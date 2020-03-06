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 Політика України
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Все про:Княжицький (50) Крим (8852) водопостачання (327) вода (343) Європейська Солідарність (278)

 Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький

Заява новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відновлення подачі води в окупований Росією Крим - це зрада інтересів українського і кримськотатарського народів, спроби реалізувати сценарій Кремля в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

За його словами, влада "взяла прямий курс на зраду інтересів мільйонів українців, що живуть на окупованих територіях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підлий удар у спину тим, хто не змирився з окупацією, - Чубаров про відновлення водопостачання Криму

"Влада взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, який зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями протестує проти будь-якої підтримки агресора, в тому числі і підтримки способом подачі води" – наголосив Микола Княжицький.

"Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", – заявив представник "Європейської Солідарності".

Водночас він зауважив, що у парламенті фактично утворилась нова "широка коаліція" з представників партії Зеленського та ОПЗЖ.

"Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття Генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість. Деякі представники фракції Зеленського за це не голосували, але Зеленський отримав підтримку від "Опозиційної платформи – За життя". Він отримав підтримку від так званих парламентських груп, які голосують, виходячи з власних корупційних і комерційних інтересів", – пояснив він.

"Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити тих, хто загинув на фронті російсько-української війни, не просто для того, щоб зрадити наших братніх кримських татар, які переживають за те, що відбувається в країні. Вони роблять все для того, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський Союз, де не буде ніякого українського народу, тому що такого не має, де не згадуватимуть про кримських татар, лише тоді коли показуватимуть їх у в’язницях",- наголосив Микола Княжицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін шукатиме технічний механізм постачання води до Криму, але він можливий тільки після деокупації, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179881
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобы, вы за это предательство голосовали или нет? Выньте языки из ... и скажите во весь голос.
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опять про днепровскую воду ?

да нет проблем !суть им ноги в тазик с бетоном и с моста в Днипро, к ракам в гости Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 1890
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Киев онлайн, ну шо ))) шапито 95 докизделось? будет вам и водичка оккупантам и перелёты Киев-кацапстан всё будет.
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Зебобы, вы за это предательство голосовали или нет? Выньте языки из ... и скажите во весь голос.
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они заняты тестом для еврейской пятничной халлы.... у Украины только остается одно повторить ПУТЬ Германии с 1933 года....
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Так все закончится этим https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
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у вас же есть толковые юристы!! почему вы не генерируете судебные разбирательства к этим чиновникам?
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Именно такое, для какого их Портнов реформировал при убийце-Януковиче и сейчас будет реформировать по плану их реформы в 2020 году.
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наверное потому что правосудие все равно портновское
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Подача воды в Крым законов не нарушает, потому говорится о последствиях, а вот только после наступления последствий можно будет привлечь к суду, но будет поздно...
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значить буде дійсно революція. Тільки цього разу вже винищувати будуть і зелень і Кулю в лоб і колому з ахметкою. А може нічого не буде, всі проковтнуть і на тому крапка....
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интересно кто её возглавит
ваши вариантьі?)
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от це питання. А як щодо бійця Парасюка? Хоча як і Ярош і Гаврилюк з них такі "бійці"...
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Міхо-професійний провокатор!)))) ха-ха-ха!!!! Ви дійсно сама тупа нація в світі!))) недарма вони вас так легко «сдєлалі»!))) Порошенко, між іншим, також купився на цього професійного революціонера!)))) Міхо!!!!)))))
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...і я купився,також! Але потім подивися його бінарні по пляжам з парканами і імітацію діяльності і кількість срача зрозумів-це просто провокатор на кокаїні і плядях.
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Я "его" реформаторством вплотную заинтересовался, когда он устроил приёмную на дороге и всплыл Каха Бендукидзе...
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Грабовский опять ты?)
нах ты сюда лезешь кацапа?)
ты же блогер?) только время теряешь)
... здесь водки нет! рашка там! Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 1918
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Зеби, давайте. Кажіть що сказане від ЄС то все зрада і треба робити навпаки.
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06.03 2020
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ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
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...хотел сказать, что это Белоруссия (белорусский *********** округ эрэфийской *********), а не Беларусь Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 1992
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прикиньте...как ветеранам (настоящим, 95-летним) ото понравиться ? )))))))
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Крайняя левая из легкой кавалерии, крайняя правая - из тяжелой.
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"Узєлєнські" всіма силами відстоюють національні інтереси, от тіко ці національні інтереси аж ніяк не пов'язані з Україною.
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Предательство национальных интересов стало возможным благодаря избранию предателей во властные органы! А смычка С.Н. и ОПЗЖ это закрепила в курсе власти!
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Княжицкий, хватит воду лить.... давай лучше про "узурпацию власти и борьбу с политическими оппонентами".
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Уже сто раз объяснили, что вода после деоккупации, но надо ж зраду разгонять!

Конечно, гипотетическая подача воды, которая состоится никогда , гораздо хуже, чем фактическая продажа электроэнергии в Крым демчишиным по бросовым ценам, что аж Яценюк не выдержал и вынужден был озвучить этот позорный факт.
Амнезия петявернисей требует срочного лечения
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когда ушастый даже выдумал закон про свободную экономическую зону Крым и гнали электрику пока добробаты не подорвали опоры - зрады не было)))
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вы Таня читать умеете ? это раньше говорили вода ПОСЛЕ деокупации а вчера и сегодня озвучили дословно " вода ДЛЯ деокупации " разницу понимаете или растолковать ? Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 115
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Татьяна, зеклоуны хотят пустить воду ДО деокупации, так как , по их словам, они должны показать украинцам в Крыму, как о них заботяться. И что крымчане насмотрятся на такую благодать и сразу выгонят российские войска и вернутся в состав Украины. (сарказм)
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Люди, узбагойтеся. Канал вщент зруйнований. Хтось там прокукурікав "будемо возити возу у банках", але цю "логістику" припинити дуже просто.
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Так чего ж не написать на него заявление? Они ж неприкосновенность сняли))))))))
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Шмыгаль, - это никто, ... кремлевская **********, - это зеленски!
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При чем тут "ссорьтесь" вещи надо называть своими именами. Шмыгаль, - это назначенное зеленским пустое место, как до этого было пустое место на самокате... Пройдет пол-года и шмыгалю дадут пинок под зад, если к тому времени не дадут пинка всей зеленой плесени.. Кремлевские не дураки, - договариваться с непонятно кем они не будут, - они УЖЕ договорились с зеленским... Нет никакого шмыгаля, вообще нет, - это фантом..
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Новый Майдан будет майским! Пора готовиться
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А що роблять із зрадниками під час війни Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 1274 (риторично)
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во время гражданской войны пленных не берут....
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Бросай бухать - Украина и Россия разные государства уже почти 30 лет.
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Возможно такая же судьба ждет и предателя Шмыгаля (шмыгаль нем.\идиш Контрабандист) -"На западе Москвы обнаружены мертвыми 27-летний украинский шахматист Станислав Богданович и его 19-летняя подруга, сообщил 5 марта РЕН ТВ.
В управлении СК по столице отметили, что тела нашли в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти нет (!). Телеканал отмечает, что на головах у погибших были пакеты (!). Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 1084
Богданович является чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году стал гроссмейстером. Недавно принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной. При этом выступал за сборную России, из-за чего подвергся критике в Сети."
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Ann Winteр@ann_vodoley 13 ч

ох@ительная скорость у нового премьера,вскрылся сразу.
Куда спешит,на 9 мая,в москву?

Sevcity@SevcityQuarter

Тут "скорість" вшита в ДНК носія цього прізвища

Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 4280
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ага. этот шмуль такой украинец как "парашенка" или накой нибудь цигельблюм -шнеерзон.
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Порошенко не украинец, а еврей, ты решил опять эту песню затянуть?
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Ну то не словом а делом есть юристы подайте заявление
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Заяви про відновлення водопостачання в окупований Крим є результатом, прихованих від українського народу, домовленостей президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Путіним, які вони зараз намагаються реалізувати.

Хоча по суті це не просто постачання води в Крим, це ще й повна легалізація окупації цієї території.
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почему бы и нет ... баксов по 250 за 1 куб м
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Тада. Только платить за воду будешь скорее ты, чем *****.
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Шановні, а чи є сенс обговорювати? Це "... это классическое окно Овертона. Вот просто стандартнейшее.

Напомню, что окно Овертона - это концепция, при помощи которой в обществе можно насадить любую, ранее совершенно неприемлемую, идею. Хоть каннибализм, хоть педофилию, хоть подачу воды оккупанту.

Окно Овертона состоит из шести стадий.

Немыслимо
Радикально
Приемлемо
Разумно
Стандартно
Действующая норма

Фаза первая: немыслимо. В общество вкидывается некая мысль - например, подача воды оккупанту - которая считается настолько чудовищным мракобесием, идиотизмом, предательством и воспринимается настолько в штыки, что, казалось бы, даже и речи об этом идти не может.

Однако, речь идет.
И если регулярно касаться этой темы в общественных дискурсах и средствах массовой информации, то общество к существованию этой темы ПРИВЫКАЕТ.
Это первый шаг.
Это главный шаг
Он сделан.
Снят запрет на обсуждение темы.
Дальше дело техники.

Вторая стадия, "радикально", характеризуется тем, что сама идея подачи воды в Крым все еще воспринимается обществом в штыки, но уже идет её обсуждение.

Вчера в эфире мы наблюдали переход как раз уже ко второй фазе. Это не первая, первая была раньше. Когда совсем отдельные пробные вбросы были".
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2396628057104080?__cft__[0]=AZVyY6kf61ed-6pC6NXf5Dqkj-Uqba8pX8ld-PtyRWZVQ5AfUrf5goALdmrUTJSOafObEvKWj92c0U1_3FcEGUXHynVNloaMRjqKx8BFChUhKKXLqlGoHLFLoXqcBnDHr80&__tn__=%2CO%2CP-R
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" Сара Абрамовна, позовите ко мне 500 евро..." Заявление Шмыгаля о поставках воды в оккупированный Крым - предательство национальных интересов, - нардеп от фракции "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 8505
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Я НАДЕЮСЬ КАК КРЫМСКИЕ ПАТРИОТЫ ТАК И СО СВОБОДНОЙ УКРАИНЫ УЖЕ ГОТОВЫ СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ КАНАЛ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. И ДА, НЕ ВИЖУ НАЦШЛЮХ И БОРЦУНОВ С БАРЫГАМИ БЕГАЮЩИХ ЗА ШМЫГАЛЯМИ
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Им не заплатили, а бесплатно они даже яйца не почешут. Вот такие у нас так называемые "патриоты".
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заява Шмигаля - це відповідь на всі рожеві мрії зелених придурків, що все ще чекають халяви.... чекайте - наступним етапом буде утримування за ваш кошт всіх зрадників донбабве і криму
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Ну и когда арестуют предателя Контрабандиста? (шмыгаль нем.\идиш Контрабандист)
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Я вийду на мйдан. Повідомте. pasha.pavlov1961@gmail.com
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Цей шмундель доречне підсилення дристайок в кабміні ! Що отець бамбаса , іхтамнєтов закомандує , те шмундель з кабміном і виконають ! Де реакція , свиночолого отця нації 🐷 ???
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свиночолий грош1 ховаэ , бо ще патр1оти на Майдан попросять .
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А постачання світла на окупованй крим,як називати а, нардупа з шиколядно-сепаратистської ЕС
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ЛЮДИ - ХТО бачив поряд з ******** прапор УКРАЇНИ, ТРЕЗУБ, НАШІ УКРАЇНЬСКІ СИМВОЛИ ВЛАСТІ? Так на*рена на плізедент який здає НАШУ КРАЇНУ?
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Був вибір між парашою і ваторилим лайном ! 73% Українців зробили свій вибір. І весь світ визнав вибори демократичними .А хто володіє медіаресурсами і підсовує кандидатів ???😈
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Вряд ли, скорее просто очередная некомпетентность...
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