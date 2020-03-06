 На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну уряду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями випуску стануть: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016), Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013), Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я України, Ігор Уманський, міністр фінансів України, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України, Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018), Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016-2019), Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019), Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council.