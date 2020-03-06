 "Ми не зрозуміли, які до нас претензії", - Новосад про відставку Кабміну

Про це вона розповіла 6 березня в інтерв'ю "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені важливо, у який спосіб відбувалося все те, що відбувалося цього тижня. І, по-моєму, він дещо нецивілізований", – прокоментувала колишня міністерка відставку Кабміну.



За словами Новосад, міністри навіть не зрозуміли, в чому була претензія Верховної Ради до їхньої роботи.

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"Головна претензія в тому, що ми не зрозуміли, які до нас претензії. У мене як у міністра освіти і науки, очевидно, було багато помилок, ми не все встигли. Але я не почула артикульованого списку зауважень до моєї роботи, роботи моєї команди", – підкреслила вона.

Новосад заявила, що їй складно буде погодитися повернутися в Кабмін, бо вона не розуміє курс нового уряду.

"Я не розумію пріоритетів ... Я не розумію, як ми будемо втілювати те, що вже почали, тому що незрозуміло, на якій корабель ми будемо сідати, куди він пливе", - додала ексміністерка.

"Щодо пана Кременя. Я вважаю, якщо йому будуть пропонувати цю посаду, варто утриматися. На жаль, Національна академія педагогічних наук не стала тим острівцем прогресивних реформаторських настроїв у сфері освіти. Я вважаю, що організація, яка дуже часто покриває плагіат і академічну недоброчесність, та її глава не мають тієї репутації, щоб продовжити ті зміни, які ми почали", - зазначила колишня міністерка.

Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела заявили, що на посаду міністра освіти претендують народний депутат від партії "Слуга народу" Юлія Гришина і президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень.