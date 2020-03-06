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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ЦГЗ (39) COVID-19 (540)

 Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ

Результати шести проведених у четвер, 5 березня, досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ) на коронавірус негативні.

Про це повідомили представники ЦГЗ "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У ЦГЗ також зазначили, що результатів інших досліджень на COVID-19 поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався у Франції з парламентарем Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації

"Щодо сьогоднішніх досліджень інформації поки немає. Станом на вчора (четвер. - Ред.) усі шість досліджень показали негативний результат", - повідомили в центрі.

У ЦГЗ також зазначили, що нині в Україні лабораторно підтверджено лише один випадок коронавірусної інфекції COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179907
 
   
 Топ коментарі
 
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

3 год

Українці часто забувають фундаментальну істину буття: БУВАЄ І ГІРШЕ!
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.
Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.
Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.
Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.
Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.
І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.
Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше".
Дмитро Корчинський
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а давай нікому і в ніщо не будев "довіряти" Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2403...хоча це і так в більшості присутне...
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

3 год

Українці часто забувають фундаментальну істину буття: БУВАЄ І ГІРШЕ!
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.
Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.
Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.
Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.
Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.
І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.
Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше".
Дмитро Корчинський
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лабораторный анализ должен быть не менее 3 раз одного обследуемого и иметь вид -++или +--
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#Иран. Али Халфи, заместитель генерального прокурора Ирана умер от #коронавируса

Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7072
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С нас позавчера подписку взяли, что в течении 15 дней, небыли в Китае, Италии, во Франции, Испании, не общались с гражданами этих стран и не имеем симптомов простудных заболеваний с кашлем и повышенной температурой. На всех фирмах, где был, заполнил стандартный формуляр.
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А этого проверяли?
Нардеп Волошин контактировал с заразившимся коронавирусом французским депутатом Рейтцером
Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 774
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nardep-voloshin-kontaktiroval-s-zarazivshimsya-koronavirusom-francuzskim-deputatom-reytcerom-1489964.html
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Шість проведених досліджень на коронавірус показали негативний результат, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6755

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин встречался во Франции с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого вскоре диагностировали коронавирус. Встреча произошла в конце февраля, а французский депутат сейчас уже находится в реанимации.

В четверг, 5 марта, 68-летнего Жана-Люка Рейтцера, депутата партии «Республиканцы», госпитализировали с подозрением на коронавирус, заболевание подтвердили проведенные анализы.

«Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус», - написал в своем Telegram-канале нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко.
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