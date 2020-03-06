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 Суспільство
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Все про:замовне вбивство (85) кілер (36) ФСБ (885) державна зрада (264)

 Кілер ФСБ Смородінов засуджений до 12 років в'язниці за вбивство ексучасника АТО Мамчура

Кілер ФСБ Олег Смородінов засуджений в Рівному до 12 років в'язниці за держзраду.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.

"Смородінов - етнічний росіянин, який перебрався в Україну в підлітковому віці. Воював у складі терористичних військ РФ на Донбасі, дістав поранення і поїхав в Москву. Там був завербований ветераном спецназу ФСБ Максимом Живило. Хотів вступити в ПВК Вагнера і воювати в Сирії. Але був направлений в Україну вже в статусі найманого вбивці ФСБ. В Україні Смородінов полював на колишніх учасників АТО, список яких йому передали у ФСБ. Він встиг розстріляти Івана Мамчура - вісім куль на сходовій клітці. Мамчур був ветераном 3 полку спецоперацій. Смородінов не шкодує про скоєне. Всім задоволений. Вважає, що вийде за обміном і буде переданий Росії", - розповів журналіст.

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"У Рівному завершився судовий процес над Олегом Смородіновим, який визнав себе винним у вбивстві начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура. Суд засудив агента ФСБ Смородінова до 12 років позбавлення волі. Суд встановив, що раніше двічі судимий громадянин України Смородінов у січні-лютому 2016 був завербований співробітниками ФСБ в Москві. У вересні 2016 після того, як колишній АТОвець Мамчур відмовився працювати на російські спецслужби, Смородінов застрелив його з пістолета в під'їзді будинку. За це кілер отримав близько 5 тисяч доларів і 300 тисяч російських рублів. Крім того, співробітники ФСБ обіцяли влаштувати його на роботу в поліцію окупованого Криму. Смородінов отримав список українських військових, яких він мав ліквідувати. На суді Смородінов визнав свою провину", - пишуть Факти.

Нагадаємо, 37-річного Івана Мамчура, який працював у Рівненському слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби, застрелили у вересні 2016 в коридорі житлового будинку.

Кілер ФСБ Смородінов засуджений до 12 років вязниці за вбивство ексучасника АТО Мамчура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179939
 
 
 Топ коментарі
 
не кипешуй.

отдадут его в течение месяца.

поменяют на друзей Сивохо
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100 пудов Моника обменяет его на какого -нибудь скрытого сепара из Даунбасса
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12 за убийство мало - умножить на 7 - самое то будет.....
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12 років , це по зєльонківськи - до квітня 2020 року.
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и номер для донатов...
глаза раззуйте - нормально сепары мотают...никто даунов не щимит.
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видос есть с замазанным фейсом https://youtu.be/UwBPHsQlSbg
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Почему я должен кормить хрюССкого за свои налоги 12 лет?
Разобрать на органы, для участников ДТП Украинцев.
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не кипешуй.

отдадут его в течение месяца.

поменяют на друзей Сивохо
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12 за убийство мало - умножить на 7 - самое то будет.....
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портнов этномокше субсидии выбъет через свежего прокурора...
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И да, все с фамилией на -ов это враги, рано или поздно в них проснётся хрюССкий, помните.
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...чудеса какие то творятся в стране, и на обмен пойдет наверно убийца этот..?..жесть!
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Смородинов не расскаивается. Всем доволен. Считает, что выйдет по обмену и будет передан России", - рассказал журналист. Источник: https://censor.net.ua/n3179939
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При попытке душ принять, упал на плитку
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слюнявить денюжку - фамилия и слюни чьи? - не важно....
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у нас же для етого врио генпрокуроское?
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Расстрелять! Если мы не станем жестокими - ***** будет в выиграше всегда.
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А щоб ти сказав якби його прийшлось мінять на твого полоненого сина?
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в лесополосе при попытке к бегству..... таких не меняют.....
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Якщо таких убивць обмінюють, то нема сенсу брати їх живими.
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100 пудов Моника обменяет его на какого -нибудь скрытого сепара из Даунбасса
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От прочитанного стало противно.12 лет за целенаправленное убийство участника АТО- это как?
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зеленое гавнище в стране - ето окупация....
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Ви наївні! Навіть я знаю, що га зонах всі вертухаі продажні, сцикливі і ватні. Всі. Буде сидіти в гуртожитку.
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Получается,что Мамчур успешно провел время в АТО - честь ему и хвала!
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Существуют условия содержания пыжиков которые похуже смертной казни, но это правда в раше в "чёрном дельфине" (кому интересно гугляните),а у нас по сравнению с их тюрьмой рай, ну а в Европе вообще просто гигарай
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Ну а смородине получается вообще дали мизер
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Єдиний вихід-розстріл при затриманні і про це повинні всі знати. Для цього потрібні патріоти у владі але хто їх туди пустить?! Сам дикий нарід і не допустить.
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Зеленорылая тварь внесет в обменный список!
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Может несчастный случай с ним произойдет? А иначе точно обменяют....
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Даздравствует самый гуманный суд в мире! И на обмен. Пацану работать надо.
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ПОЧЕМУ не пожизненное?
На кол таких судей. Где команда ЗЕ смотрит? Почему наши дают такой маленький срок???
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И всего кацапу 12 лет?! Что бы 15 получить,надо наверное сказать,что Зеленский не бессмертный, и при этом быть волонтером.
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Блеать, для меня этнический русский звучит как горячий лед, чистое говно и т.д. Ну что за херня такая, это, *****, чисто русский. Это, нах, ему жопу помыли, что ли?
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Этнический хрюсский это хазаромонголоидный финно-угорь.
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Почему сроки такие маленькие?
За такое убийство надо смерт казнь.... или пожизненное!!!!
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А судьи кто???
Не из тех ли... и не под теми ли...
компромат, запугивание, продажность еще никто в нашей стране не отменил.....
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З тих самих , тому й дали порівняно невеликий термін замість пожиттєвого .
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Конечно зеленые шморкли его отдадут, еще и наградят. Он же помогает им. А взамен еще какого нибудь упырька получим.
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Моника-разведёнка, увидевшая в каком-то глазу хйла слово из трёх букв, доиграется со своей зекомандОй..
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