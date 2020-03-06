 Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ

Про це повідомили представники ЦГЗ "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У ЦГЗ також зазначили, що результатів інших досліджень на COVID-19 поки немає.

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"Щодо сьогоднішніх досліджень інформації поки немає. Станом на вчора (четвер. - Ред.) усі шість досліджень показали негативний результат", - повідомили в центрі.

У ЦГЗ також зазначили, що нині в Україні лабораторно підтверджено лише один випадок коронавірусної інфекції COVID-19.