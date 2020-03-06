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Все про:затримання (3127) Крим (8852) українці (1745) ФСБ (885)

 ФСБ РФ заявляє про затримання громадянина України в окупованому Криму

Російські окупанти в Криму заявляють про затримання громадян України і Росії, які перебувають в російському федеральному розшуку.

Обидва затримані прямували до окупованого Криму з материкової України, заявили в прикордонному управлінні ФСБ Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як зазначається, затримано громадянина України,1983 року народження, який прямував з Києва до Феодосії. Під час перевірки документів окупантам стало відомо, що його особистістю зацікавлені російські органи внутрішніх справ Керчі. Згідно з інформацією окупантів, раніше 36-річний громадянин України вчинив крадіжку в одному з місцевих магазинів і до моменту чергового відвідування Криму був оголошений в розшук.

Другий затриманий, громадянин Росії 1993 року народження, прямував з Чернігова до Керчі.

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"Прикордонники" встановили, що стосовно нього "кримськими" правоохоронними органами "порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 228 КК Росії - незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у великих розмірах ", - цитує видання повідомлення окупантів.

Обох громадян передано "співробітникам "МВС".

На цей момент немає коментарів затриманих і їхніх адвокатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179878
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно срочно дать гэбне водички. Поди запарились украинцев ловить
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воду им срочно!наш же гражданин задержан,его поить чем то надо
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Нужно срочно дать гэбне водички. Поди запарились украинцев ловить
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воду им срочно!наш же гражданин задержан,его поить чем то надо
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" крымские правоохранители" это украинские или российские? Может мужик хотел вентиль с водой открыть на полуостров?
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напомните мне что украл Мародер со Свынарчуками ?
ах да, ржавые танковые мосты.

мелко, мелко Порошенко !!!

учитесь у Зеленского как украсть украинскую воду под видом гуманитарной помощи
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Очередной захват заложника для последующего обмена.
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ЗЕленский, обменяй этих "украинцев" на воду для "украинцев Крыма".

это же будет так гуманетарненько и твой офшорский счет обрастет несчитанным количеством нулей за воду оккупантам
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поэтому нужн срочно пустить воду крысятам. Правильно?
И соя... как там вы всхрюкивашли - нужно срочно рыть канал между азовом и черным, ато тамжынашилюди.
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у тебе заворот мозку, соєві то я краз і проти подаччі води в Крим, а щодо каналу, то чиясь дебільна ідея, можливо і кацапська, їм воно вигідніше, що дехто підтримував, корисних ідіотів вистачає.
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cкоро и этих надо будет менять, на какихнить кацапских агентов и диверсантов...а там путен еще наловит даунов, что в Крым и в Расию зачем-то едут
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відвоювувати, але не з шмарклею і міністром зрадником.
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