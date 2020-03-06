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 Політика України, Суспільство
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Все про:лікарня (281) Кабмін (3853) медицина (881) Денис Шмигаль (45)

 У нас немає мети закривати медустанови і звільняти медиків, - Шмигаль

Новий уряд не має наміру закривати медустанови і планує продовжувати реформу системи охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"За медреформу ... Ми говоримо про це не перший день. Ми пройшли великий шлях до медреформи - за суб'єктивними оцінками, до 80% шляху вже пройдено. Сьогодні розвертатися назад - це означає зруйнувати систему охорони здоров'я. Ми будемо рухатися вперед у реформі - іншого шляху немає", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що уряд не планує закривати медустанови і звільняти медиків.

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"Як говорив міністр охорони здоров'я, ми будемо приділяти велику увагу двом стовпам, для яких ця реформа проводиться - це медик і пацієнт. У нас також немає мети закрити жодної установи охорони здоров'я, звільнити жодного медика", - підкреслив він.

За його словами, визначена в рамках медреформи мережа опорних лікарень не спричинить дискримінацію або закриття інших медустанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179875
 
 
 Топ коментарі
 
*У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков*. Мы просто им урежем зарплаты, уберём надбавки, а если они будут увольняться, то это они по собственному желанию
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во всем нормальном мире, система работает - у нас как всегда вопросы - мы пойдем своим путем - сколько можно бродить по пустыне - хватит находились
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Короче пипец врачам и больницам! РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Никто больницы закрывать не планирует но они по непонятным необъяснимым причинам закрываются! никто врачей увольнять не планирует но работать врачам в закрытой больницы как не получается! короче никто ничего не планирует но он делается и никто не виноват и никто не планирует!! ПО МОЕМУ КТО ТО УКРАИНЦЕВ ДЕРЖИТ ЗА ИДИОТОВ!!
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сами разбегутся, когда зарплату до минималки "поднимут".
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Просто оно само собой так получается.

А цели нет.
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во всем нормальном мире, система работает - у нас как всегда вопросы - мы пойдем своим путем - сколько можно бродить по пустыне - хватит находились
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*У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков*. Мы просто им урежем зарплаты, уберём надбавки, а если они будут увольняться, то это они по собственному желанию
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Цель у них одна - угрохать страну,набить карманы,а остальное сдать х..лу.Падлы у власти !!!
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есть шанс продолжить реформы - упасть к ногам Супрун и умолять ее вернуться на пост министра.
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Все что говрит эта шмигачка нужно понимать с точностью до наоборот. Работает 100%.
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Тільки тубдиспансери та психдиспансери закривати. Ну то ж не лікарні і там не медики. (((
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