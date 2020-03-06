 Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор "Великого будівництва" Голик

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив координатор Національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.
"Візит Президента на ділянку траси Решетилівка - Дніпро. Якраз на цій ділянці будується, в тому числі, міст через Ворсклу. Це будівництво повинно стати і стане найшвидшим. Завдання побудувати цю трасу всю вже в цьому році", - написав Голик.
Траса будується в рамках Національної програми "Велике будівництво". Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - перша бетонна автодорога в Україні, яка проходить через Полтавську і Дніпропетровську області та пов'язує Схід і Захід України.
Загалом у ході реалізації програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, протягом 2020 року в Україні будуть побудовані і відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, понад 200 прийомних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного і місцевого значення.
В ефірі телеканалу "Україна 24" Голик повідомив, що вже з квітня цього року Укравтодор почне планування ремонту доріг на 2021 рік.
Для себя.
и еще мост через днепр в каневе или кременчуге(лучше всего напротив б.церкви)...это разгрузит и киев и днепр
Общая длина автодороги Н-31 Днепр- Кобеляки-Решетиловка составляет 147 км
Построена в 1960-е годы (асфальт)
9 августа 2017 года дорога регионального значения (Р-52) получила статус национальной дороги (Н-31).
Завершить строительство Н-31 планируют до 2022 года.
В 2017-2018 годах на новую автотрассу выделили 560 млн. грн, в 2019- чуть больше, в этом году ассигнования составят 1,2 млрд грн.
Первая в Украине бетонная дорога строится в Полтавской области турецкой компанией OnurTaahhut Tasimacilik Insaat. Она пролегает в Полтавской области, отходит от международной трассы М03/Е40 Киев-Полтава-Харьков и соединяет столицу и Днепр с Запорожьем.
Дорогу делают по новой технологии - из бетона. Ее расширят до 4 полос, общая толщина покрытия составит 1,5 метров! В частности, нижний слой - закрепленный и стабилизированный грунт имеет толщину 70 см, слой цементогрунта 30 см. Далее идут 18 см тощего бетона и 26 - тяжелого бетона. На продольных и поперечных швах на глубине 13 см вкладываются армирующие элементы.
2 полосы , бетон только на бордюрах и мостах , асфальтобетон уложен не плохо , во многих местах освещение , одну опору правда местная быкота стырила , езжу по ней довольно часто
"Пока что разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решитиловка, - отметила после на своей странице в Facebook Служба автомобильных дорог Полтавской области.
Данную новость также на своей страничке в соцсети отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто. Работаем дальше", - отметил чиновник.
Новость за 9 апреля 2019 года!
https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/dorogi/v-ukraine-poyavilas-pervaya-betonnaya-doroga-836111.html
главнокомандующий и главдипломат (прости Господи) ведёт себя, как председатель колхоза.. позорище.. в стране война, на границе Украины - голодные дивизии хйла, на международной арене у Украины сплошные провалы, а оно селфится для рейтинга у своего лохтората..
зебилы, что вы натворили, дебилы-экспериментаторы