 Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Два місяці тому я був на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зробив крок за неї. Ми зробимо ще багато дієвих кроків для деокупації півострову. Стратегія повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ. Крим не продається", - заявив Кулеба.
Міністр наголосив, що "Крим - це Україна. Був, є і буде".
Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Сам Кулеба заявив: "Подача води в Крим - це інструмент деокупації".
вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону
рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.
рецептура "УНА-УНСО"- уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.
это дешевое вранье !
мы его сможем вернуть только тогда, когда он высохнет, в виде опустыненных территорий
Он уже сейчас информирует о том, что всё будет пораша в реале, а Украина только идея.
Как они, слуги и прочая шваль, могут продавать воду и крым?
"братьям" не продают, "братьям" просто дарят
Как-министр
оптимист,собенно после слов о подаче воды...
в Крыму есть только украинская территория
а территория без воды не засохнет
як і вся зедрисня
вони тільки шкодити вміють, допомогти - ніколи, бо тупі продажні зекловани та тєрпіли
когда я слышу от зельоных паскуд "Крым не продается !" - мне хочется передушить их голыми руками
а-ну, биро топити за зедрисню!
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба"
Як воно це пов'язало у одній голові? Хоча, коли мізків немає, одно одному не заперечує...
Сцинарій у Зє!льоной плєсєні один: деокупація Криму та Донбасу шляхом окупації всієї України. От вам і територіальна цілісність, яку обіцяв Зє!біл. А ви про шо подумали?
06.03.2020 12:03
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Украина войдет в состав ДНР на правах колонии вместе с президентом Зеленским.
oboqo
ВНІМАНІЙЄ! ПОДМЄНА СМИСЛОВ!!! Коли Зє!біл каже шо прийшов на один срок, то він прийшов навсігда - а ви шо подумали? Коли Зє!біл каже про територіальну цілісність, то це він про повернення України на Донбас і на Крим в составє московської імперії - а ви шо подумали?06.03.2020 14:30
Сцинарій у Зє!льоной плєсєні один: деокупація Криму та Донбасу шляхом окупації всієї України. От вам і територіальна цілісність, яку обіцяв Зє!біл. А ви про шо подумали?
06.03.2020 12:03
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Мне нравится 9
Я планов наших люблю громадье - здесь будет город-сад, за старой колымагою...
Ну не получится никак таким образом. Таким образом он предлагает Путин решить большой для последнего проблем
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3,14здец герой!!!! медаль ему за храбрость!!!!
Крым и до оккупации был на 60% украинский или может и меньше
/обицяека цяцянка а дураку радисть
посмотрите на проблему просто из себя
прошло шесть лет выросло поколение и подросло
они уже слабо помнят Украину
теперь скажем дипломы и аттестаты --- не действительны
кто работал в гос аппарате просто спецом --предатели
вернётся Крым если у нас будет уровень жизни Швеции
а пока хуже Гондураса --- забудьте