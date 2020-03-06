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 Політика України
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Все про:Меджліс (275) Чубаров (412) водопостачання (327) вода (343) Денис Шмигаль (45)

 Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму

Кілька капітулянтських заяв останнім часом щодо Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів

Про це йдеться в заяві глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, передає Цензор.НЕТ.

"Скандальна заява новообраного прем'єр - міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим, озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі. Ситуацію не змінило термінове пояснення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розміщене їм згодом на своїй фейсбучній сторінці. Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародо-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите

"При цьому, абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних "ініціатив" нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму.

Насправді, будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу. Відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу необхідно Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму - кримськотатарського народу і етнічних українців", - додав Чубаров.

"Очевидно, що задля кардинального прориву у відновленні територіальної цілісності України і захисту державного суверенітету України, необхідна максимальна мобілізація українського суспільства. З метою консолідації, як всередині України, так і на міжнародному рівні, всіх зусиль, спрямованих на якнайшвидшу деокупацію Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримом, Меджліс кримськотатарського народу закликає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля , а також новопризначених членів Кабінету Міністрів України, як і всі політичні і громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу", - резюмував Чубаров.

Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму 01

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179883
 
   
 Топ коментарі
 
А что, разве падлецы пришедшие к власти, способны на неподлые поступки?!
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А чего ждать от власти предателе Украины? Что 73% дебилов без мозгов выбрали -- то и имеем.
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А что, разве падлецы пришедшие к власти, способны на неподлые поступки?!
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вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
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Нужно всем вместе не допустить подачи воды в Крым для оккупационных войск и необходимо требовать отстранения этого Шмыгаля от должности, так как у него заявления предателя страны, которой он собрался управлять.Он говорит дикие вещи, которые являются антиукраинскими в чистом виде.Геть эту продажную паскуду из Кабмина!
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так Шмыгуна ведь только вчера назначили...

а может для того и назначили ?
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я поясню чому саме зараз постає питання води для Криму - зима була без снігу, води у Крима буде ще меньше, тому ***** поставило своїм ЗЕхолуям в будь який спосіб дати воду до Криму! Нам ні при яких обставинах не можна цього допустити! Я особисто поїду захищати дамбу від зебілів, як шо знадобиться!!!
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А чего ждать от власти предателе Украины? Что 73% дебилов без мозгов выбрали -- то и имеем.
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Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 3 ч

Вода в Крим - це не спорадичне і необдумане ляпання язиком. Це системне і наполегливе просування життєво важливої потреби для окупантів, яку обстоює російський агент Єрмак. Інші є ротами для озвучення і зондування реакції. Реакція має бути: негайне об'єднання і відсіч кремлядям.
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Щоб ви повиздихали, виборці зеленої прокази!!!
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"бубочка", мне кажется за подобные идеи Вашего нового премьера будут скоро бить.
"Возможно, даже ногами"(С)
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та не переживайте вы пан Рефат Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма - Цензор.НЕТ 2998
скоро пойдёт вслед за Гончаруком)
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не все готовы это молча проглотить
не 100% выбрали долбодятла и ко
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і шо буде..?
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Лишнехромосомное, а умный тот, кто хочет великодуховно и сракально дать воду в Крым?
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Да задолбали вы с этой водой. Рашке с ****** насрать на то, что им воду перекрвли. От этого Крым они не вернут. А тут Херсонщина без воды страдает, да можно бабки за воду паолучать.
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...а по-чешски это же слабо повторить, вася? Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма - Цензор.НЕТ 3630
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Причём тут dopadneš? Казламордый, не пались.
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Москалику, це де Херсонщина страдає? Я в 2019 особисто був на шлюзі цього каналу - вся вода, яка не попадає в Крим, іде на орошення Херсонщини! Фермери там дуже раді, що воду перекрили, бо тепер у них орошування нормальне!
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Ти дебіл?Херсонщина навпаки процвітає від того. що поливи збільшились.
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Якось розважливі люди попереджали, що обираючи Зе ми отримуємо руцкій мір бонусом, разом з фуйлом.
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Ох не послушали тогда деда Горбулина, Забужко и группу "1 декабря". На для быдла они не авторитет. Вот Лысый с Кумом и Альона-Альона для люмпена -- светочи мысли.
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Восьмибитные приставки к телеку и выбор сделали соотвествующий.
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Prosto Sasha@ProstoS64555303 11 ч

Вангую, що наступними кроками "уряду" ЗЕ, буде повний розрахунок з рф за електропостачання в ордло, повний розрахунок за пенсії в ордло...., згортання програми з МВФ...Дефолт, кредити у РФ. Згортання переозброєння зсу, повне розведення в зоні ООС, повернення в ППД.
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Тут не только подлый удар со стороны Шмыгаля и его приспешников! Президент в рот воды набрал!!! Вот в чем главна проблема. Боится рейтинг потерять и тихо в углу просчитывает реакцию от коллаборантского словоблудия премьера.
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Українці часто забувають фундаментальну істину буття: БУВАЄ І ГІРШЕ!
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.
Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.
Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.
Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.
Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.
І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.
Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше". (с)
Дмитро Корчинський

То робимо висновок.
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NATO-OTAN@A_Traxel





14 березня ветерани закликають людей приєднатися до маршу і показати владі, що капітуляція не пройде
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Третий Майдан может пройти под лозунгом - "Я отзываю свой голос"...
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Новий прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв, що не буде відновлювати водопостачання в окупований Росією Крим.

https://prm.ua/poyasniv-shmigalyu-yakshho-rosiya-vlashtuye-genotsid-v-krimu-tse-bude-kompetentsiya-gaagskogo-tribunalu-goncharenko/
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Этот премьер кончился, давайте следующего!
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Только дурак не понимает, что давая воду в Крым, Украина еще больше погружается в войну с кацапстаном. Кацапское мафиозное государство не понимает добрых слов. Только сила, только борьба, только сопротивление. Позор новому прокацапскому премьеру.
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все все понимают ! Задача олиграхата и Ермака имплементировать Украину в Россию. А Вова . как обложка для голосов .
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Насправді проблеми України в Зеленському,бо прем'єр на 100% його людина!
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Пора уже гаранту сказать, что про воду они пошутили.
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Интересно это уже стадия "ж.опа" или пока что только "преджопье", а "ж.опа" будет чуть папізже?
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значит скоро начнутся благословенные и проверенные временем реформаторские погромы. потому что зло не моет быть вечно не покараным.
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как обстоят дела с водой в Крыму могут и ОБСЕ посмотреть, хотя тебе Рефат из Киева виднее.
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конечно давать. дамбасню на крым завезти - пусть там из шахт воды крысьчанам нароет.
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На кого працює прем'єр-міністр Шмигаль?

"Питання подавання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи", - зазначив Шмигаль.

Народна депутатка України від фракції "Голоси" Юлія Клименко заперечила, що про гуманітарну кризу не йдеться, оскільки води не вистачає на забезпечення військових об'єктів країни-окупанта. "Це питання гуманітарної відповідальності? Хвилиночку! Це неправда. Фізичні особи, люди забезпечені водою в Криму. Єдине на що не вистачає, так це на ті військові об'єкти, які там є. І, вибачте будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору?"

От власне моя думка:
1. Крим є територією України а не територією РФ, Крим лише окупована територій. І подавати туди воду -- обов'язок оккупанта. І це стосується не лише води.
2. Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна не перекривала русло річки Дніпро, а перекрила технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України. На це Україна має повне право.
3. За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає.
Тож усі претензії держави-окупанта чи зеленого малороса - агента Кремля на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя.

А що думають бобікі, га?
І головне -- на кого працює Шмигаль?
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Просто в Украине, в органы власти, включая органы безопасности, внедрилась вражеская политическая агентура, которая имеет цель легализовать анексию Крима и сдать Украину *****
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она там и была , просто обрела критическую массу .
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Денис Шмыгаль рискует своей жизнью...
Подлый удар в спину тем, кто не смирился с оккупацией, - Чубаров о возобновлении водоснабжения Крыма - Цензор.НЕТ 1648


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Так он с бабой донаркоманился. Дышали шариками с наркотой. Торчки-суицидники.
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ну да, конечно,

и моторола на лифте катался, а гиви шашлык в кабинете жарил......
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Квартира в РФ, миллионы доходов и автопарки: декларации новых министров
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Перед призначенням на посади нові міністри Кабміну Дениса Шмигаль оприлюднили свої декларації. Журналісти «Громадського» перевірили їх, і очікувано для українців виявили квартиру в РФ, доходи в мільйони гривень, мисливські гвинтівки та брендові шуби.

Хєхє, і не сумнівався в тому.
Доречі, а зелебобня без команди Кремля хоч шось говорила про то, чи все норм, бо бубачка маладєц, як говорили тоді в Кремлі?
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С такой владой в Украине,кацапский морячок может танцевать нон-стоп.
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нефть БРЕНТ торгуется ниже 48 , бакс выше 68 руб. ПАТРИОТЫ если НАРОД УКРАИНЫ вас опередит вам тоже достанется по ЩЯМ !!! хватит рассусоливать , уже (((((
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Давай по 40, а лущее 30 и пистец пида рассии. Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму - Цензор.НЕТ 3187 Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму - Цензор.НЕТ 3187 Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму - Цензор.НЕТ 3187
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Та він в секунді злив відданий йому кабмін. Чого ви очікуєте від Іуди? Хто для нього кримські татари і українці? Населеніє, яке заважає йому і коломойському дорого продати Україну фуйлу і зайнятись зйомкою фуфлосеріалів
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Не все и не все надо знать .Всё будет лучше.Вода как пойдёт ,так может и остановиться внезапно,или может оказаться золотой.Это смотря ,как ветер дунет.
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Теперь когда Украина дожала крымских сепаратистов "жаждой" некто а его цвет известен ,руками вновьприбывшего паримара пытается исправить ситуацию в оккупированном Крыму!Они просто смеются с нас ребята...
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Воду Дніпра (майже 1/4 частина перекритого стоку річки в дірявий Північно-Кримський канал) і воду нижнього Дунаю (дуже слабо використовуємо!) - українцям! Воду северороссійскіх та сибірських рік (через Каму, Волгу і Дон) - кримчанам!

Найдорожча вода - дунайська, трохи дешевше - в Дніпрі й найдешевша і тому найбільш прийнятна для народного господарства кримської Тавриди - вода північних і сибірських рік, "повернених" на напівпустельний півострів Крим.

(Тему води для Криму в відомих пропагандистських цілях вперше в цьому році підняв 112-й телеканал Медведчука.)
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Нехай Зеленський про воду на окупований Крим навіть не заїкається!Окупанти казали,що тепер "пусть хоть камни с неба" - то нехай мають те що наврочили!Зеленський повинен піти геть,бо зовсім недолугий як Президент!
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Все верно, ему татары звонят и говорят: нам вода и свет ненужно. паспорта новые? Да какие там паспорта
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Я смотрел интервью Муждабаева данное Соколовой- обещал лечь и заткнуть собой канал,поэтому подача воды невозможна. Кто-нибудь в курсе -живой он? Или так просто болтал?
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Это государственная измена с лишением легитимности всей власти от президента , правительства, Рады до последнего их назначенца. По факту это капитуляция и признание того что в Украине не суверенная власть, а марионеточная путинская администрация.
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....позавчера сидело в Раде такое ПЕРЕПУГАННОЕ (((((( я такого ЯБАЛА еще в жизни своей не видел за свои 56 лет , даже в САрмии духи были какие то ВЕСЕЛЫЕ !!!
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