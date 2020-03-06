 Кілер ФСБ Смородінов засуджений до 12 років в'язниці за вбивство ексучасника АТО Мамчура

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.

"Смородінов - етнічний росіянин, який перебрався в Україну в підлітковому віці. Воював у складі терористичних військ РФ на Донбасі, дістав поранення і поїхав в Москву. Там був завербований ветераном спецназу ФСБ Максимом Живило. Хотів вступити в ПВК Вагнера і воювати в Сирії. Але був направлений в Україну вже в статусі найманого вбивці ФСБ. В Україні Смородінов полював на колишніх учасників АТО, список яких йому передали у ФСБ. Він встиг розстріляти Івана Мамчура - вісім куль на сходовій клітці. Мамчур був ветераном 3 полку спецоперацій. Смородінов не шкодує про скоєне. Всім задоволений. Вважає, що вийде за обміном і буде переданий Росії", - розповів журналіст.

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"У Рівному завершився судовий процес над Олегом Смородіновим, який визнав себе винним у вбивстві начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура. Суд засудив агента ФСБ Смородінова до 12 років позбавлення волі. Суд встановив, що раніше двічі судимий громадянин України Смородінов у січні-лютому 2016 був завербований співробітниками ФСБ в Москві. У вересні 2016 після того, як колишній АТОвець Мамчур відмовився працювати на російські спецслужби, Смородінов застрелив його з пістолета в під'їзді будинку. За це кілер отримав близько 5 тисяч доларів і 300 тисяч російських рублів. Крім того, співробітники ФСБ обіцяли влаштувати його на роботу в поліцію окупованого Криму. Смородінов отримав список українських військових, яких він мав ліквідувати. На суді Смородінов визнав свою провину", - пишуть Факти.

Нагадаємо, 37-річного Івана Мамчура, який працював у Рівненському слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби, застрелили у вересні 2016 в коридорі житлового будинку.