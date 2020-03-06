 "Треба ж комусь виплатити хоча б зарплати", - Чумак підтвердив, що після відставки Рябошапки став т.в.о. голови ОГП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Громадському".
Він заявив, що залишається виконувати обов'язки до призначення нового глави відомства.
"Ну, треба ж комусь виплатити хоча б зарплати. Не можна ж так все кинути і йти. Але хто ж мене тут залишить, якби я навіть хотів. Я що чийсь вірний пес?" - сказав Чумак.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку, а т.в.о. глави ОГП призначили Чумака.
5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.
Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.
народная пословица
говорит не в чем не виноват? я только выдавал зарплату?))
Пусть и прокуроры попробуют, как шахтёры!
Экономить - тяжкий грех.
Ах, душа моя тельняшка -
В сорок полос, семь прорех! (c)
Прокурором одесской местной прокуратуры №4 (Суворовской) назначили сына депутата Одесского горсовета Ростислава Крикливого, который до этого работал в областной прокуратуре.
Соответствующий приказ подписал вчера, прямо перед своей отставкой, генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Документ опубликовал одесский общественник Константин Цховребашвили.
Основанием для назначения стало заявление самого Крикливого и февральское решение Совета прокуроров Украины. Ранее, напомним, юрист претендовал на пост прокурора одесской прокуратуры №3 (Приморской).
Против этого назначения выступал ряд одесских общественных деятелей.
По словам Алексея Костржицкого, главы одесского отделения организации «Питбуль», помогающей патрульной полиции выявлять нетрезвых автомобилистов, в 2016 году Крикливый попался на пьяном вождении.
Согласно протоколу и показаниям свидетелей, у него были признаки алкогольного опьянения- «нестійка хода, почервоніння очей, запах алкоголю з порожнини рота».
«Тогда ситуацию замяли, - вспоминает общественник. - Судья Пислар, ранее точно также пойманный подвыпившим за рулем, вынес оправдательный приговор. В итоге Крикливый полностью избежал наказания, в том числе и дисциплинарного и до сих пор работает в органах прокуратуры».
Представитель общественной организации «Зеленый лист» Светлана Подпалая уверена, что назначение Крикливого имеет все признаки коррупционного.
«У меня нет сомнений, что это назначение коррупционное и кандидатуру Крикливого продвигают строительные лоббисты из мэрии, - уверена общественница. - Отец Крикливого стоял у истоков принятия скандального зонирования, которое сейчас оспаривается в судах, но все равно позволяет нечистым на руку коммерсантам застраивать побережье и зеленые зоны Одессы».
Отметим, что пару лет назад Ростислав Крикливый возглавлял рейтинг самых богатых (по декларации) работников одесской прокуратуры. Он задекларировал доходы в размере почти 8 млн грн.
Ему принадлежит две квартиры в Одессе общей площадью почти 250 квадратных метров и стояночное место, автомобиль Range Rover 2011 года (еще один Range Rover, 2013-го года, записан на его супругу) и целый арсенал стрелкового оружия. Наличкой он хранит 275 тысяч долларов и 20,6 тысяч грн.
Отец Ростислава Крикливого Николай - депутат горсовета (фракция Украинской морской партии). До сентября 2019 года был проректором национального университета «Одесская юридическая академия».
Брат Ростислава Крикливого Олег до 2018 года был судьей Приморского райсуда Одессы и был уволен якобы по собственному желанию.