 Найманці РФ із 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби найманці РФ відкривали вогонь 1 раз - після 6 години ранку з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, кулеметів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Зайцевого, що на Луганському напрямку.

Станом на 12:00 інформації про втрати з нашого боку немає.

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