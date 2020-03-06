 З міністрами розібралися, далі розбиратимемося з наглядовими радами та іншими чиновниками, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час спілкування з пресою і місцевими жителями в межах робочої поїздки на Полтавщину.

"Щодо суддів, щодо інших чиновників... Уже з міністрами ми розібралися, зараз там трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.

Того ж дня Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також читайте: Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите