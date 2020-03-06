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 Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях: штаб спростував інформацію про повернення ЗСУ на ділянку розведення в районі Богданівки-Петрівського

Штаб операції Об'єднаних сил спростував поширену в російських ЗМІ інформацію про те, що українські підрозділи повернулися на дільницю розведення сил і засобів №3 в районі Богданівка - Петрівське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Російська окупаційна влада продовжує вести брехливу інформаційну кампанію з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил та звинувачення українських захисників у зриві Мінських домовленостей.

У інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі управляються з кремля, спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів № 3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів та облаштування позицій.

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Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Всі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника. Наші захисники на провокації не піддаються та дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

У штабі ОС нагадали, що вчора, 5 березня 2020 р о 19:15 спостерігачами української сторони СЦКК був зафіксований черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ в районі населеного пункту Вікторівка.

"Зазначеними діями російські окупанти ще раз зухвало підтверджують своє небажання припинити збройний конфлікт, а навпаки створюють провокації задля загострення ситуації на лінії зіткнення", - повідомили в пресцентрі ОС.

Разом з тим, командування Об'єднаних сил закликало представників ЗМІ України відповідально і критично ставитися до інформації, яку поширюють пропагандистські ЗМІ країни-агресора - РФ.

Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях: штаб спростував інформацію про повернення ЗСУ на ділянку розведення в районі Богданівки-Петрівського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179919
 
 
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ну, це так тішить, що здача українських позицій зедриснею триває
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Діждетися від Зєйла захисту українського суверенітету. Не його ж кровью ті позиції були відвойовані.
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Їм не можна вірити жодному слову: у цієї влади брехня уведена в ранг державної політики
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...пора на Цензоре встраивать в сайт индикатор "Sarcasm On-Off"
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чим далі в... ліс, тим товщі довбодзьоби

Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях: штаб спростував інформацію про повернення ЗСУ на ділянку розведення в районі Богданівки-Петрівського - Цензор.НЕТ 3051
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Кто постоянно находится в обороне, тот немного зажат и думает только об обороне.
В бою очень важен настрой бойцов. Когда войско долго находится в обороне, а потом начинается наступление, всегда только свежие части идут в атаку. Те, кто сидел в обороне, никогда в атаку не идут. Они не смогут даже чисто психологически подняться и сломить противника, потому что привыкли сидеть и прятаться.
Сначала идут в атаку свежие части, а потом уже втягиваются и те, что были в обороне, наполняются её духом. Психология на войне очень важна, её надо учитывать.»
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