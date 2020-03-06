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Все про:ДТП (2810) міліція (56) втеча (135) Нацполіція (9131) Донецька область (2376)

 Ексміліціонер Панасюк, який скоїв п'яну ДТП з трьома жертвами на Донеччині, втік

Колишній співробітник міліції Павло Панасюк, визнаний винним у смертельній ДТП і засуджений до дев'яти років в'язниці, оголошений у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости Донбасса".

Зазначається, що його дані є в базі осіб, які переховуються від органів влади.

Ексміліціонер Панасюк, який скоїв пяну ДТП з трьома жертвами на Донеччині, втік 01

Панасюку інкримінували ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) і ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

Нагадаємо, 1 серпня 2015 року старший дільничний інспектор Святогірського МВС на автомобілі Toyota Prado виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia. В результаті зіткнення 60-річний водій Skoda загинув на місці, а двоє пасажирів - жінка 59 років і її 10-річний онук - згодом померли в лікарні. Інспектор покинув місце ДТП, не надавши допомоги людям, які перебували в Skoda.

11 квітня 2017 року, рішенням судді Інни Сидоренко обвинувачений у вчиненні ДТП Павло Панасюк був звільнений із СІЗО, а запобіжний захід був змінений на домашній арешт з носінням електронного браслета.

У червні 2018 року Слов'янський міськррайонний суд визнав правоохоронця винним і засудив до 9 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Після цього Панасюк подав апеляцію. Вона розглядалася з жовтня 2018 по лютий 2020 року.

10 лютого 2020 року апеляційний суд Донецької області залишив вирок без змін. На засіданні адвокат потерпілої клопотав про те, щоб Панасюка взяли під варту в залі суду. Судді відмовили.

Як повідомляє видання "Слов'янські відомості" з посиланням на інформацію пресофіцера Слов'янської поліції Марії Тюриної, Панасюка було оголошено в розшук.

"За місцем проживання цього громадянина не було і він був оголошений у розшук".

Поліція шукала Панасюка не тільки в Богородичному, де він зареєстрований, але і в інших місцях. Поки не знайшли, але активний розшук злочинця, як зазначають в поліції, ведеться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179893
 
 
 Топ коментарі
 
Ему дали 9 лет и не взяли под стражу в зале суда. Идиоты работают не только в полиции, но и в судах...
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Аваков, ты в полицию пособирал всех алкашей Украины? Чего у тебя работают идиоты?
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Аваков, ты в полицию пособирал всех алкашей Украины? Чего у тебя работают идиоты?
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Ему дали 9 лет и не взяли под стражу в зале суда. Идиоты работают не только в полиции, но и в судах...
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....продажных тварей под крышей государства !
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Судейскую коллегию, банально купили. Этих тварей, продажных, в мантиях, в СИЗО, вместо мусора (именно мусора, т.к. честные менты, на прадо не ездят).
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после Хатии Сабаков потужно реформировал реформированное
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Алкаши на Тойоте Прадо? Они шо, от Хэннэси сбухались до белочки?
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Дегралована поліція під керівництвом сабакова вже давно перетвирилась в ОЗУ, тільки оманський шмаркач цього не бачить.
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ПЕреправили в ОРДЛО.На обмен его выставить.Вернут.
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Да здравствует украинский суд! Самый гуманный суд в мире!
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_Бутусов подленько удалил статью, где написано было о подготовке Кабмина к подаче воды в Крым! Ай-ай-ай, Бутусов, как некрасиво... Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал - Цензор.НЕТ 5646
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Эту??
Юрий Бутусов
5 хв ·

Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке.
Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять.
Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения. Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности.
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"...Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности..."

Та не втрати посади, а ГОЛОВИ!
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Я даже знаю из какого телеграм канала он это высасал, причем почти слово в слово, это один из тех каналов которые хотят запретить и он таким как бутусов не нравится паххахахахахаххах зашаваааар
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Бутусов украл статью из телеграмма Ексміліціонер Панасюк, який скоїв п'яну ДТП з трьома жертвами на Донеччині, втік - Цензор.НЕТ 4389 Не пиши такой хрени
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А с самого начала было непонятно, что этот милициянт 9 лет сидеть не будет? Оформил российский паспорт и ... в ОРДЛО!!! Там ему спокойней!!!
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Ппц...приговоренного к 9 годам тюрьмы не арестовывают в зале суда, а отпускают домой собираться...да еще и в донецкой области - прямым текстом прям говорят - уходи на оккупированную территорию.
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на расии теперь полицай, куда ж еще. Там такие нужны
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)))))мусора не люди , вроде так было написанно у авакова ???? нажрался , сел за руль , убил и вишенка на ,... убежал .....
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На днях статья была, шахматист украинец сыграл за Россию мол ему больше заплатили. Потом его квартиру в Одессе ограбили. Короч помер он в Москве от веселящего газа

Экс-милиционер Панасюк, совершивший пьяное ДТП с тремя жертвами на Донетчине, сбежал - Цензор.НЕТ 8415
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Не помер , а здох , як пацюк паскудний смердючий .
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Ещё у них следы от уколов нашли, хотя в квартире шприцов не было, где то до этого вмазались.
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ну здох мудило и Х... с ним! Теперь с кумиром кобзДоном повидается.
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это нова рюкзачная мусарня - очьень важьно?
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На заседании адвокат потерпевшей ходатайствовал о том, чтобы Панасюка взяли под стражу в зале суда. Судьи отказали..."

Я б прийняв закон, що в таких випадках судді повинні відбувати цей термін в тюрмі з посиленим режимом, щоб інші ски думали перш ніж когось відпускати.
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Закони є, але тільки для простого бидла, для "елітного" бидла передбачено застосування індульгенцій...
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Аваков, ищи своего реформированного!!!!
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Судью отпустившую преступника,на его место под шконку,тогда всё сразу изменится.
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Ищите в Лугандоне, - будет смотреть в глаза бубочке... там же наши люди
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Папа его работал начальником увд Горловки, пугал своих подчинённых арменовскими гопниками. Так и говорил, будете плохо работать, отдам арменовским пацанам. Вот такие у нас мусора.
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пусть судья отпустившая его садится вместо него.
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Кстати пенсия председателя районного суда в Донецкой области 103 тыс грн ,как вам ?
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ось судійську Сидоренко і посадити замість цього 3,14дараса!
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