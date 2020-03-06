 З міністрами розібралися, далі розбиратимемося з наглядовими радами та іншими чиновниками, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час спілкування з пресою і місцевими жителями в межах робочої поїздки на Полтавщину.
"Щодо суддів, щодо інших чиновників... Уже з міністрами ми розібралися, зараз там трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх", - зазначив він.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.
Того ж дня Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.
В Ростов срочно, или быть рабами до конца его "ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ"...
Присвойте ему хотя бы прапорщика, пусть это сделает министр обороны.
Разного рода "портновых", вынужденных сидеть под плинтусом 5 лет и вынашивать "ужастную мстю"?
В этом форуме ко мне приставали в прошлом году с вопросом.
- Нас 73%, ты считаешь нас всех идиотами?
Я тогда и сейчас ещё раз повторю.
- Да, вы все идиоты!
Впрочем, нынешние "схватившиебогазабороду" плюют на все законы.
веселые картинкизеленые разборки
что толку от этих "разборок"...экономикой, социалкой, нац.безопасночтью, внешней политикой и прочими мелочами (как например - война и мир..) когда займетесь... кроватепереставлятели...
Этих гандонов уже использовали...а значит выкинут...
Очччень не нравятся пуйлу и его вассалам иностранцьі в Нафтогазе, которьіе возят пуйла и Газпром мордой по асфальту.
Ньінешние членьі набсовета Нафтогаза:
Клэр Споттисвуд (Великобритания),
Бруно Лескуа (Франция),
Амос Хохштайн (США),
Стивен Хейсом (Канада)
В турборежиме вживается в роль "х.йла".
А "довгі руки" та "порєшаєм" взагалі б не пройшло. Але у бубочки наказ - зруйнувати державність та стати ширмою тих, хто сяде на грошові потоки (зара це Бєня та Ахмєтка, в майбутньому ще й московія в особі Мєртвечука).
Зберігаємо спокій, копимо лють, змащуємо зброю та гостримо ножі. Все буде Україна!
И судя по твоим кадрам - теперешние новые - еще хуже!!!!
Одна подача воды в Крым чего стоит..... Думаю через 6 м следующие уже предложат стать частью рашки!!!
Всего два вопроса: Почему слово "министрами" не в кавычках? И когда, с призЕдентами будем разбираться?
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42такилох, ***...