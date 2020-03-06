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 Політика України, За кордоном
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 Нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався у Франції з парламентарем Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації

Народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого відвідав Францію, де зустрівся з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, текст якого зараз прихований, однак у ЗМІ зберігся його скриншот. У ньому депутат повідомив, що мав зустріч із французьким колегою.

"Шикарний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано у Ватикані

Як стало відомо, 68-річний Жан-Люк Рейтцер, депутат партії "Республіканці" з Ельзасу, був госпіталізований у четвер з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердив захворювання.

"Депутат перебуває в реанімації, його стан вважається серйозним", - повідомив французький парламент у своїй заяві.

Рейтцер востаннє був присутній на парламентському засіданні 25 лютого, але цього тижня не відвідував парламент. У французькому парламенті почали внутрішнє розслідування, аби встановити, хто контактував з інфікованим депутатом. Крім того, депутатів та співробітників, які мали з ним тісний контакт у період з 24 по 28 лютого, попередили про зараження колеги в четвер ввечері.

68-річний депутат, імовірно, заразився на євангельському мітингу в ельзаському місті Мюлуз, у якому брали участь 2500 людей, пише Le Monde.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179886
 
   
 Топ коментарі
 
Срочно бегом домой и к Бубочке на прием. Может свезет и все кончится спокойно.
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Встречайте рыга огнеметом.
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Засыпать хлоркой с головой Волошина и на всякий случай весь зажоп. Никакого преследования, только санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Пусть этот Волошин и дальше встречается с ОПЗЖ и зелеными уже в Раде. Очень даже хорошо.
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Срочно бегом домой и к Бубочке на прием. Может свезет и все кончится спокойно.
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волошин, облобызай бубочку !
очень тебя прошу ! Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации - Цензор.НЕТ 8069
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чего сразу вогнеметом)
можно просто камнями забить
как в санжарах))
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сначала нужно устранить распространение болезни воздушно-капельным путём! Нужен герметичный пакет на голову!
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Засыпать хлоркой с головой Волошина и на всякий случай весь зажоп. Никакого преследования, только санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Неуужто сбудутся сподивання и Рада вымрет, придут реально новые люди. А жлобы сами себя позаражают и выздохнут?
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по поводу воды в Крым

вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
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Волошин кавалер виртуального ордена "подлец первой гильдии ,"а в реалии предатель
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Всё теперь всех нардепов отправят на отдых и лечение куда-нибудь
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забить камнями...что бы вирус не распостранялся жоповця не шкода
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ни в коем случае.
на заседание фракции слуг-урода - и чтоб сидел там дня два.
на прием к ишаку - и чтоб ходил туда раз десять.

а потом? - потом можно и камни, и хлорку...
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Це добре. Покосить жопу. А там і зеленку.
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Їх би і так косило. Бидло має страждати за тупість. Не хотіло Супрун і норм як в США нехай отримує норми совка, північної кореї та вимирання.
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А ты надеялся что пронсёт, что ли? Неразумно.
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анального волошина к кабздону и доктору лизе менгле.
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Така карма всех любителей заигрывать с кремлядЯми. Опзж Волошину и всем любителям петюнь приготовиться
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Русские своих не бросаюТ!
Кремль,спаси и сохрани своих- Членов ОПЗЖ!
ЗАБЕРИ ИХ В РАСЕЮШКУ,ГДЕ КОРОНОВИРУС 'ПОД КОНТРОЛЕМ'!
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БУДЕ ПРИКОЛ.
якщо виявиться,що француз заразився від Зажопа..
якщо виявиться..ЦЕ БУДЕ ГРАНДІОЗНИЙ ШУХЕР У ВР)
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Такого счастья что бы это мурло заразилось и заразило всех путинят в Раде нам точно не видать, с нашим "украинским счастьем и долей", а жаль.
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На рассию в думу пусть тоже заедет... хотя их там итак собрались перезагружать, но малоли
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И на сифилис проверить, бо неизвесно чё ане там терли.
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срочно!!!!! собрать всех опзж-опников, с тесными обьятиями и обязательным троекратным брежневским цьомканьем в дёсна, выразить ему соболезнование, а также пользуясь случаем попросить его передать привет кабыздоху, мотороллеру,.... и всей ай-ай-ай-яй-ай компании хора александрова.
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