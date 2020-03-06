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 Політика України, Події
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Все про:ВР (7200) Франція (872) Сюмар (174) Опозиційна платформа - За життя (42) COVID-19 (540) Волошин Олег (1)

 Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар

Нардепа від фракції ОПЗЖ Олега Волошина ізолювали через можливий контакт із хворим на коронавірус французьким депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

За її словами, відповідне рішення ухвалили тільки після втручання спікера Ради Дмитра Разумкова і секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває ...", - йдеться в повідомленні.

Зараз Волошина перевіряють, чи контактував він з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, який опинився в реанімації з підтвердженою коронавірусною інфекцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин у кінці лютого відвідав Францію, де зустрівся з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз в реанімації.

Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від ЄС Сюмар 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179914
 
   
 Топ коментарі
 
...правильно, и пора переходить к лечению Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 8528
Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 6367
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Прикол будет, если Волошин заболел и заразил всю партию коллаборантов свою и всю Раду и они все сдохнут! вот это я орать буду, а весь народ Украины поверит в бога и что молитвы людей свершились!)))
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Изолировали? А зря. ОПЗЖ говорите?
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...правильно, и пора переходить к лечению Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 8528
Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, изолировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 6367
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эх кабы все эту сволочь с опзж изолировать
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і всіх вязнів санжарського замку заодно...презервативи їм передали запізно
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Он г@ндон, о каком ВИЧе вы говорите. Хотя если он рваный г@ндон то...
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В Нові Санжари цю риговську наволоч відправте.
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Олег Волошин: Да, мне есть за что уважать Путина!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CigRYT0785E

СБУ, ау. Это разве не ваш клиент???
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Прикол будет, если Волошин заболел и заразил всю партию коллаборантов свою и всю Раду и они все сдохнут! вот это я орать буду, а весь народ Украины поверит в бога и что молитвы людей свершились!)))
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А нельзя ли этого ************** кондома усыпить каким-либо гуманным методом?
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Діду,ми ж до Європи йдемо,потрібно бути гуманнішими.Столову ложку KCN,і ніяких мук,моменто море.
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господи! сделай так что бы все ОПЗЖ, СН, банда Портнова, что бы вся зеленая мразь и Шмыгали со Смаглиями - поиздыхали в горячке!!!
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Пытра у пожизненные цари,как на расее партнёр.
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Весь ЖОППОБЛОК-изолируйте,если усыпить нельзя.
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Надеюсь, мы его не скоро увидим... И услышим...
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Когда выступало это существо бужининский, я думал он по наркотой или психически болен.Но теперь я молю бога Зевса чтоб у него был коронавирус и он забрал прекрасного человека дубининского с собой на юбилейный концерт кабздона, в котле N° 69.
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надеюсь он успел встретиться лично с Вадиком Рабиновичем и Медведчуком
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Нардепа от ОПЗЖ Волошина, подозреваемого в контакте с больным коронавирусом, ликвидировали, - нардеп от "ЕС" Сюмар
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Так оно должно быть.

Премьер-министра Шмыгаля, который предложил подать воду в Крым, ликвидировали.
Депутата СН Смаглий, которая поблагодарила Портнова, ликвидировали.
Президента ЗЕ, который вел тайные переговоры с Патрушевым, ликвидировали.
Портнова, который, генерировал заказные дела в ГПУ, ликвидировали.
Кроломойского, торговавшего суверенитетом Украины, ликвидировали.
....
список персон на 50.


Над Киевом ясное небо. В Ростове идут дожди.
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В Санжары его. Там места освободились, может еще и Скалецкая там сидит до сих пор.
Встретит, обнимет
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Бачу - всі тут, як і я, бажають здоров"я... але не йому - Україні!
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Восстановите скорую помощь, через неделю никаких изоляторов не хватит.
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Самый лучший изолятор для членов СН и ОПЗЖ.
Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 4660
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Вся Рада может уже заражена от одного чиха Волошина.
А сколько проституток в Слуге Народа в Италии отдыхали?
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Так воно виступало на *мертвячуковських *каналах ЗІК та 112 -му ..Так і їх *на карантин * ..Надовго !
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Засипте цього Волошина хлоркою і нехай під нею лежить два тижні.
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К мумию сушонаму у мавзалей на изаляцию. Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2549 Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2549 Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2549
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Больше всех опасен короновирус для Порошенко.Живее всех будут Стефанчук и Корявченков.Киев закрыть и никого не выпускать.
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А як саме він "контактував" з жабоїдом? Пасивно чи активно?
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