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 Політика України
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 У ЗСУ служить понад 29 тис. жінок-військовослужбовців, - Генштаб

Згідно з даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, нині в ЗСУ служить 29 760 жінок, з них - 902 старші офіцери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Торік цей показник становив трохи більше ніж 27 тис., у 2018 — майже 25 тис., а у 2008 році їх було всього 1800.

Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9136 військовослужбовцям-жінкам.

На керівних посадах осіб офіцерського складу проходять військову службу 1090 жінок.

Дві жінки-військовослужбовці проходять службу в складі національного персоналу місії ООН, дві на посадах у багатонаціональних органах військового управління та одна в складі Місії України при НАТО.

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У ЗСУ служить понад 29 тис. жінок-військовослужбовців, - Генштаб 01

Нагадаємо, що у 2018-му ухвалено Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях". Документ уніс зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил та до Закону "Про військову службу й військовий обов’язок".

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Згідно з законом, жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі). Так, наразі залишається заборона комплектування жінками-військовослужбовцями посад офіцерського складу, які пов’язані з використанням вибухових речовин, водолазними роботами, всі посади на підводних човнах і надводних кораблях, в управліннях бригад надводних кораблів, (крім спеціальностей морально-психологічного та медичного забезпечення), посади протипожежної охорони, робота на яких пов’язана з безпосереднім гасінням пожеж, та логістичного забезпечення, робота на яких пов’язана з отруйними речовинами, а також посади у військових частинах спеціального призначення.

Нині у ЗСУ є чимало жінок рядового й сержантського складу, які служать механіками-водіями, командирами й навідниками танків, БМП, БТР, САУ, ЗРК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179936
 
   
 Топ коментарі
 
А Зеля откосил, позорище
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тобто воювати в нас будуть жнки? А чоловіки на заробітках?
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Це контрактники.Нехай зроблять,щоб жінки служили і на строковій службі.А то в нас всі кричать за рівні права.А виходить,що чоловік їх має менше.
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Половина армії голосувала за нового президента.А по загальній статистиці жінки більше голосували.Цікаво,скільки з цих тридцяти тисяч були,та й може і прихильниками нового гаранта?
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А где ещё им, бедным, найти приличную работу с зарплатой?
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