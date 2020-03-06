Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Від початку поточної доби найманці РФ відкривали вогонь 1 раз - після 6 години ранку з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, кулеметів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Зайцевого, що на Луганському напрямку.
Станом на 12:00 інформації про втрати з нашого боку немає.
В один конец.
Именно поэтому ЗЕленая Малоросия должна пойти на встречу мирным инициативам Кремля, дать воду в Крым, восстановить дипломатические миссии РФ, восстановить авиасообщение, провести выборы в ОРДЛО, распустить ВСУ и поднять над всеми государственными учереждениями флаги РФ.