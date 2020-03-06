 Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях

Про це спікер сказав, закриваючи пленарне засідання 6 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Слушна пропозиція Руслана Олексійовича (Стефанчука, першого заступника Голови ВР - ред.) - скасувати "різне". У тому форматі, у якому воно є на сьогодні, це витрачає і час, і краще б ми приймали закони. Тому думаю, що у новій редакції Регламенту це треба буде відобразити", - сказав Разумков, реагуючи, зокрема, на зауваження співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко з приводу того, що і в новому скликанні парламенту наприкінці засідання у п’ятницю у залі засідань залишаються лише кілька десятків депутатів.
На момент закриття засідання 6 березня в залі Верховної Ради перебували 33 народні депутати.
Разбегаютца как тараканы..
Люди вже й не таке, там бачили.
Понедельник - день тяжелый, не успели вернуться с мест обетованных
Вторник - устали от перезда, надо отдохнуть.
Среда - надо похвастаться перед колегами.
Четверг - все выкладываем в инстограмм.
Пятница - пока нет пробок надо успеть покинуть город в направлении мест обитованных.
Суббота и воскресенье - едим шаурму и наслаждаемся жизнью.
Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia.
Главный итог реформ Порошенко-соросят - окончательная разрушение ценности госслужбы. Судорожные попытки Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство - апофеоз этого демонтажа государственного управления.
Такое мнение озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с этой жижей, которую по инерции называют государством. Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказываешься под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов.
Короче говоря, олигархи так увлеклись разборками, что пропустили тот момент, когда бестолковые соросята запустили под маской борьбы с коррупцией вирус разложения государства путём дробления его институтов, ни за что не отвечая.
В итоге мы получили импотенцию в условиях новой волны мирового кризиса. Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов. Потому сделал ставку на «своих» и рекомендованных кредиторами соросят, не на профи.
Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке. Например, к вам подходит губернатор и говорит: «Помогите со стратегией развития области, но денег нет».
А вы думаете: а) сколько ты продержишься; б) зачем мне тратить своё время, когда вы назначаете себе гигантские премии, распиливаете бабло на дурацкие проекты вроде вещания на ОРДЛО, а я должен помогать государству, которое щемит нас налогами, ограничениями и гуманитарным идиотизмом. Нет уж, выбрали курс на дно, туда и идите.
Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет.
Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра.
…
Соросята разгоняют, что Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды из-за отставки правительства Гончарука и Рябошапки. Конечно же, транснациональные спекулянты, потеряв контроль над Минфином, а скоро и НБУ, теряют возможность формировать максимально удобные для себя условия. Используя украинских лохов для невиданной стрижки.
Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia.
…
Шмыгаль, Ермак и примкнувший Зеленский могут сколько угодно вешать лапшу о страдающих в Крыму соотечественниках, но должны помнить, что их власть испарится так же быстро, как и вода в Крымском канале, если они будут думать о чужих интересах, а не интересах тех соотечественников, кто их выбрал.
- Новый премьер Шмыгаль оказался тоже мудаком. Как и ожидалось
- СБУ обязана немедленно открыть уголовное дело против предателя Шмыгаля - Бутусов
Похоже, что уроки Гончарука не пошли впрок и новое правительство со старта готово дальше идти по граблям. Ну турборежим, так турборежим.