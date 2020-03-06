 У СБУ заявили, що Олег Сугерей, який розповів про спецоперацію щодо ліквідації Гіві, у них не служить і ніколи не служив

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву СБУ.
"З огляду на поширення в деяких ЗМІ коментаря нібито співробітника СБУ щодо спецоперації з ліквідації командира батальйону сепаратистів "Сомалі" Михайла Толстих, також відомого як "Гіві", повідомляємо, що Олег Сугерей не служить і ніколи не служив у Службі безпеки України. Просимо журналістів не поширювати неправдиву інформацію та ретельніше перевіряти власні джерела", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, звільнений у межах обміну утримуваними особами з ОРДЛО 29 грудня 2019 року колишній військовослужбовець Збройних сил України Олег Сугерей в інтерв'ю головному редактору "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову розповів подробиці ліквідації в окупованому Донецьку бойовика Михайла Толстих (Гіві).
За словами Сугерея, після вбивства бойовика Арсенія Павлова (Мотороли) Гіві боявся виходити з дому. "Він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили", - зазначив Сугерей. Він розповів, що дівчина-агент приїхала в розташування бойовиків. Їй вдалося закласти вибухівку, яка спрацювала вранці, коли Гіві зайшов до свого кабінету. За словами Сугерея, бойовики змогли встановити всі можливі зв'язки підозрюваної у вбивстві Гіві, сама дівчина встигла виїхати з окупованої території.
до речі, ще до античних часів так поступали і ведуть себе досі самки богомола...у шереметовій справі таке варто врахувати...не журналіст найдавніший фах
к тому шо в сбу нет проституток?
Общественный туалет в центре Донецка. В туалете журчало и воняло.
...Минуту спустя киллер СБУ Тарас Журчало вышел из туалета, убрав пистолет с глушителем под куртку. Террорист Воняло с простреленной головой остался возле загаженного унитаза...
Баканов выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь вскочил и бросился наутёк. Утёк стал защищаться. Впрочем, Щищац и сам дрался как мог. Мог был парень крутой, а Крутая слабаков не держала. Баканов, оценив ситуацию, побежал вприпрыжку. Но кафе "Припрыжка" оказалось закрыто...
P.S.: лампа в кабинете горела, но света не давала. Гиви выключил лампу, и Света дала
(ухитрившись при этом исподтишка подложить взрывчатку. На свою беду Гиви так и не удосужился посмотреть под тишок...)
Сугерей выглянул в окно. Посреди замусоренной донецкой улицы танкисты-буряты ставили свой Т-64 на попа.
"Отак гундяєвському (є)батюшці й треба" - злорадно подумал Сугерей.
Зараз, от ще дивина, що одесського шахіста, і його гьорлз, в Москвіс «ліквідували» на «Миротворці».
(і подумав - "тю, а яким боком тут Петров або Боширов?")
...
Скрывающийся в донецких предместьях Сугерей топил буржуйку. Через неделю на дне реки Кальмиус нашли тело известной бизнесменши, спонсировавшей сепаратистов ДНР.
Гиви встал спозаранку и отдернул занавеску. Он не знал, что "смуглянки-молдаванки" Сандра Позаранку и Констанца Занавеску на самом деле были киллершами из СБУ.
прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет