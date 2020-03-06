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 Політика України
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Все про:ВР (7200) депутат (1138) регламент (62) Разумков Дмитро (400)

 Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що під час підготовки нової редакції Регламенту роботи парламенту необхідно скасувати традиційну рубрику "Різне", в рамках якої народні депутати по п'ятницях можуть виступати на теми, що не стосуються обговорюваних законопроєктів.

Про це спікер сказав, закриваючи пленарне засідання 6 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слушна пропозиція Руслана Олексійовича (Стефанчука, першого заступника Голови ВР - ред.) - скасувати "різне". У тому форматі, у якому воно є на сьогодні, це витрачає і час, і краще б ми приймали закони. Тому думаю, що у новій редакції Регламенту це треба буде відобразити", - сказав Разумков, реагуючи, зокрема, на зауваження співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко з приводу того, що і в новому скликанні парламенту наприкінці засідання у п’ятницю у залі засідань залишаються лише кілька десятків депутатів.

На момент закриття засідання 6 березня в залі Верховної Ради перебували 33 народні депутати.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179928
 
 
 Топ коментарі
 
Разумков не предлагает присутствовать депутатам.... он предлагает поменять регламент в связи с их отсутствием) - у меня все...
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Краще поміняти депутатів.
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АААААА........А.
Понедельник - день тяжелый, не успели вернуться с мест обетованных
Вторник - устали от перезда, надо отдохнуть.
Среда - надо похвастаться перед колегами.
Четверг - все выкладываем в инстограмм.
Пятница - пока нет пробок надо успеть покинуть город в направлении мест обитованных.
Суббота и воскресенье - едим шаурму и наслаждаемся жизнью.
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і пора вже формувати двохпалатний парламент, бо потрібно якось тримати на повідку чергову монобільшість з їхніми дебільними ідеями. Другого нашестя зе-моно-більшості Україна навряд чи переживе.
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Так держава кажись вже в смартфоні? Чи в дупі під їхнім чуйним керівництвом Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях - Цензор.НЕТ 5623 ?
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Мож навпаки? Лакеїв на слуг кремля? А хоча, "какая разніца"
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Разумков не предлагает присутствовать депутатам.... он предлагает поменять регламент в связи с их отсутствием) - у меня все...
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А в новом трудовом кодекс предлагали установить 6-ти дневную рабочую неделю для.... а в регламенте 4-х дневную для депутатов. Мне кажется или что то не сходится?
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чего только не придумают..лишь бы не перетрудится..
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Ничо не паменялось!
Разбегаютца как тараканы..
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Та хай приходять з шаурмою й півасом.
Люди вже й не таке, там бачили.
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АААААА........А.
Понедельник - день тяжелый, не успели вернуться с мест обетованных
Вторник - устали от перезда, надо отдохнуть.
Среда - надо похвастаться перед колегами.
Четверг - все выкладываем в инстограмм.
Пятница - пока нет пробок надо успеть покинуть город в направлении мест обитованных.
Суббота и воскресенье - едим шаурму и наслаждаемся жизнью.
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Турборежим дает сбои. ВР прошлого созыва, без пафоса и вые выпендрежа за тот же период приняла больше законов, чем нынешняя, турбозебильная с монокоалицией.
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Тю! ПРазумков, ти шо?! В тебе шо, вілли в Гишпанії, або Італії нема?І Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях - Цензор.НЕТ 1382 І ти не знаеш, шо раз на тиждень туди тре їздити, шоб воду злити, бо смердітиме! Такшо войді в положеніє, бо наші служки так весь євросоюз засмердять! Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях - Цензор.НЕТ 5668
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Озеленили ВР: кнопки не давят, прогулов нет, штрафы от прогулов заоблачные , законы для людей (нужных), народовластие через край!
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А може все ж краще закликати і примушувати депутатів виконувати свої обов"язки і ходити на роботу? Я навіть уявити боюсь, що було б (в понеділок!), коли б я в п"ятницю о 13.00 пішла з роботи.
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А як же штрафи за прогули? Чи то тіко звичайних людей можна залишати без премії, знімати всілякі надбавки, а депутанам - ні-ні? Вас за язика ніхто не тягнув, то ж будьте ласкаві - виконуй...Те!
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А не проще ли сократить дармоедов и оставить только тех, кто работает?
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Зеленский и Ко выбрали курс на дно, украинцам нужно готовиться к коллапсу - политолог Март 6, 2020Без рубрикиКомментарии
Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях - Цензор.НЕТ 9071Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia.
Главный итог реформ Порошенко-соросят - окончательная разрушение ценности госслужбы. Судорожные попытки Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство - апофеоз этого демонтажа государственного управления.
Такое мнение озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с этой жижей, которую по инерции называют государством. Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказываешься под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов.
Короче говоря, олигархи так увлеклись разборками, что пропустили тот момент, когда бестолковые соросята запустили под маской борьбы с коррупцией вирус разложения государства путём дробления его институтов, ни за что не отвечая.
В итоге мы получили импотенцию в условиях новой волны мирового кризиса. Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов. Потому сделал ставку на «своих» и рекомендованных кредиторами соросят, не на профи.
Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке. Например, к вам подходит губернатор и говорит: «Помогите со стратегией развития области, но денег нет».
А вы думаете: а) сколько ты продержишься; б) зачем мне тратить своё время, когда вы назначаете себе гигантские премии, распиливаете бабло на дурацкие проекты вроде вещания на ОРДЛО, а я должен помогать государству, которое щемит нас налогами, ограничениями и гуманитарным идиотизмом. Нет уж, выбрали курс на дно, туда и идите.
Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет.
Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра.

Соросята разгоняют, что Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды из-за отставки правительства Гончарука и Рябошапки. Конечно же, транснациональные спекулянты, потеряв контроль над Минфином, а скоро и НБУ, теряют возможность формировать максимально удобные для себя условия. Используя украинских лохов для невиданной стрижки.
Все, ребятушки, аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Коровка почти сдохла. Finita la commedia.

Шмыгаль, Ермак и примкнувший Зеленский могут сколько угодно вешать лапшу о страдающих в Крыму соотечественниках, но должны помнить, что их власть испарится так же быстро, как и вода в Крымском канале, если они будут думать о чужих интересах, а не интересах тех соотечественников, кто их выбрал.
- Новый премьер Шмыгаль оказался тоже мудаком. Как и ожидалось
- СБУ обязана немедленно открыть уголовное дело против предателя Шмыгаля - Бутусов
Похоже, что уроки Гончарука не пошли впрок и новое правительство со старта готово дальше идти по граблям. Ну турборежим, так турборежим.
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