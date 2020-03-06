 Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму

Про це йдеться в заяві глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, передає Цензор.НЕТ.

"Скандальна заява новообраного прем'єр - міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі. Ситуацію не змінило термінове пояснення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розміщене їм згодом на своїй фейсбучній сторінці. Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародо-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - йдеться в заяві.

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"При цьому, абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних "ініціатив" нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму.

Насправді, будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу. Відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу необхідно Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму - кримськотатарського народу і етнічних українців", - додав Чубаров.

"Очевидно, що задля кардинального прориву у відновленні територіальної цілісності України і захисту державного суверенітету України, необхідна максимальна мобілізація українського суспільства. З метою консолідації, як всередині України, так і на міжнародному рівні, всіх зусиль, спрямованих на якнайшвидшу деокупацію Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримом, Меджліс кримськотатарського народу закликає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля , а також новопризначених членів Кабінету Міністрів України, як і всі політичні і громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу", - резюмував Чубаров.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.