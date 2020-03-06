 Ексміліціонер Панасюк, який скоїв п'яну ДТП з трьома жертвами на Донеччині, втік

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости Донбасса".
Зазначається, що його дані є в базі осіб, які переховуються від органів влади.
Панасюку інкримінували ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) і ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.
Нагадаємо, 1 серпня 2015 року старший дільничний інспектор Святогірського МВС на автомобілі Toyota Prado виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia. В результаті зіткнення 60-річний водій Skoda загинув на місці, а двоє пасажирів - жінка 59 років і її 10-річний онук - згодом померли в лікарні. Інспектор покинув місце ДТП, не надавши допомоги людям, які перебували в Skoda.
11 квітня 2017 року, рішенням судді Інни Сидоренко обвинувачений у вчиненні ДТП Павло Панасюк був звільнений із СІЗО, а запобіжний захід був змінений на домашній арешт з носінням електронного браслета.
У червні 2018 року Слов'янський міськррайонний суд визнав правоохоронця винним і засудив до 9 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Після цього Панасюк подав апеляцію. Вона розглядалася з жовтня 2018 по лютий 2020 року.
10 лютого 2020 року апеляційний суд Донецької області залишив вирок без змін. На засіданні адвокат потерпілої клопотав про те, щоб Панасюка взяли під варту в залі суду. Судді відмовили.
Як повідомляє видання "Слов'янські відомості" з посиланням на інформацію пресофіцера Слов'янської поліції Марії Тюриної, Панасюка було оголошено в розшук.
"За місцем проживання цього громадянина не було і він був оголошений у розшук".
Поліція шукала Панасюка не тільки в Богородичному, де він зареєстрований, але і в інших місцях. Поки не знайшли, але активний розшук злочинця, як зазначають в поліції, ведеться.
Юрий Бутусов
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Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке.
Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять.
Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения. Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности.
Та не втрати посади, а ГОЛОВИ!
Я б прийняв закон, що в таких випадках судді повинні відбувати цей термін в тюрмі з посиленим режимом, щоб інші ски думали перш ніж когось відпускати.