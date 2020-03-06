 Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

За його словами, влада "взяла прямий курс на зраду інтересів мільйонів українців, що живуть на окупованих територіях".

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"Влада взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, який зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями протестує проти будь-якої підтримки агресора, в тому числі і підтримки способом подачі води" – наголосив Микола Княжицький.

"Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", – заявив представник "Європейської Солідарності".

Водночас він зауважив, що у парламенті фактично утворилась нова "широка коаліція" з представників партії Зеленського та ОПЗЖ.

"Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття Генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість. Деякі представники фракції Зеленського за це не голосували, але Зеленський отримав підтримку від "Опозиційної платформи – За життя". Він отримав підтримку від так званих парламентських груп, які голосують, виходячи з власних корупційних і комерційних інтересів", – пояснив він.

"Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити тих, хто загинув на фронті російсько-української війни, не просто для того, щоб зрадити наших братніх кримських татар, які переживають за те, що відбувається в країні. Вони роблять все для того, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський Союз, де не буде ніякого українського народу, тому що такого не має, де не згадуватимуть про кримських татар, лише тоді коли показуватимуть їх у в’язницях",- наголосив Микола Княжицький.

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Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.