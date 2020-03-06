 Євросоюз офіційно зняв санкції з Азарова й Ставицького і продовжив проти Януковича і 9 його прибічників

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, рішення було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

"Додаток I до Регламенту (ЄС) №208/2014 змінюється таким чином: (1) у розділі 'А. Список фізичних і юридичних осіб, організацій і осіб, зазначених у статті 2", виключено записи для таких осіб: 11. Микола Янович Азаров; 18. Едуард Ставицький", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС у п'ятницю.

Водночас ЄС продовжив дію санкцій проти експрезидента України Віктора Януковича, ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки, ексзаступника міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка, сина Віктора Януковича Олександра Януковича, сина Віктора Пшонки Артема Пшонки, бізнесмена Сергія Курченка, ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника, колишнього віцепрем'єр-міністра Україна Сергія Арбузова, ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

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Нагадаємо, Микола Азаров переховується в Росії з лютого 2014 року. У справі про привласнення майна "Укрнафти" і "Укргазвидобування" Генпрокуратура викликала Азарова на допит ще в серпні 2016 року. Однак це не єдине порушення, в якому підозрюють колишнього прем'єр-міністра України. Наприклад, у травні 2017 року ГПУ завершила досудове розслідування у справі про незаконну приватизацію "Укртелекому" і отримала дозвіл на заочне засудження не тільки Азарова, а й Януковича і Колобова; а ось щодо Арбузова на той момент чекали рішення суду.

Водночас Головна військова прокуратура України підозрює колишнього прем'єр-міністра в незаконному відчуженні двох стратегічних бомбардувальників, які були продані за заниженою ціною.

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Нагадаємо також, у травні 2018 року Генпрокуратура завершила слідство щодо Ставицького у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" і направила обвинувальний акт до суду. Ставицький на цей момент переховується від українського правосуддя в Ізраїлі.