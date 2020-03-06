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 Політика України, Здоров'я
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 Аналізи дев'яти українців, яких перевіряли на коронавірус, показали негативний результат, - МОЗ

У дев'яти осіб, госпіталізованих з підозрою на коронавірус, не виявили інфекцію.

Про це повідомляє telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.

"До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання коронавірусом, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати, ні в кого не виявлено коронавірусної інфекції", - зазначається в повідомленні.

У МОЗ також зазначають, що по всій території країни в обраних медичних установах тривають навчання на випадок фіксації COVID-19.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу - в Чернівцях, у чоловіка, який повернувся з поїздки в Італію. Інші лабораторно підтверджені випадки в Україні не зафіксовано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179931
 
 
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при наличии зельоной плесени в организме, вирусы не приживаются
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а это ничего, что в Италии более 4000 больных, а у нас 1? Вот и радуйся. Пока.
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Так это же тестом определяется - болен COVID или нет. У нас так ты: если в Китае, Италии или Иране недавно не был - свободен, лечись от ОРВИ, никто тест на тебя тратить не будет.
Вот только в Черновицкой области закрыли все учебные заведения. Думаете это из-за одного больного или местные власти что-то все-таки знают?
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А мрут от орз.
Верить можно было бы, только не этой брехливой зеленой власти.
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