітковому віці. Воював у складі терористичних військ РФ на Донбасі, дістав поранення і поїхав в Москву. Там був завербований ветераном спецназу ФСБ Максимом Живило. Хотів вступити в ПВК Вагнера і воювати в Сирії. Але був направлений в Україну вже в статусі найманого вбивці ФСБ. В Україні Смородінов полював на колишніх учасників АТО, список яких йому передали у ФСБ. Він встиг розстріляти Івана Мамчура - вісім куль на сходовій клітці. Мамчур був ветераном 3 полку спецоперацій. Смородінов не шкодує про скоєне. Всім задоволений. Вважає, що вийде за обміном і буде переданий Росії", - розповів журналіст.
"У Рівному завершився судовий процес над Олегом Смородіновим, який визнав себе винним у вбивстві начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура. Суд засудив агента ФСБ Смородінова до 12 років позбавлення волі. Суд встановив, що раніше двічі судимий громадянин України Смородінов у січні-лютому 2016 був завербований співробітниками ФСБ в Москві. У вересні 2016 після того, як колишній АТОвець Мамчур відмовився працювати на російські спецслужби, Смородінов застрелив його з пістолета в під'їзді будинку. За це кілер отримав близько 5 тисяч доларів і 300 тисяч російських рублів. Крім того, співробітники ФСБ обіцяли влаштувати його на роботу в поліцію окупованого Криму. Смородінов отримав список українських військових, яких він мав ліквідувати. На суді Смородінов визнав свою провину", - пишуть Факти.
Нагадаємо, 37-річного Івана Мамчура, який працював у Рівненському слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби, застрелили у вересні 2016 в коридорі житлового будинку.
глаза раззуйте - нормально сепары мотают...никто даунов не щимит.
Разобрать на органы, для участников ДТП Украинцев.
отдадут его в течение месяца.
поменяют на друзей Сивохо
На кол таких судей. Где команда ЗЕ смотрит? Почему наши дают такой маленький срок???
За такое убийство надо смерт казнь.... или пожизненное!!!!
Не из тех ли... и не под теми ли...
компромат, запугивание, продажность еще никто в нашей стране не отменил.....