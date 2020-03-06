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 Найманці РФ із 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі. Унаслідок обстрілу втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби найманці РФ відкривали вогонь 1 раз - після 6 години ранку з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, кулеметів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Зайцевого, що на Луганському напрямку.

Станом на 12:00 інформації про втрати з нашого боку немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Ворог застосував 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, за добу - 10 обстрілів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179884
 
 
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Шмигаль, може й їм води запропонуєш, чи ше щось.
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ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого - очередное достижение Зебилов!
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Голобородько, скупляйте со всей своей гидотой велики - и велопробег в Ордло.
В один конец.
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Потому, что миролюбивые русские витязи стреляют только плюшевыми минами.

Именно поэтому ЗЕленая Малоросия должна пойти на встречу мирным инициативам Кремля, дать воду в Крым, восстановить дипломатические миссии РФ, восстановить авиасообщение, провести выборы в ОРДЛО, распустить ВСУ и поднять над всеми государственными учереждениями флаги РФ.
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Зеленаский со своей партией "Тупой и еще тупее" капитулирует по всем направлениям.
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