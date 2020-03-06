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 Політика України
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Все про:ВР (7200) Офіс генерального прокурора (138) Іонушас (3)

 Засідання Ради щодо призначення нового Генпрокурора відбудеться не раніше, ніж за тиждень, - "слуга народу" Іонушас

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто питання призначення нового Генерального прокурора, може відбутися не раніше, ніж за тиждень, заявляє народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

"Наступний тиждень у нас - робота з комітетами. Позачергове, якщо й буде щодо призначення, то лише за тиждень", - сказав Іонушас журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з календарним планом роботи ВР, 10-13 березня депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, 17-20 березня в режимі пленарного засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подякою" за голосування щодо Рябошапки може бути призначення новим заступником генпрокурора нардепа від ОПЗЖ Мамки, - джерела

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" на засіданні розглядала кандидатуру Іонушаса на посаду генерального прокурора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179903
 
 
 Топ коментарі
 
Кушать подано, "патриЁты". Жрите теперь, суки!

Еще до начала каденции Владимира Зеленского, я предполагал, что Кремль готовит для нашей страны «молдавский вариант», когда вначале - под предлогом борьбы с олигархатом и коррупцией - создается коалиция прозападных и пророссийских сил, а затем прозападные силы из нее изгоняются и сторонники Путина начинают править самостоятельно. Только при поддержке тех самых беспринципных коррупционеров, с которыми они недавно боролись.

Для осуществления в Украине «молдавского варианта», не понадобилась даже поддержка Запада, которой Кремль заручился в Кишиневе.
В Киеве и без Запада обошлись, напротив - послы «группы семи» пытаются остановить сползание Украины в российскую сферу влияния, но пока что без особых успехов.

Вначале, с помощью нехитрой популистской технологии, в круг избирателей Зеленского и его депутатов в парламенте заманили не только откровенных сторонников капитуляции и сближения с Москвой, не только равнодушных и невежественных обывателей, но и часть недалеких украинских патриотов.
А затем - создали коалицию с ОПЗЖ и ее сателлитами в Верховной Раде.

Потому что голосование за отставку Генерального прокурора, поддержанное Зеленским из Полтавы - это и есть та самая коалиция.
Коалиция Зеленский - Коломойский - Медведчук, которая теперь уверенно правит Украиной при молчаливой поддержке Ахметова.
Коалиция предательства.
Коалиция Путина.
И не нужно притворяться, что в 2019 году избиратели Зеленского не за нее голосовали.
За нее.
Просто кто-то делал это с искренним убеждением, что здесь должна быть Россия, а кто-то - по глупости и недальновидности.
«Полезных идиотов» Кремля, никто еще не отменял.
Как правило, именно такие «полезные идиоты» и разрушают собственные государства.

И это вовсе не Зеленский приговор.
То, что таких «полезных идиотов» набралось и на 73 процента, и на монобольшинство, и на возможность создания союза с пророссийскими силами, вот это - приговор.
И дело, конечно же, вовсе не в фигуре генерального прокурора, к которому много вопросов. Как в Молдове дело было вовсе не в фигуре одиозного олигарха Плахотнюка, к которому вопросов еще больше.
Дело в том, что 5 марта они провели смотр своих сил в парламенте и убедились: их больше. Им хватает голосов, даже если проукраинская часть в партии президента опомнится и поймет, что же она натворила в своей глупости, в своем хуторянском приспособленчестве.

Теперь они начнут править.
И заявление нового премьера о возможности подачи воды в оккупированный Крым - это вовсе не случайность, не оговорка, не дилетантизм. Это то, чего они хотят на самом деле. Просто пока что боятся.

Боятся сопротивления. Но когда они увидят, что сопротивления нет, они начнут действовать.
И не говорите, что такой парламент не сможет избрать Медведчука спикером, а Бойко - премьером.
Сможет, если Зеленский скажет.
А потом, Зеленский срочно уедет на гастроли и президентом станет Медведчук.
Без всяких выборов, зачем нам выборы, если народ хочет мира и пенсий?
Медведчук обеспечит нам мир, пенсии и Россию.

Это и есть российский план, который может устраивать украинских олигархов.
Зеленский, который просто расчищает дорогу Медведчуку.
Потому что Украина Россию не победит, а деньги зарабатывать надо. А как их зарабатывать, если нет стабильности и проклятый Запад висит над головой?
А так - ни Запада, ни российской угрозы, ни безумных патриотов, которые портят жизнь своим языком и желанием сопротивляться. Не нужно сопротивляться.
Нужно расслабиться и зарабатывать на большом невольничьем рынке, в который окончательно превратят Украину.
Это, собственно, и есть то, за что украинцы проголосовали в 2019 году.
Кушать подано.

В. Портников
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...зелепузые, у вас премьер завонялся - несите нового Заседание Рады по назначению нового Генпрокурора состоится не ранее, чем через неделю, - "слуга народа" Ионушас - Цензор.НЕТ 8885
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...зелепузые, у вас премьер завонялся - несите нового
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Этого прокурора кандидата типа члена Политбюро Квартала 95 хотя бы в Прокуратуру РФ отвезите на недельку на краткий курс...и постарайтесь чтобы его лицо было чуть ближе к человеческому а то рожа прямо зомбизеленый дебил... ну а с фамилие и вовсе Ишаак Ньютон прокурорский выходит.... Заседание Рады по назначению нового Генпрокурора состоится не ранее, чем через неделю, - "слуга народа" Ионушас - Цензор.НЕТ 1497
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лучше была бы фамилия Пердимонокль......хоть запомнить можно!
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Кушать подано, "патриЁты". Жрите теперь, суки!

Еще до начала каденции Владимира Зеленского, я предполагал, что Кремль готовит для нашей страны «молдавский вариант», когда вначале - под предлогом борьбы с олигархатом и коррупцией - создается коалиция прозападных и пророссийских сил, а затем прозападные силы из нее изгоняются и сторонники Путина начинают править самостоятельно. Только при поддержке тех самых беспринципных коррупционеров, с которыми они недавно боролись.

Для осуществления в Украине «молдавского варианта», не понадобилась даже поддержка Запада, которой Кремль заручился в Кишиневе.
В Киеве и без Запада обошлись, напротив - послы «группы семи» пытаются остановить сползание Украины в российскую сферу влияния, но пока что без особых успехов.

Вначале, с помощью нехитрой популистской технологии, в круг избирателей Зеленского и его депутатов в парламенте заманили не только откровенных сторонников капитуляции и сближения с Москвой, не только равнодушных и невежественных обывателей, но и часть недалеких украинских патриотов.
А затем - создали коалицию с ОПЗЖ и ее сателлитами в Верховной Раде.

Потому что голосование за отставку Генерального прокурора, поддержанное Зеленским из Полтавы - это и есть та самая коалиция.
Коалиция Зеленский - Коломойский - Медведчук, которая теперь уверенно правит Украиной при молчаливой поддержке Ахметова.
Коалиция предательства.
Коалиция Путина.
И не нужно притворяться, что в 2019 году избиратели Зеленского не за нее голосовали.
За нее.
Просто кто-то делал это с искренним убеждением, что здесь должна быть Россия, а кто-то - по глупости и недальновидности.
«Полезных идиотов» Кремля, никто еще не отменял.
Как правило, именно такие «полезные идиоты» и разрушают собственные государства.

И это вовсе не Зеленский приговор.
То, что таких «полезных идиотов» набралось и на 73 процента, и на монобольшинство, и на возможность создания союза с пророссийскими силами, вот это - приговор.
И дело, конечно же, вовсе не в фигуре генерального прокурора, к которому много вопросов. Как в Молдове дело было вовсе не в фигуре одиозного олигарха Плахотнюка, к которому вопросов еще больше.
Дело в том, что 5 марта они провели смотр своих сил в парламенте и убедились: их больше. Им хватает голосов, даже если проукраинская часть в партии президента опомнится и поймет, что же она натворила в своей глупости, в своем хуторянском приспособленчестве.

Теперь они начнут править.
И заявление нового премьера о возможности подачи воды в оккупированный Крым - это вовсе не случайность, не оговорка, не дилетантизм. Это то, чего они хотят на самом деле. Просто пока что боятся.

Боятся сопротивления. Но когда они увидят, что сопротивления нет, они начнут действовать.
И не говорите, что такой парламент не сможет избрать Медведчука спикером, а Бойко - премьером.
Сможет, если Зеленский скажет.
А потом, Зеленский срочно уедет на гастроли и президентом станет Медведчук.
Без всяких выборов, зачем нам выборы, если народ хочет мира и пенсий?
Медведчук обеспечит нам мир, пенсии и Россию.

Это и есть российский план, который может устраивать украинских олигархов.
Зеленский, который просто расчищает дорогу Медведчуку.
Потому что Украина Россию не победит, а деньги зарабатывать надо. А как их зарабатывать, если нет стабильности и проклятый Запад висит над головой?
А так - ни Запада, ни российской угрозы, ни безумных патриотов, которые портят жизнь своим языком и желанием сопротивляться. Не нужно сопротивляться.
Нужно расслабиться и зарабатывать на большом невольничьем рынке, в который окончательно превратят Украину.
Это, собственно, и есть то, за что украинцы проголосовали в 2019 году.
Кушать подано.

В. Портников
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Что, Киву еще не уламали на должность?! Работайте, иначе смычка с ОПЗЖ под угрозой!
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6.03.20 13:57 Один украинский воин погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи Крымского, - штаб

А ВЫ , цуки зеленые, НАБИРАЕТЕСЬ НАГЛОСТИ В КРЫМ ВОДУ ДАВАТЬ ?!!!!
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ЦПК

@zer0corruption_

·28 мин
Депутат від Слуги Народу Ольга Василевська-Смаглюк: "Пан Портнов робить нинішній владі неоціненну послугу. Саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості. Я дякую Портнову за його внесок в відновлення справедливості в Україні". Яке ж дно від слуги Коломойськогоhttps://twitter.com/i/status/1235891009264943104
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Антимайдан победил. Украина сама развернула свой европейский вектор на "русский мир". В ближайшем будущем будет либо раздел Украины либо ввод российских войск в Киев и оккупация
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Прокуратура - это специфическая парафия. Она,по сути и не нужна, если так прикинуть. Вся её функция - это проверка работы других органов, по сути. Каждого генпрокурора надо справшивать - готов ли он арестовать гидранта, или, например - Авакова. И если не готов - то нафиг он нужен.
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- Всегда поражался, - тихо сказал Шестипалому Затворник, - как здесь все мудро устроено. Те, кто стоит близко к кормушке-поилке, счастливы в основном потому, что все время помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы потому, что им есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство.
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Для будущего генпрокурора есть весомый аргумент- "Сергей Константинович Ионушас родился 18 октября 1979 в Санкт-Петербурге ". И этим сказано все.
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короче поменяли всех на малоросов пособников кремля, эхххх тепер заживем.
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при всём уважении к их портфелям, но с него не прокурор, а дружок Дубилету для песочницы
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