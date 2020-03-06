 Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ

Про це повідомили представники ЦГЗ "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
У ЦГЗ також зазначили, що результатів інших досліджень на COVID-19 поки немає.
"Щодо сьогоднішніх досліджень інформації поки немає. Станом на вчора (четвер. - Ред.) усі шість досліджень показали негативний результат", - повідомили в центрі.
У ЦГЗ також зазначили, що нині в Україні лабораторно підтверджено лише один випадок коронавірусної інфекції COVID-19.
3 год
Українці часто забувають фундаментальну істину буття: БУВАЄ І ГІРШЕ!
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.
Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.
Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.
Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.
Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.
І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.
Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше".
Дмитро Корчинський
Нардеп Волошин контактировал с заразившимся коронавирусом французским депутатом Рейтцером
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nardep-voloshin-kontaktiroval-s-zarazivshimsya-koronavirusom-francuzskim-deputatom-reytcerom-1489964.html
Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин встречался во Франции с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого вскоре диагностировали коронавирус. Встреча произошла в конце февраля, а французский депутат сейчас уже находится в реанимации.
В четверг, 5 марта, 68-летнего Жана-Люка Рейтцера, депутата партии «Республиканцы», госпитализировали с подозрением на коронавирус, заболевание подтвердили проведенные анализы.
«Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус», - написал в своем Telegram-канале нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко.