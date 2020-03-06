 ФСБ РФ заявляє про затримання громадянина України в окупованому Криму

Обидва затримані прямували до окупованого Криму з материкової України, заявили в прикордонному управлінні ФСБ Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як зазначається, затримано громадянина України,1983 року народження, який прямував з Києва до Феодосії. Під час перевірки документів окупантам стало відомо, що його особистістю зацікавлені російські органи внутрішніх справ Керчі. Згідно з інформацією окупантів, раніше 36-річний громадянин України вчинив крадіжку в одному з місцевих магазинів і до моменту чергового відвідування Криму був оголошений в розшук.

Другий затриманий, громадянин Росії 1993 року народження, прямував з Чернігова до Керчі.

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"Прикордонники" встановили, що стосовно нього "кримськими" правоохоронними органами "порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 228 КК Росії - незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у великих розмірах ", - цитує видання повідомлення окупантів.

Обох громадян передано "співробітникам "МВС".

На цей момент немає коментарів затриманих і їхніх адвокатів.