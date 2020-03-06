 Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму

Про це йдеться в заяві глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, передає Цензор.НЕТ.
"Скандальна заява новообраного прем'єр - міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі. Ситуацію не змінило термінове пояснення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розміщене їм згодом на своїй фейсбучній сторінці. Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародо-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - йдеться в заяві.
"При цьому, абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних "ініціатив" нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму.
Насправді, будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу. Відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу необхідно Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму - кримськотатарського народу і етнічних українців", - додав Чубаров.
"Очевидно, що задля кардинального прориву у відновленні територіальної цілісності України і захисту державного суверенітету України, необхідна максимальна мобілізація українського суспільства. З метою консолідації, як всередині України, так і на міжнародному рівні, всіх зусиль, спрямованих на якнайшвидшу деокупацію Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримом, Меджліс кримськотатарського народу закликає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля , а також новопризначених членів Кабінету Міністрів України, як і всі політичні і громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу", - резюмував Чубаров.
Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
а может для того и назначили ?
Вода в Крим - це не спорадичне і необдумане ляпання язиком. Це системне і наполегливе просування життєво важливої потреби для окупантів, яку обстоює російський агент Єрмак. Інші є ротами для озвучення і зондування реакції. Реакція має бути: негайне об'єднання і відсіч кремлядям.
"Возможно, даже ногами"(С)
скоро пойдёт вслед за Гончаруком)
не 100% выбрали долбодятла и ко
Prosto Sasha@ProstoS64555303 11 ч
Вангую, що наступними кроками "уряду" ЗЕ, буде повний розрахунок з рф за електропостачання в ордло, повний розрахунок за пенсії в ордло...., згортання програми з МВФ...Дефолт, кредити у РФ. Згортання переозброєння зсу, повне розведення в зоні ООС, повернення в ППД.
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.
Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.
Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.
Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.
Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.
І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.
Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше". (с)
Дмитро Корчинський
То робимо висновок.
NATO-OTAN@A_Traxel
14 березня ветерани закликають людей приєднатися до маршу і показати владі, що капітуляція не пройде
https://prm.ua/poyasniv-shmigalyu-yakshho-rosiya-vlashtuye-genotsid-v-krimu-tse-bude-kompetentsiya-gaagskogo-tribunalu-goncharenko/
"Питання подавання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи", - зазначив Шмигаль.
Народна депутатка України від фракції "Голоси" Юлія Клименко заперечила, що про гуманітарну кризу не йдеться, оскільки води не вистачає на забезпечення військових об'єктів країни-окупанта. "Це питання гуманітарної відповідальності? Хвилиночку! Це неправда. Фізичні особи, люди забезпечені водою в Криму. Єдине на що не вистачає, так це на ті військові об'єкти, які там є. І, вибачте будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору?"
От власне моя думка:
1. Крим є територією України а не територією РФ, Крим лише окупована територій. І подавати туди воду -- обов'язок оккупанта. І це стосується не лише води.
2. Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна не перекривала русло річки Дніпро, а перекрила технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України. На це Україна має повне право.
3. За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає.
Тож усі претензії держави-окупанта чи зеленого малороса - агента Кремля на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя.
А що думають бобікі, га?
І головне -- на кого працює Шмигаль?
и моторола на лифте катался, а гиви шашлык в кабинете жарил......
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Перед призначенням на посади нові міністри Кабміну Дениса Шмигаль оприлюднили свої декларації. Журналісти «Громадського» перевірили їх, і очікувано для українців виявили квартиру в РФ, доходи в мільйони гривень, мисливські гвинтівки та брендові шуби.
Хєхє, і не сумнівався в тому.
Доречі, а зелебобня без команди Кремля хоч шось говорила про то, чи все норм, бо бубачка маладєц, як говорили тоді в Кремлі?
Коаліція Зеленський - Коломойський - Медведчук, яка тепер впевнено править Україною при мовчазній підтримці Ахметова. Коаліція зради. Коаліція Путіна. І не потрібно прикидатися, що 2019 року виборці Зеленського не за неї голосували.За неї. Просто хтось робив це зі щирим переконанням, що тут повинна бути Росія, а хтось - по дурості і недалекоглядності. "Корисних ідіотів" Кремля ніхто ще не відміняв. Як правило, саме такі "корисні ідіоти" і руйнують власні держави. І це зовсім не Зеленський - "ваш вирок". Те, що таких "корисних ідіотів" набралося і на 73 відсотки, і на монобільшість, і на можливість створення союзу з проросійськими силами - це "ваш вирок".
Найдорожча вода - дунайська, трохи дешевше - в Дніпрі й найдешевша і тому найбільш прийнятна для народного господарства кримської Тавриди - вода північних і сибірських рік, "повернених" на напівпустельний півострів Крим.
(Тему води для Криму в відомих пропагандистських цілях вперше в цьому році підняв 112-й телеканал Медведчука.)