 Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.
За його словами, влада "взяла прямий курс на зраду інтересів мільйонів українців, що живуть на окупованих територіях".
"Влада взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, який зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями протестує проти будь-якої підтримки агресора, в тому числі і підтримки способом подачі води" – наголосив Микола Княжицький.
"Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", – заявив представник "Європейської Солідарності".
Водночас він зауважив, що у парламенті фактично утворилась нова "широка коаліція" з представників партії Зеленського та ОПЗЖ.
"Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття Генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість. Деякі представники фракції Зеленського за це не голосували, але Зеленський отримав підтримку від "Опозиційної платформи – За життя". Він отримав підтримку від так званих парламентських груп, які голосують, виходячи з власних корупційних і комерційних інтересів", – пояснив він.
"Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити тих, хто загинув на фронті російсько-української війни, не просто для того, щоб зрадити наших братніх кримських татар, які переживають за те, що відбувається в країні. Вони роблять все для того, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський Союз, де не буде ніякого українського народу, тому що такого не має, де не згадуватимуть про кримських татар, лише тоді коли показуватимуть їх у в’язницях",- наголосив Микола Княжицький.
Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
да нет проблем !суть им ноги в тазик с бетоном и с моста в Днипро, к ракам в гости
ваши вариантьі?)
крiм Мiхо нікого нема(
нах ты сюда лезешь кацапа?)
ты же блогер?) только время теряешь)
... здесь водки нет! рашка там!
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ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
гарно ноги роздвигають)
Конечно, гипотетическая подача воды, которая состоится никогда , гораздо хуже, чем фактическая продажа электроэнергии в Крым демчишиным по бросовым ценам, что аж Яценюк не выдержал и вынужден был озвучить этот позорный факт.
Амнезия петявернисей требует срочного лечения
????
В управлении СК по столице отметили, что тела нашли в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти нет (!). Телеканал отмечает, что на головах у погибших были пакеты (!).
Богданович является чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году стал гроссмейстером. Недавно принял участие в шахматном интернет-матче между Россией и Украиной. При этом выступал за сборную России, из-за чего подвергся критике в Сети."
Ann Winteр@ann_vodoley 13 ч
ох@ительная скорость у нового премьера,вскрылся сразу.
Куда спешит,на 9 мая,в москву?
Sevcity@SevcityQuarter
Тут "скорість" вшита в ДНК носія цього прізвища
Хоча по суті це не просто постачання води в Крим, це ще й повна легалізація окупації цієї території.
Напомню, что окно Овертона - это концепция, при помощи которой в обществе можно насадить любую, ранее совершенно неприемлемую, идею. Хоть каннибализм, хоть педофилию, хоть подачу воды оккупанту.
Окно Овертона состоит из шести стадий.
Немыслимо
Радикально
Приемлемо
Разумно
Стандартно
Действующая норма
Фаза первая: немыслимо. В общество вкидывается некая мысль - например, подача воды оккупанту - которая считается настолько чудовищным мракобесием, идиотизмом, предательством и воспринимается настолько в штыки, что, казалось бы, даже и речи об этом идти не может.
Однако, речь идет.
И если регулярно касаться этой темы в общественных дискурсах и средствах массовой информации, то общество к существованию этой темы ПРИВЫКАЕТ.
Это первый шаг.
Это главный шаг
Он сделан.
Снят запрет на обсуждение темы.
Дальше дело техники.
Вторая стадия, "радикально", характеризуется тем, что сама идея подачи воды в Крым все еще воспринимается обществом в штыки, но уже идет её обсуждение.
Вчера в эфире мы наблюдали переход как раз уже ко второй фазе. Это не первая, первая была раньше. Когда совсем отдельные пробные вбросы были".
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2396628057104080?__cft__[0]=AZVyY6kf61ed-6pC6NXf5Dqkj-Uqba8pX8ld-PtyRWZVQ5AfUrf5goALdmrUTJSOafObEvKWj92c0U1_3FcEGUXHynVNloaMRjqKx8BFChUhKKXLqlGoHLFLoXqcBnDHr80&__tn__=%2CO%2CP-R