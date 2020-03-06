 Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях

Про це спікер сказав, закриваючи пленарне засідання 6 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слушна пропозиція Руслана Олексійовича (Стефанчука, першого заступника Голови ВР - ред.) - скасувати "різне". У тому форматі, у якому воно є на сьогодні, це витрачає і час, і краще б ми приймали закони. Тому думаю, що у новій редакції Регламенту це треба буде відобразити", - сказав Разумков, реагуючи, зокрема, на зауваження співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко з приводу того, що і в новому скликанні парламенту наприкінці засідання у п’ятницю у залі засідань залишаються лише кілька десятків депутатів.

На момент закриття засідання 6 березня в залі Верховної Ради перебували 33 народні депутати.

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