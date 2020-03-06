 Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

За її словами, відповідне рішення ухвалили тільки після втручання спікера Ради Дмитра Разумкова і секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває ...", - йдеться в повідомленні.

Зараз Волошина перевіряють, чи контактував він з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, який опинився в реанімації з підтвердженою коронавірусною інфекцією.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин у кінці лютого відвідав Францію, де зустрівся з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз в реанімації.