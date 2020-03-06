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 Політика України
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Все про:Чумак (87) Офіс генерального прокурора (138)

 "Треба ж комусь виплатити хоча б зарплати", - Чумак підтвердив, що після відставки Рябошапки став т.в.о. голови ОГП

Заступник генпрокурора Віктор Чумак підтвердив, що буде виконувати обов'язки генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Він заявив, що залишається виконувати обов'язки до призначення нового глави відомства.

"Ну, треба ж комусь виплатити хоча б зарплати. Не можна ж так все кинути і йти. Але хто ж мене тут залишить, якби я навіть хотів. Я що чийсь вірний пес?" - сказав Чумак.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку, а  т.в.о. глави ОГП призначили Чумака.

5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.

Читайте також: Засідання Ради щодо призначення нового Генпрокурора відбудеться не раніше, ніж за тиждень, - "слуга народу" Іонушас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179932
 
 
 Топ коментарі
 
Чумак - адекватна людина, тільки з чого він взяв, що криворогий змінить цю країну на краще, не знаю..... зіпсув собі репутацію
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Чумак, люди говорят раньше ты приличным человеком был, местами, по крайней мере..... "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 9978
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так тихо себе поводив - мож зелені запустять в свою скотарню наближену до головного пастуха
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Чумак, люди говорят раньше ты приличным человеком был, местами, по крайней мере..... "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 9978
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Допоки не звязався з Зєйлом. Жадібність Чумака згубила.
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"коготок в дерьме увяз - и птичка захлебнулась"
народная пословица


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Чумак - адекватна людина, тільки з чого він взяв, що криворогий змінить цю країну на краще, не знаю..... зіпсув собі репутацію
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а з Саакашвілі Пороха нищити - то не його коготки у тому дєрмі були? А проплачували ті акціі від Курченка...
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ну они же моральные садисты, а простые исполнители преступных приказов "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 989
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Ничего себе зарплата - руководитель районной прокуратуры сейчас получает 75000 грн и еще подворовывают
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длительное пребывание во власти увеличивает количество каловых камней от постоянного потребления дерьма "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 7882
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а этого чего не уволили?)
говорит не в чем не виноват? я только выдавал зарплату?))
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Не перепутали аббревиатуру , может ОПГ, а не ОГП? "Надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты", - Чумак подтвердил, что после отставки Рябошапки стал врио главы ОГП - Цензор.НЕТ 3700
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что значит хотя бы зарплаты, а остальное в конвертах получали?
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"зебіл поміркований"...рубль тонна у всі часи.
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когда мы дойдем до того, шо ее еще надо заработать? - тогда и дело будет...
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У першу чергу позбавте зарплат училок рузгого язьіка.
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Осупрунить прокуратуру: деньги ходят за раскрытыми и доведенными до суда делами!
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Та ничего с ними не случится! Он, шахтёрам месяцами не платят и как-то живут люди....
Пусть и прокуроры попробуют, как шахтёры!
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Рупь - не деньги, рупь - бумажка,
Экономить - тяжкий грех.
Ах, душа моя тельняшка -
В сорок полос, семь прорех! (c)
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Нихрена не понял. Без генерального бухгалтерия работничкам ЗП не сможет перевести? Или он имеет в виду ту ЗП, что в конвертах?
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Депутатского сына с сомнительной репутацией все-таки назначили руководить прокуратурой в Одессе

Прокурором одесской местной прокуратуры №4 (Суворовской) назначили сына депутата Одесского горсовета Ростислава Крикливого, который до этого работал в областной прокуратуре.
Соответствующий приказ подписал вчера, прямо перед своей отставкой, генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Документ опубликовал одесский общественник Константин Цховребашвили.

"Треба ж комусь виплатити хоча б зарплати", - Чумак підтвердив, що після відставки Рябошапки став т.в.о. голови ОГП - Цензор.НЕТ 8752

Основанием для назначения стало заявление самого Крикливого и февральское решение Совета прокуроров Украины. Ранее, напомним, юрист претендовал на пост прокурора одесской прокуратуры №3 (Приморской).
Против этого назначения выступал ряд одесских общественных деятелей.
По словам Алексея Костржицкого, главы одесского отделения организации «Питбуль», помогающей патрульной полиции выявлять нетрезвых автомобилистов, в 2016 году Крикливый попался на пьяном вождении.
Согласно протоколу и показаниям свидетелей, у него были признаки алкогольного опьянения- «нестійка хода, почервоніння очей, запах алкоголю з порожнини рота».
«Тогда ситуацию замяли, - вспоминает общественник. - Судья Пислар, ранее точно также пойманный подвыпившим за рулем, вынес оправдательный приговор. В итоге Крикливый полностью избежал наказания, в том числе и дисциплинарного и до сих пор работает в органах прокуратуры».
Представитель общественной организации «Зеленый лист» Светлана Подпалая уверена, что назначение Крикливого имеет все признаки коррупционного.
«У меня нет сомнений, что это назначение коррупционное и кандидатуру Крикливого продвигают строительные лоббисты из мэрии, - уверена общественница. - Отец Крикливого стоял у истоков принятия скандального зонирования, которое сейчас оспаривается в судах, но все равно позволяет нечистым на руку коммерсантам застраивать побережье и зеленые зоны Одессы».
Отметим, что пару лет назад Ростислав Крикливый возглавлял рейтинг самых богатых (по декларации) работников одесской прокуратуры. Он задекларировал доходы в размере почти 8 млн грн.
Ему принадлежит две квартиры в Одессе общей площадью почти 250 квадратных метров и стояночное место, автомобиль Range Rover 2011 года (еще один Range Rover, 2013-го года, записан на его супругу) и целый арсенал стрелкового оружия. Наличкой он хранит 275 тысяч долларов и 20,6 тысяч грн.
Отец Ростислава Крикливого Николай - депутат горсовета (фракция Украинской морской партии). До сентября 2019 года был проректором национального университета «Одесская юридическая академия».
Брат Ростислава Крикливого Олег до 2018 года был судьей Приморского райсуда Одессы и был уволен якобы по собственному желанию.
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Тепер накінець дізнались,для чого потрібна генпрокуратура - для виплати зарплати своїм працівникам...
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