 На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну уряду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гостями випуску стануть: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016), Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013), Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я України, Ігор Уманський, міністр фінансів України, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України, Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018), Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016-2019), Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019), Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council.
- Упаси Бог. Среди моих знакомых все психически здоровые.
https://www.youtube.com/watch?v=GXLzq6HN08Y
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- Софочка вы знали этого идиёта Кацмана с соседней улицы?
- нет! а шо с ним не так?
- так он вчера умер...
- та тьху на вас... а пенсию он уже получить успел ?
- так ото ж! нет... ему завтра принести должны были...
- от идиёт!!!!