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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азаров (1795) санкції (2527) Янукович (10166) Євросоюз (2834) Ставицький (39)

 Євросоюз офіційно зняв санкції з Азарова й Ставицького і продовжив проти Януковича і 9 його прибічників

ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, рішення було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

"Додаток I до Регламенту (ЄС) №208/2014 змінюється таким чином: (1) у розділі 'А. Список фізичних і юридичних осіб, організацій і осіб, зазначених у статті 2", виключено записи для таких осіб: 11. Микола Янович Азаров; 18. Едуард Ставицький", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС у п'ятницю.

Водночас ЄС продовжив дію санкцій проти експрезидента України Віктора Януковича, ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки, ексзаступника міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка, сина Віктора Януковича Олександра Януковича, сина Віктора Пшонки Артема Пшонки, бізнесмена Сергія Курченка, ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника, колишнього віцепрем'єр-міністра Україна Сергія Арбузова, ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Також читайте: Справу Азарова розглядатиме Антикорупційний суд

Нагадаємо, Микола Азаров переховується в Росії з лютого 2014 року. У справі про привласнення майна "Укрнафти" і "Укргазвидобування" Генпрокуратура викликала Азарова на допит ще в серпні 2016 року. Однак це не єдине порушення, в якому підозрюють колишнього прем'єр-міністра України. Наприклад, у травні 2017 року ГПУ завершила досудове розслідування у справі про незаконну приватизацію "Укртелекому" і отримала дозвіл на заочне засудження не тільки Азарова, а й Януковича і Колобова; а ось щодо Арбузова на той момент чекали рішення суду.

Водночас Головна військова прокуратура України підозрює колишнього прем'єр-міністра в незаконному відчуженні двох стратегічних бомбардувальників, які були продані за заниженою ціною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти 10 чиновників Януковича пролонговано, - Рада ЄС

Нагадаємо також, у травні 2018 року Генпрокуратура завершила слідство щодо Ставицького у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" і направила обвинувальний акт до суду. Ставицький на цей момент переховується від українського правосуддя в Ізраїлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179892
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленаский со своей партией "Тупой и еще тупее" капитулирует по всем направлениям
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Они были под санкциями, потому что ЕС все ждал, когда же Украина докажет обвинения в их адрес. Не дождался. Важный момент: ЕС не оправдал Азарова, ЕС просто не дождался от Украины доказательства его вины в каком-то преступлении, которое требует изъятия его активов в пользу украинского бюджета.
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зеленские уже во-всю обьеденяются с опзж!
73% зебанариум радостно пляшет под верёвочку
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Якщо Україна офіційно продовжує платити державні пенсії всім "беглим" то про які санкції може йти мова взагалі!
До речі, а що там з "нагородним" пІсалетом і сумками Кілі Азірова, про які свого часу нам авакала аваковка, розпакували вже чи ні?..
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А что вы думали? Прокурорские и судейские без денег никого не сажают. Ничего личного...
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Зеленаский со своей партией "Тупой и еще тупее" капитулирует по всем направлениям
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увы, скорее отвлекает, пока мама Беня мутит с приватом.
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Скоро "новое лицо" Кили войдет в зеко-манду ))
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Де там збіговисько з мантрою про Пороха? Це ж він не подовжив санкції проти ригів? Чи плісняві не чіпають своїх? Як там зебілка віщала :
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. І саме ця імбецилка "глаголила" в ваші голови "правду" по Г+Г
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Луганск 0642.ua@Lugansk0642ua





Киевский апелляционный суд окончательно оправдал Ефремова Таким образом, суд оставил в силе решение Печерского районного суда города Киева, которым было закрыто уголовное производство в отношении Ефремова Александра Сергеевича #Ефремов #суд
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Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого.....

Вася, ЗЕбилы влияют на решения ЕС? Или опять зрада-зрадная?
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а почему Порох добился санкций, а Зебилы политические импатенты не могут?
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порохосос , ты в курсе что такое санкции ? можно хоть одну фамилию из посаженных овощелядей посаженных при порохе ?
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Тех кого при Порохе садили, твой хозяин Зеля отпустил! тех же свидетелей по Боингу, того же Цемаха. Порох каждую неделю привозил с собой санкции на парашу и бабло в страну. Пора Зелю садить!
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фамилии тех кого посадили при порохе …
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Эти убивали украинцев, в 2018 их посадили (при Порошенко), у них паспорта российские, отпустил их Зеля! ЗЕЛЯ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ !!!


Євросоюз офіційно зняв санкції з Азарова й Ставицького і продовжив проти Януковича і 9 його прибічників - Цензор.НЕТ 5045

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Во время обыска у Ставицкого изъято 42 кг золота и $4,8 миллиона Євросоюз офіційно зняв санкції з Азарова й Ставицького і продовжив проти Януковича і 9 його прибічників - Цензор.НЕТ 9260
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Зебилы ему уже место в раде готовят, подожди
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це якби тако сам заліз чистити таку хату, то п і не виніс все!
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Слуги народа готовят почву, для Федерализации УНР
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Они были под санкциями, потому что ЕС все ждал, когда же Украина докажет обвинения в их адрес. Не дождался. Важный момент: ЕС не оправдал Азарова, ЕС просто не дождался от Украины доказательства его вины в каком-то преступлении, которое требует изъятия его активов в пользу украинского бюджета.
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В ЕС чистые бюрократы: есть доказательства - есть санкции, нет доказательств - досвидания. Им плевать на фамилии и наше отношение к этим фамилиям, и никакие лозунги и громкие заявления тут не воспримут.
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Спасибо товарищам Порошенко и Луценко!
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Быдло ти ссаное, кто сейчас ген.прокурор и президент????
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Микила Янивич, примити маи паздоровленя. Ждёмммм. Ваши ЗеДятлы.
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