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 Політика України
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Все про:Кабмін (3853) Міносвіти (578) Новосад (78)

 "Ми не зрозуміли, які до нас претензії", - Новосад про відставку Кабміну

Ексміністерка освіти і науки України Ганна Новосад вважає спосіб, у який Верховна Рада відправила Кабінет Міністрів у відставку, нецивілізованим.

Про це вона розповіла 6 березня в інтерв'ю "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені важливо, у який спосіб відбувалося все те, що відбувалося цього тижня. І, по-моєму, він дещо нецивілізований", – прокоментувала колишня міністерка відставку Кабміну.

За словами Новосад, міністри навіть не зрозуміли, в чому була претензія Верховної Ради до їхньої роботи.

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"Головна претензія в тому, що ми не зрозуміли, які до нас претензії. У мене як у міністра освіти і науки, очевидно, було багато помилок, ми не все встигли. Але я не почула артикульованого списку зауважень до моєї роботи, роботи моєї команди", – підкреслила вона.
Новосад заявила, що їй складно буде погодитися повернутися в Кабмін, бо вона не розуміє курс нового уряду.

"Я не розумію пріоритетів ... Я не розумію, як ми будемо втілювати те, що вже почали, тому що незрозуміло, на якій корабель ми будемо сідати, куди він пливе", - додала ексміністерка.

"Щодо пана Кременя. Я вважаю, якщо йому будуть пропонувати цю посаду, варто утриматися. На жаль, Національна академія педагогічних наук не стала тим острівцем прогресивних реформаторських настроїв у сфері освіти. Я вважаю, що організація, яка дуже часто покриває плагіат і академічну недоброчесність, та її глава не мають тієї репутації, щоб продовжити ті зміни, які ми почали", - зазначила колишня міністерка.

Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела заявили, що на посаду міністра освіти претендують народний депутат від партії "Слуга народу" Юлія Гришина і президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179922
 
 
 Топ коментарі
 
тю, дурна!
ви були не достатньо прокацапськими
були не готові до повної здачі українських інтересів
шо не ясно?
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Самый лучший кабинет министров...по версии зеленского
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недоношенный кабинет министров-шесть месяцев и четыре дня !
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А МЫ НЕ ПОНЯЛИ КАК ЗЕЛЕЮБОБИК ПОПАЛ ВО ВООБЩЕ ВО ВЛАСТЬ ВО ПО ПРИКОЛУ НЕ ПОНЯЛИ...
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Вчора хтось давав інтерв'ю (дружина не запам'ятала прізвище та посаду). Тож він сказа так:
"Охлос живе у віртуальній реальності. Якби в серіалі "СН" роль галабаротька зіграв би не Зю. а Остап Ступка або хтось іще - охлос проголосував би за того актора".
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ее трахнули в нецивилизованный способ

ото новына для стаи ЗЕльоных макак ! "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 159
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Мені не цікаво, як вона в Трускавці на учобі займалася.
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открой для себя Каму-с-утра и у тебя появится во лбу третий глаз - специально для отслеживания уЗЕленских "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 8881

это не к тебе Саша, но это было где-то так где-то в Трускавце
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Ну чому ж. Новасад на словах нібито патріотка. А от плани закрити декілька тисяч шкіл, це все на благо населення. Грандіозна була б економія коштів, які б були направлені на виплату Премій сєпарам.
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Допоки у Слуг НАвороссії, як і в Зєйла в голові моча, вони єдині і непереможні.
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Моча причем испорченная в головах 73 % биомассы а скоты народа с их вожаком просто следствие
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но ведь пачка не бесконечна,
уже и так вытащили второй сорт.... "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 414
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это фото из молодости уЗЕленских родителей
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Потому то вас и отставили, что вы такие тупые...
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а что умными заменили?
или теми, кого поймали на улице ? "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 9315
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тю, дурна!
ви були не достатньо прокацапськими
були не готові до повної здачі українських інтересів
шо не ясно?
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"Я не понимаю приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет"

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никто не понимает
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Главная проблема была в несговорчивости Гончарука пустить воду в Крым а вы как уже пошли прицепом ( Шмаровоз даже не парился и через час начал вещать зачем его пустили к корыту).
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Думаю не это. Основной причиной было снятие с должности руководителя Центренерго. Это был чел коломойши. Собственно через таких руководителей госпредприятия грабятся в ноль банкротятся, а потом продаются за копейки.
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В любом случае он был не сильно сговорчив- это главная его вина.
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Шмаровоз - точнее клички для нового премьера с его кабинетом курва-русская не придумаешь "Ми не зрозуміли, які до нас претензії", - Новосад про відставку Кабміну - Цензор.НЕТ 8546
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Получилось как то несознательно. Сегодняшние новости меня просто скоро доконают.
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а меня то за шо?))
хез, но знакомые педагоги очень счастливы по этому поводу)
это не ей размножиться зарплаты не хватало?
теперь может идти зарабатывать в открытое плавание и не в чем себе не отказывать
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чим далі в... ліс, тим товщі довбодзьоби



Hellis@13Hellis_13





если мы будем обеспечивать оккупанта всем, необходимым для жизнеобеспечения, то оккупант уйдет с наших территорий. Д. Кулеба.
Премия Дарвина получила редчайшего соискателя на победу в номинации "самая глупая смерть"- Украину

"Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1043
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Кулеба хочет днепровской водички ?
нет проблем, пусть засунет ноги в тазик с бетоном и ай-да с моста Патона в гости к днепровским ракам "Ми не зрозуміли, які до нас претензії", - Новосад про відставку Кабміну - Цензор.НЕТ 5516



а иначе никак, вода в Крым самотеком не идет....
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А вам ничо и не надо знать, прокладки. Беня все давно решил.
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Ты виноват лишь в том,
Что хочется мне кушать.
(по мотивам басни Лафонтена сплагиаченной сРуским Гусёвым)
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Вы просто по протекции ЕС ( соросята ) , а теперь зашли Рашисты . вот и вся ваша вина .
Хотя ума у вас нет , но вы забавные . без вас будет скучно .Милованов чего только стоит .
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Как зашли так и выйдут у направлении телявивы. "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 2287 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 2287 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 2287
ПС. И ошень скора как видно.
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Источник: https://censor.net.ua/n3179922
"Я не понимаю приоритеты... Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет"

даже зебики поняли какое они фуфло
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Тупні вигнали тупнів. І перші тупнів обрзились на других.
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какие могут быть претензии к пустому месту
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Пацачка, ты не поняла? А когда Нарик распускал прошлую Раду, ты приветствовала? Жри.Те
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Хтош типерь иё будущево киндера кармить будет. "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1962 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1962 "Мы не поняли, какие к нам претензии", - Новосад об отставке Кабмина - Цензор.НЕТ 1962
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Тупой никогда не может понять, почему он тупой!
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Патаму што ментально и у меня в голове ааааааааааааа ваапще какая разница ...
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Ответ очень простой: обучение в школе дошло до маразма. Вы, госпожа Министр вообще знаете что творится в украинских школах?
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Уряд Гончарука був самий непрофесійний за всі роки незалежної України.
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тут одно из двух...или банан,или бутылка.дваводном не прокатывает
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і шо сіє сімволізіруєт? как би намєкаєт?
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Дебілам прикро, що їх поміняли на таких же дебілів...
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У членограя рейтинг упал. Срочно нужны были громоотводы, на кого списать все зашквары!
Ничего личного...
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Обмануть и разделить. Вот и все их приоритеты.
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Мы не поняли - главный тренд кабмина Гончарука.
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Объемы незаконных рубок леса в Украине за год выросли в семь раз.
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Добродійко Новосад - ви все таки від "культури", тому я коректно - ви вже взрослая "дЄвочька"? , і повинні знати 6
1- використані " Кондоми- Гандони" викидають...
2-ви що, такі недолугі, що не розуміете хто е то зЄ - яке нібито "Президент"...., і хто його "робить"
то до чого ваші "соплі"
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Ну, якщо Кременя призначать, то це - большая разніца. І вигляд у того Кременя - ух!, кременевий: наш паровоз вперёд лети, бл@дь
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Ну прямо, плоть от плоті свого електората.
4000 долларових вчителів.
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Что такое официальное лицо или неофициальное? Всё это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, всё это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И ещё как бывает! (с)
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А шо ти хотіла, бачили очі до кого в партію йшла, а тепер - ой, ой.
Клоуна подякуй за все, не забудь руку поцілувати.
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патамушта маргінальнийє і віртуальнийє, вас нанялі врємєнно шоп людям пиль в гласа пускать - ви харашо справілісь. Главнойє зємля і реінтеграція в імпєрію. А тут нужни рєалісти-практікі
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й то правда , які можуть бути притензії до убогих ...
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Трудно найти ошибки в работе, которой нет.
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и как ты теперь будешь без зарплаты 36000 на которую нельзя содержать ребёнка)))
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Назови мне еще хоть одну страну европы,где министр получает зарплату 1200-1500 доларов? Прораб в Киеве на стройке больше зарабатывает.
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Ее можно понять. 30 тыс. мало было. А теперь и этого даже не будет. Ни откатиков тебе... ни взяточек. Снова никто. По сути тем кем и является.
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Шмигаль вчера четко указал маршрут корабля,куда он плывет. Через наполненние крымского канала в Севастополь,оттуда на Москву.
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А хто канал з Севастополя до Москви копатиме? Ти б тихіше з такими заявами..."Ми не зрозуміли, які до нас претензії", - Новосад про відставку Кабміну - Цензор.НЕТ 2812
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От насмішила. Так все ваше ЗЕлене лайно до цивілації немає ніякого відношення. Хіба тільки до балагана підпарканного.
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А шо такоє - соціальний ліфт обірвався? Нєхєр було в нього лізти
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А это такой меседж от Зеленского, что ему срать на всех. Используют и выбросят. Первыми это ощутили люди которе за него голосовали. То что он обещал перед выборами и что после выборов не сделали ничего. Этому зеленому чмо нужно только перед Коломойским отработать и свой рейтинг попытаться не уронить. Вот он и будет всё на правительство спихивать которое при нём работает. Хотя во всё виноват именно он. Он сейчас имеет всю полноту власти, ручное большинство в ВР, и все рычаги влияния.
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"Гурвіник (неприємно отигруючись). Я одну тьолку когда-то знав. Така красіва тьолка. Но в неї, панімаєш, тільки тіло красівоє, і більше ні..я нєту, мозги совсєм отсутствуют. Вона стрічалась з парнем. Такой хороший парніша. Він мічтав, шо він колись піде в армію, а вона його буде ждать. І от приходять вони в бєсєдку, а вона йому і каже: "А тепер є.. мєня". А він їй: "как ето?" А вона говорит єму: "от сейчас я тобі покажу, как ето". І не он її, а вона його сама ви..а. Ну, значить, він їй целку зламав, йому понравилось. А вона лежить і каже: "а тепер пішов на х..". А він: "как ето?.." От, жалко пацана." (С)
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