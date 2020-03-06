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 Політика України
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Все про:дороги (869) Голик (87)

 Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор "Великого будівництва" Голик

5 березня Володимир Зеленський проінспектував будівництво однієї з ділянок траси Н-31 Решетилівка - Дніпро, яка обіцяє бути наймасштабнішим дорожнім будівництвом у країні.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив координатор Національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

"Візит Президента на ділянку траси Решетилівка - Дніпро. Якраз на цій ділянці будується, в тому числі, міст через Ворсклу. Це будівництво повинно стати і стане найшвидшим. Завдання побудувати цю трасу всю вже в цьому році", - написав Голик.

Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор Великого будівництва Голик 01

Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор Великого будівництва Голик 02

Траса будується в рамках Національної програми "Велике будівництво". Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - перша бетонна автодорога в Україні, яка проходить через Полтавську і Дніпропетровську області та пов'язує Схід і Захід України.

Загалом у ході реалізації програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, протягом 2020 року в Україні будуть побудовані і відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, понад 200 прийомних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного і місцевого значення.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Голик повідомив, що вже з квітня цього року Укравтодор почне планування ремонту доріг на 2021 рік.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179898
 
 
 Топ коментарі
 
А шо за строитель на заднем плане? зеля боиться "калосальной поддержки нарида"?
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ща вообще сложно найти тех, кто за него голосовал! чёта шифруются
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В твоём случае не новые мозги, а хоть какие-то, можно от курицы
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я за зєлєнського не голосував, в мене все добре.
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ща вообще сложно найти тех, кто за него голосовал! чёта шифруются
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Ну, кто-то, всё-таки, понял, что паРаша впёрднула в Украину Зелемойского, а кто-то - нет...
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московия вертит электоральными предпочтениями нарида, или, по-крайней мере, 73%-нарида, как ей влезет!
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шо то конечно построят - но нам надо не отдельные пиар проекты - а одни правила игры - но опять откат назад - но то шо заслужили то и имеем - кто нам доктор
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А шо за строитель на заднем плане? зеля боиться "калосальной поддержки нарида"?
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Это чтоб Бубочке по бубенчикам не настучали.
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Это строительство должно стать и станет самым быстрым......... быстрым чего? распила ?
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А где зебанариум с насмешками про то, что "президент открывает дороги"?
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Так це воно ще не відкриває... Коли буде відкривати (хоча, чи це буде колись з таким "ростом" економіки?), Г+Г у слюнях втоне.
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Исходя из того, что предвыборная "программа" Зелемойского называется "У меня есть мечта", он и продолжает пиариться на мечтаниях...
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Верим,особенно после того,как с 1 ноября 2019 года все дороги стали соответствовать европейским нормам Президент Зеленский уверен, что трасса Решетиловка - Днепр будет построена в этом году, - координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 5082
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Строй уж сразу до Ростова. Скоростную...
Для себя.
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По моей памяти каждый президент, каждый Карл, анонсировал масшабное что то. И ни один не выполнил то, что обещал.Так будет и с этой дорогой. Зели уже мало осталось времени, денег нет даже на индексацию пенсий. А тут такая масштабная стройка.Опять врет.
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а еще турецкий мост в запорожье)...обе эти артерии нужны...
и еще мост через днепр в каневе или кременчуге(лучше всего напротив б.церкви)...это разгрузит и киев и днепр
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конечно будет. она в стадии завершения. была начата в 2018 году
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А Зеленский там каким боком?! Какое ссыкливое убожество прячется за спинами десятков охранников!
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это сироты - наследие злочинной влады . он их поддерживает - как страусов .
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Общая длина автодороги Н-31 Днепр- Кобеляки-Решетиловка составляет 147 км
Построена в 1960-е годы (асфальт)
9 августа 2017 года дорога регионального значения (Р-52) получила статус национальной дороги (Н-31).
Завершить строительство Н-31 планируют до 2022 года.
В 2017-2018 годах на новую автотрассу выделили 560 млн. грн, в 2019- чуть больше, в этом году ассигнования составят 1,2 млрд грн.

Первая в Украине бетонная дорога строится в Полтавской области турецкой компанией OnurTaahhut Tasimacilik Insaat. Она пролегает в Полтавской области, отходит от международной трассы М03/Е40 Киев-Полтава-Харьков и соединяет столицу и Днепр с Запорожьем.
Дорогу делают по новой технологии - из бетона. Ее расширят до 4 полос, общая толщина покрытия составит 1,5 метров! В частности, нижний слой - закрепленный и стабилизированный грунт имеет толщину 70 см, слой цементогрунта 30 см. Далее идут 18 см тощего бетона и 26 - тяжелого бетона. На продольных и поперечных швах на глубине 13 см вкладываются армирующие элементы.
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в полтавской может из бетона , а из нашей стороны (Днепр ) строит " автомагистраль" ,
2 полосы , бетон только на бордюрах и мостах , асфальтобетон уложен не плохо , во многих местах освещение , одну опору правда местная быкота стырила , езжу по ней довольно часто
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Зеленый мудак вообще думает хоть что-то делать как президент страны. а не как мелкий прораб? Какая нахрен дорога??? Не его это уровень..
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Зельцману час будувати трасу на Ростов.
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И капитально ее отремонтировать в следующем!!!!
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Украине впервые в истории построили бетонную автодорогу. Находится она в Полтавской области, а именно в Кобеляцком районе.

"Пока что разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решитиловка, - отметила после на своей странице в Facebook Служба автомобильных дорог Полтавской области.

Данную новость также на своей страничке в соцсети отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто. Работаем дальше", - отметил чиновник.

Новость за 9 апреля 2019 года! Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор "Великого будівництва" Голик - Цензор.НЕТ 9896
https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/dorogi/v-ukraine-poyavilas-pervaya-betonnaya-doroga-836111.html

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чмо болотное, а не президент..
главнокомандующий и главдипломат (прости Господи) ведёт себя, как председатель колхоза.. позорище.. в стране война, на границе Украины - голодные дивизии хйла, на международной арене у Украины сплошные провалы, а оно селфится для рейтинга у своего лохтората..
зебилы, что вы натворили, дебилы-экспериментаторы
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Народ Украины уверен, что Владимир Зеленский будет строить бараки в тюремной форме, в этом году.
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Если при Зеленском это сделают, то он войдет в историю. Возле Решетиловки 60 км были как танковый полигон
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Ага, "в этом году". Мостик 3 года строят. На фото (как и в действительности) работают 3 калеки. Посмотрите на ЛЮБУЮ стройку в Китае (не обязательно больница в Ухане). Муравейник из техники и людей.
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Голик пресс секретарь президента? У нас сообщения центральной и западной Украины нет. Что вы строите?
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