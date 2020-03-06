 Навіть юристи, які не підтримують Порошенка, побачивши проєкт підозри, сказали, що це один з найабсурдніших документів, - адвокат Новіков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

"Два дні тому в ЗМІ був витік інформації про проєкт підозри, наскільки нам відомо, цей проєкт був узгоджений керівництвом ДБР, і знову, наскільки відомо, генеральний прокурор Рябошапка відмовився його підписувати. Наслідком і причиною чого стала відставка генерального прокурора Рябошапки. При всій скандальності цієї ситуації навіть ті авторитетні юристи, які не мають прямих симпатій до Петра Порошенка, які коментували цей проєкт підозри, сказали, що це один з найабсурдніших документів, які вони бачили", – наголосив Новіков.

"Той факт, що наші опоненти зараз ідуть на відчайдушні кроки, на спробу затвердити нежиттєздатний, той, який суперечить закону і здоровому глузду проєкт підозри, на екстрене зняття Генерального прокурора, який її не хотів підтверджувати, говорить багато про що. Він показує, що в сфері кримінального провадження і суду та сторона, яка вимушена іти на відчайдушні кроки, розуміє, що знаходиться в програшному становищі", – переконаний Ілля Новіков.

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Він також повідомив, що Шевченківський суд ухвалив рішення про закриття справи проти Порошенка і відкриття відповідного провадження за неправдиве повідомлення про злочин.

"Наступна повістка буде наша – це стало можливим завдяки Шевченківському суду, який ДБР дуже не хотіла бачити в цих справах. Шевченківський суд забезпечив нам предметну і конструктивну розмову з ДБР. У нас є конструктивні і підтверджені судом питання до слідчих, і сьогодні ми будемо спілкуватися про це", – зазначив Новіков.

Як повідомлялося, ДБР 21 травня 2019 року за заявою Портнова розпочало досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 Лис 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов заявив, що в проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів.