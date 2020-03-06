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 Події, За кордоном
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 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано у Ватикані

У Ватикані зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус, амбулаторні служби держави призупинили роботу, щоб провести дезінфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє газета ANSA.

"Цього ранку було тимчасово припинено роботу всіх амбулаторних служб дирекції охорони здоров'я та гігієни, щоб дезінфікувати приміщення після того, як в одного з пацієнтів виявили COVID-19", - заявив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні.

Служби швидкої допомоги роботу не переривали, наголосив Бруні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії кількість випадків захворювання на коронавірус сягнула 2706, а померлих - 107 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні перевіряють 9 осіб на можливе зараження коронавірусом, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179879
 
 
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