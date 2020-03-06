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 Політика України
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Все про:Зеленський (4703) кадри (174) Полтавщина (361) чиновник, урядовець (543)

 З міністрами розібралися, далі розбиратимемося з наглядовими радами та іншими чиновниками, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв після змін в уряді переглянути кадрові рішення в наглядових радах та на інших державних посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час спілкування з пресою і місцевими жителями в межах робочої поїздки на Полтавщину.

"Щодо суддів, щодо інших чиновників... Уже з міністрами ми розібралися, зараз там трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.

Того ж дня Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також читайте: Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179894
 
 
 Топ коментарі
 
не он идиот, а украинцы, когда позволили такому чуществу стать президентом
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Как всегда, бюрократия улучшает саму себя. Лучшая бюрократия, которая ничем не отличается от худшей. Лучшая для Вовы (более преданная и послушная) может быть и не лучше для всех остальных. И так все годы независимости до уровня самой бедной страны Европы.
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изначально он обещал - фантастику которая достигается в кратковременной перспективе, за счет диктатуры - а есть и другой путь ,он дольше но зато результат постоянный и со временем только становиться лучше - демократия - все это уже было в истории
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Оманський шмаркач...гидко дивитися на цю потвору..Банальне брехливе чмо.
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-- сюр, это искусство... ...в отличии от бреда...
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А ми маємо с Зе-коандой разібратися. Час давати подсрачниківю
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Так почему в центре Киева пусто? Куратор еще не дал команду выходить на путч с 14:00 до 19:00 за 200 грн/час?
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Твой куратор платит в ржублях, кацожёппое
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Если сразу, так себя повёл, то эта гнида будет 100% диктатором (он же уже, так ведёт себя), это известный факт, никто от подобного, ещё не ушёл.
В Ростов срочно, или быть рабами до конца его "ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ"...
Присвойте ему хотя бы прапорщика, пусть это сделает министр обороны.
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не он идиот, а украинцы, когда позволили такому чуществу стать президентом
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Просто коррупционер Педро с корешом Ахметкой всех задрали.
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Ну как полегчало? Пришла весна сажаете? Или лажаете?
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Огласите весь список: кого и чем задрали?
Разного рода "портновых", вынужденных сидеть под плинтусом 5 лет и вынашивать "ужастную мстю"?
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Повторюсь.
В этом форуме ко мне приставали в прошлом году с вопросом.
- Нас 73%, ты считаешь нас всех идиотами?
Я тогда и сейчас ещё раз повторю.
- Да, вы все идиоты!
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Педро должен сидеть в тюрьме. Это аксиома.
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Зебаран, ты ничего не слышал о презумпции невиновности?
Впрочем, нынешние "схватившиебогазабороду" плюют на все законы.
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Муха: "Миллионы мух не могут ошибаться!"
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А ми маємо с Зе-коандой разібратися. Час давати підсрачників.
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Он считает , что все в Квартале сидят. Можно смеяться?
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.... НЕТ и тебя методов против моего сынули ........................................................ С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский - Цензор.НЕТ 10
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А кто засталял летом ВР в турборежиме за этих всех министов голосовать? С ним/ним когда разберутся или ждете пока народ Украины не разберется?
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ага... т.е. чем больше налажавших - тем сильнее жизнь налаживается?
что толку от этих "разборок"...экономикой, социалкой, нац.безопасночтью, внешней политикой и прочими мелочами (как например - война и мир..) когда займетесь... кроватепереставлятели...
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Где то в углу тихо заскулили серОжа лещ с наймом...
Этих гандонов уже использовали...а значит выкинут...
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_Зелёный сморчок Зелепут продолжает прикидываться что работает на Украину. И ведь находятся дауны, которые верят! Уму непостижимо...
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Скоро, Клоуне, тебе будуть розбирати - на холодець.
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Даешь в набсоветьі кремлевских, бениньіх, ахметовских, фирташевских, квартальньіх вместо иностранцев!

Очччень не нравятся пуйлу и его вассалам иностранцьі в Нафтогазе, которьіе возят пуйла и Газпром мордой по асфальту.

Ньінешние членьі набсовета Нафтогаза:

Клэр Споттисвуд (Великобритания),
Бруно Лескуа (Франция),
Амос Хохштайн (США),
Стивен Хейсом (Канада)
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Свох шавок понапихали и конец эпохи кумовства да зебыли грёбанные. Жду старта вас гнид *******.
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год распинались про успехи, а теперь - все не так
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Зеля только сейчас заметил,что падаем и решил сбросить баласт перед распродажей. Кто деньги. Кто ответит за это. Или завтра повторится но в других декорациях. Где народовладдя брехун оманский. Народовладдя это единственное и неподконтрольное чего свиньи корыта боятся.
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Микрон перескочил стадию "макрона".
В турборежиме вживается в роль "х.йла".
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По правде сказать нынешнее якобы президент,ну Ё-акцент- банутое создаанье.
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работа на государство нет . только мышинная возня... выбирают власть . или меняют власть .
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Семьдесят процентов хитрости лисиц приходится на тупость курицы
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Ех! От якби "кляті папєрєднікі" прийняли закон про зброю! Чи були б "узеленські" зара такими ж нахабними жлобами? Як довго вони б втримались на своїх посадах?
А "довгі руки" та "порєшаєм" взагалі б не пройшло. Але у бубочки наказ - зруйнувати державність та стати ширмою тих, хто сяде на грошові потоки (зара це Бєня та Ахмєтка, в майбутньому ще й московія в особі Мєртвечука).
Зберігаємо спокій, копимо лють, змащуємо зброю та гостримо ножі. Все буде Україна!
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Маразм неборожелателей Украине крепчает на глазах.Откровенный антиукраинский шабаш Лжецов.
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всмысле "разобрались"? Это же твои все были! Их же не Порошенко назначал!
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Зеленский не забывал бы о существовании таких вещей как « пульса денура», он думает что ухватил Бога за бороду? Или на кокосовом топливе тормоза не работают?
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Хіба це діло президента? Якого дідька він хоче вкінець зруйнувати залишки хоч якогось порядку своїм безглуздим втручанням? Уже з міністрами розібрався? Ще на три місяці? Чи їх усіх виженуть раніше?
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Да все уже поняли, что ничего для людей ты делать не собираешься, только рассаживать марионеток своих по хлебным местам
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Ці розборки з міністрами і наглядовими радами нагадують,як бородатому анекдоті зміну білизни в концтаборі...Коли перший барак міняється з другим...а останній з першим...
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они ничем не занимаются кроме вопросов захвата власти уже пол года
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А шо ж ты бубочка их таких назначил!!!
И судя по твоим кадрам - теперешние новые - еще хуже!!!!
Одна подача воды в Крым чего стоит..... Думаю через 6 м следующие уже предложат стать частью рашки!!!
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Коли зеленський вуса заведе - гітлер, сталін, чи іще не пора?
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"С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками," - Зеленский,

Всего два вопроса: Почему слово "министрами" не в кавычках? И когда, с призЕдентами будем разбираться?
-
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Оно собирается когда-нибудь заниматься своими прямыми обязанностями?
42такилох, ***...
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1 апреля - займётся своими прямыми обязанностями, а пока типа призЕдент...
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"Почему, думал я, почему любой социальный катаклизм в этом мире ведет к тому, что наверх всплывает это темное быдло и заставляет всех остальных жить по своим подлым и законспирированным законам?" В.О. Пелевин. Чапаев и пустота
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Это с какими министрами разобрался? С Криклием которого пришлось вызывать в Кременчуг и давать уже аж там команду не саботировать своих производителей? А ведь еще закупка 200 электровозов для Укрзализныци! И мы их могли бы произвести в Днепре на своем заводе, АЛЬСТОМ согласен был на такой вариант с большой долей локализации, но Криклиевским чинушам выгоднее купить готовые у китайцев, так наверное откат будет побольше.
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