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 Політика України
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Все про:Кабмін (3853) митниця (676) Нефьодов (152)

 Якщо не буде "хімії" з новим Кабміном, готовий піти, - Нефьодов

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що готовий піти з посади, якщо новий уряд не поділяє його бачення реформ на митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"У мене будуть відповідні зустрічі з новим міністром фінансів, з прем'єр-міністром України, за результатами яких, напевно, вони ухвалюватимуть рішення і я буду приймати рішення, чи можемо ми працювати як команда", - сказав Нефьодов.

Він додав, що, за процедурою, після зміни уряду протягом чотирьох місяців є юридична можливість міняти глав центральних органів виконавчої влади.

"Точно можу сказати, що я не буду триматися за крісло. Якщо буде зрозуміло, що там немає хімії і немає взаємної довіри чи немає спільного бачення щодо тих планів реформ, які я описував, коли приходив на цю посаду, то, звичайно, я готовий і сам піти", - заявив Нефьодов.

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Нефьодов підкреслив, що персональних амбіцій у нього немає.

"Це залежить від того, чи поділяють всі те бачення реформ на митниці, яке я пропонував. Якщо його не поділяють, то зрозуміло, що залишатися ну просто ніякого сенсу немає", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 березня в Верховній Раді розкритикував керівництво митниці за невиконання плану надходжень до бюджету.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував "велику нараду" щодо роботи митниці 7 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179929
 
 
 Топ коментарі
 
Твоя судьба уже предрешена....так что пакуй коробку....
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Заберіть "хімію" з раціону найвеличнішого зебіла...
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Если будет понятно, что там нет химии ...... то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил Нефьодов.


он под клеем? Если не будет "химии" с новым Кабмином, готов уйти, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3161
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Заберіть "хімію" з раціону найвеличнішого зебіла...
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Твоя судьба уже предрешена....так что пакуй коробку....
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Если будет понятно, что там нет химии ...... то, конечно, я готов и сам уйти", - заявил Нефьодов.


он под клеем? Если не будет "химии" с новым Кабмином, готов уйти, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3161
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він має на увазі біохімію---порозуміння та близькість душ.
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зачем ты туда пошёл , если ты уже готов на выход ???
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Ребята, как смешнА", когда у Вас, главком рядовой, даже не солдат, об этом у Вас нет никакого внимания, значит Вы уже у КАЦАПОВ, может подумаете, и найдёте себе ЗАЩИТНИКА Украины от кацапов???
Или Вы будете под ****** под шконкой, но это уже не сравнить с ************ Беларусью!!!
Слава Украине!)))
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как все просто у метросексуала: если чё, готов уйти.
Ты, ****, потратил кучу бюджетных денег на, типа, создание, типа, новой, таможни, замутил воду, а теперь просто "готов уйти"?!
А за базар кто ответит?!
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И аферу с "внедрением" прозорро именно он намутил.
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Огромный провал на таможне, а это чудо еще условие ставит.
"...за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составляет почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - недопоступления от таможни."
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