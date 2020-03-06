 Навіть юристи, які не підтримують Порошенка, побачивши проєкт підозри, сказали, що це один з найабсурдніших документів, - адвокат Новіков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.
"Два дні тому в ЗМІ був витік інформації про проєкт підозри, наскільки нам відомо, цей проєкт був узгоджений керівництвом ДБР, і знову, наскільки відомо, генеральний прокурор Рябошапка відмовився його підписувати. Наслідком і причиною чого стала відставка генерального прокурора Рябошапки. При всій скандальності цієї ситуації навіть ті авторитетні юристи, які не мають прямих симпатій до Петра Порошенка, які коментували цей проєкт підозри, сказали, що це один з найабсурдніших документів, які вони бачили", – наголосив Новіков.
"Той факт, що наші опоненти зараз ідуть на відчайдушні кроки, на спробу затвердити нежиттєздатний, той, який суперечить закону і здоровому глузду проєкт підозри, на екстрене зняття Генерального прокурора, який її не хотів підтверджувати, говорить багато про що. Він показує, що в сфері кримінального провадження і суду та сторона, яка вимушена іти на відчайдушні кроки, розуміє, що знаходиться в програшному становищі", – переконаний Ілля Новіков.
Він також повідомив, що Шевченківський суд ухвалив рішення про закриття справи проти Порошенка і відкриття відповідного провадження за неправдиве повідомлення про злочин.
"Наступна повістка буде наша – це стало можливим завдяки Шевченківському суду, який ДБР дуже не хотіла бачити в цих справах. Шевченківський суд забезпечив нам предметну і конструктивну розмову з ДБР. У нас є конструктивні і підтверджені судом питання до слідчих, і сьогодні ми будемо спілкуватися про це", – зазначив Новіков.
Як повідомлялося, ДБР 21 травня 2019 року за заявою Портнова розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 Лис 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.
Головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов заявив, що в проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.
Чиновник даже предложил наградить комика "орденом дружбы".
"Я видел его ролик про похороны Порошенко (промовидео к сериалу "Слуга народа", которое пропагандисты связали с Порошенко).
По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы.
Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что
ОН ТОПИТ ПОРОШЕНКО, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РУСОФОБ", - заявил Пожигайло.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
https://bykvu.com/ua/bukvy/108334-v-rf-zayavili-chto-deyatelnost-zelenskogo-polezna-i-predlozhili-dat-emu-orden/
PS/ Судя по таким "аргументам" от адвоката Порошенко, сейчас всё по взрослому.
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
Серед мене існує запит на те, щоб Порохатому Баризі всучити кайло в руки, з яким би він надзвичайно захоплююче і достобіса змістовно провів би з десяточок рочків свого життя.
Во всех значительных вопросах
И шаткий трон его стоит
Не на ковре
А на доносах
https://www.youtube.com/watch?v=GXLzq6HN08Y
Але немає нічого таємного, що не стало би явним. Або принаймні не проявились би контури невидимого раніше, - пише Михайло Гончар для "Української правди".
Інсайдерські джерела з вже відставленого Кабміну говорять про те, що Зеленському запропонували спокусливий план зі сценарію відомого фільму "Слуга народу", у якому президент Голобородько гордо "посилає МВФ".
В реальному житті сценарій дещо підкоригований і полягає в тому, щоб Україна відмовилась від співпраці з МФВ на користь… прямого кредитування з боку США. Називається і сума - $15 млрд.
Пропозиція прозвучала не з Москви. З вашингтонських навколовладних кіл. З невеликою додатковою умовою - українське розслідування "справи Джо Байдена" - головного конкурента Трампа від демократів на президентських виборах цього року. Мовляв, забезпечте ефективне розслідування і належний результат його - і Україна гарантовано отримає $15 млрд.
І ось тут згадується анекдот про Штірліца: "Штирлиц шел по улицам Берлина, и ничто не выдавало в нем советского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер".
Цифра $15 млрд один до одного та ж сама, що Москва пропонувала Януковичу у грудні 2013 року за відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС та співпраці з МВФ. От вам і "рація за спиною".
17 грудня Янукович навіть отримав 3 млрд під час свого останнього візиту до Москви, але це не врятувало його від катастрофи.
Невідомо хто і що отримав в Омані, але варто було би згадати давню істину античних часів: "Бійтесь данайців, що дари приносять".
Відомо, що МВФ - це не лише найдешевші у світі гроші. Співпраця з МВФ - ключ до набагато більших грошей: кредитів і інвестицій.
Україні потрібні гроші на будівництво інфраструктури, на енергоефективність, на розвиток промисловості.
Будь-які варіанти грошей без співпраці з МВФ - це складніше і дорожче для країни. Через спроби "пропетляти без МВФ" проходив, здається, кожен президент України. Результат незмінно був однаковим, а для Януковича закінчився Ростовом.
Але суть навіть не в цьому. Важко собі уявити, щоби США як ініціатор створення МВФ і його найбільший донор схвально би поставились до рішення України розірвати співпрацю з Фондом та ще й виділили при цьому $15 млрд.
Через спроби "пропетляти без МВФ" проходив, здається, кожен президент України. Результат незмінно був однаковим, а для Януковича закінчився Ростовом
Але легко собі уявити, хто б схвально поставився до рішення України розірвати співпрацю з МВФ. Звісно, Росія.
Зрозуміло, що США напряму не виділили би таких сум Україні. Зате з Москви би прозвучала заява про готовність надати $15 млрд "братской помощи". Варто, мовляв, тільки приїхати на 9 травня в Москву, пустити воду в Крим та ще й отримати за це десяток-другий українських полонених в якості бонусу… Ось вам і "парашут, що волочиться".
А ось і "маузер між ногами". Те, що можливо в Росії, де за вказівкою Кремля можуть зробити багато чого, нехтуючи і своїми законами і міжнародним правом, те неможливо у США.
Навіть теоретично важко уявити, що план "компромат в обмін на кредит" міг би спрацювати.
Після гіпотетичної ініціативи з Білого дому щодо "надання прямого кредитування Україні", через певну бюрократичну процедуру в коридорах влади, ініціатор був би відправлений до МВФ як універсального механізму отримання американської допомоги...
Будь-яка спроба американського очільника виділити гроші в обмін на розслідування проти свого опонента у нинішніх умовах завершиться не лише скандалом, а й кримінальним переслідуванням його та залучених в такий проєкт осіб.
Якщо уявити собі, що Зеленський пристане на пропозицію і зініціює політично мотивоване розслідування проти Байдена, Україна буде втягнута у жорна американської політики і не зможе звідти вибратися.
Політична боротьба в США - це жорстока і безкомпромісна м'ясорубка
Будь-які рухи, які можна трактувати як підтримку українською владою однієї чи іншої сторони президентських перегонів, є надзвичайно небезпечними для України. Політична боротьба в США - це жорстока і безкомпромісна м'ясорубка.
Немає нічого небезпечнішого для нашої держави, ніж зараз ставати на бік чи то республіканців, чи то демократів у їхній внутрішній боротьбі. Ця помилка була фатальною для Порошенка на виборах 2016-го, коли українська влада фактично підтримала демократів.
Зі, здавалося б, безневинної передачі знайдених журналістами даних про чорну бухгалтерію Партії регіонів в Москві швидко виростили "теорію змови", у якій саме Україна, а не Росія начебто масштабно втручалася у вибори, зламувала сервери і запускала дезінформаційні кампанії в соцмережах США.
Але, схоже на те, що, замінивши генпрокурора, "у Зеленського" збираються піти шляхом виконання оманських домовленостей в частині розслідування проти Байдена.
Схоже на те, що, замінивши генпрокурора, "у Зеленського" збираються піти шляхом виконання оманських домовленостей в частині розслідування проти Байдена
Те ж саме стосується озвученого президентом наміру позбавитися іноземців у наглядових радах українських держкомпаній. Це взагалі дуже поганий сигнал для підтримки України західними партнерами у той час, коли Росія продовжує агресію.
До речі, одним із членів наглядової ради "Нафтогазу" є Амос Хохштейн, який співпрацював з Байденом за часів його роботи в адміністрації Обами, де він обіймав офіційну посаду заступника помічника державного секретаря США та Спеціального уповноваженого з міжнародних енергетичних питань.
Україні критично важливо зберегти підтримку обох американських партій. Це і військова допомога на сотні мільйонів доларів, і озброєння, і санкції проти Росії за окупацію і війну на Донбасі, і санкції проти "Північного потоку-2". Це життєво важливі речі.
Україні критично важливо зберегти підтримку обох американських партій
А бажаючим "халяви" на $15 млрд слід пам'ятати про те, що слідом за російським "разводом лохов", йде їх "кидок". І тоді лишається тільки один маршрут - на Ростов.
П.С.: Завданнями російської агентури впливу як в Україні, так і за її межами є створення прихованої системи "управління" владою чи як мінімум каналів замаскованого впливу на неї, а також трансформація суспільної думки і настроїв на користь Росії як сторони, що "завжди готова прийти на допомогу" чи то "братньому народу України", чи то США у "вирішенні глобальних проблем".
Найближчим часом побачимо наскільки це спрацює у новому пост-оманському сценарії "Україна без МВФ", що його пробують запустити лобісти Кремля на берегах Потомаку. Ну, а Сорос і "соросята", як завжди, будуть звинувачені у всьому. https://gazeta.ua/blog/52982/ssa-proponuyut-zelenskomu-15-mlrd-ale-ye-odna-nebezpechna-dlya-*******-umova
Ну вылитый Янек
https://www.youtube.com/watch?v=GXLzq6HN08Y