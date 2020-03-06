 Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.
За її словами, відповідне рішення ухвалили тільки після втручання спікера Ради Дмитра Разумкова і секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває ...", - йдеться в повідомленні.
Зараз Волошина перевіряють, чи контактував він з французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, який опинився в реанімації з підтвердженою коронавірусною інфекцією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин у кінці лютого відвідав Францію, де зустрівся з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз в реанімації.
https://www.youtube.com/watch?v=CigRYT0785E
СБУ, ау. Это разве не ваш клиент???
Премьер-министра Шмыгаля, который предложил подать воду в Крым, ликвидировали.
Депутата СН Смаглий, которая поблагодарила Портнова, ликвидировали.
Президента ЗЕ, который вел тайные переговоры с Патрушевым, ликвидировали.
Портнова, который, генерировал заказные дела в ГПУ, ликвидировали.
Кроломойского, торговавшего суверенитетом Украины, ликвидировали.
....
список персон на 50.
Над Киевом ясное небо. В Ростове идут дожди.
Встретит, обнимет
А сколько проституток в Слуге Народа в Италии отдыхали?