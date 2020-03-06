 "Ми не зрозуміли, які до нас претензії", - Новосад про відставку Кабміну

Про це вона розповіла 6 березня в інтерв'ю "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Мені важливо, у який спосіб відбувалося все те, що відбувалося цього тижня. І, по-моєму, він дещо нецивілізований", – прокоментувала колишня міністерка відставку Кабміну.
За словами Новосад, міністри навіть не зрозуміли, в чому була претензія Верховної Ради до їхньої роботи.
"Головна претензія в тому, що ми не зрозуміли, які до нас претензії. У мене як у міністра освіти і науки, очевидно, було багато помилок, ми не все встигли. Але я не почула артикульованого списку зауважень до моєї роботи, роботи моєї команди", – підкреслила вона.
Новосад заявила, що їй складно буде погодитися повернутися в Кабмін, бо вона не розуміє курс нового уряду.
"Я не розумію пріоритетів ... Я не розумію, як ми будемо втілювати те, що вже почали, тому що незрозуміло, на якій корабель ми будемо сідати, куди він пливе", - додала ексміністерка.
"Щодо пана Кременя. Я вважаю, якщо йому будуть пропонувати цю посаду, варто утриматися. На жаль, Національна академія педагогічних наук не стала тим острівцем прогресивних реформаторських настроїв у сфері освіти. Я вважаю, що організація, яка дуже часто покриває плагіат і академічну недоброчесність, та її глава не мають тієї репутації, щоб продовжити ті зміни, які ми почали", - зазначила колишня міністерка.
Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела заявили, що на посаду міністра освіти претендують народний депутат від партії "Слуга народу" Юлія Гришина і президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень.
"Охлос живе у віртуальній реальності. Якби в серіалі "СН" роль галабаротька зіграв би не Зю. а Остап Ступка або хтось іще - охлос проголосував би за того актора".
ото новына для стаи ЗЕльоных макак !
это не к тебе Саша, но это было где-то так где-то в Трускавце
уже и так вытащили второй сорт....
или теми, кого поймали на улице ?
ви були не достатньо прокацапськими
були не готові до повної здачі українських інтересів
шо не ясно?
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никто не понимает
хез, но знакомые педагоги очень счастливы по этому поводу)
это не ей размножиться зарплаты не хватало?
теперь может идти зарабатывать в открытое плавание и не в чем себе не отказывать
Hellis@13Hellis_13
если мы будем обеспечивать оккупанта всем, необходимым для жизнеобеспечения, то оккупант уйдет с наших территорий. Д. Кулеба.
Премия Дарвина получила редчайшего соискателя на победу в номинации "самая глупая смерть"- Украину
нет проблем, пусть засунет ноги в тазик с бетоном и ай-да с моста Патона в гости к днепровским ракам
а иначе никак, вода в Крым самотеком не идет....
Что хочется мне кушать.
(по мотивам басни Лафонтена сплагиаченной сРуским Гусёвым)
Хотя ума у вас нет , но вы забавные . без вас будет скучно .Милованов чего только стоит .
ПС. И ошень скора как видно.
"Я не понимаю приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет"
даже зебики поняли какое они фуфло
Ничего личного...
1- використані " Кондоми- Гандони" викидають...
2-ви що, такі недолугі, що не розуміете хто е то зЄ - яке нібито "Президент"...., і хто його "робить"
то до чого ваші "соплі"
🤣
4000 долларових вчителів.
Клоуна подякуй за все, не забудь руку поцілувати.