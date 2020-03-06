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 Політика України
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Все про:Зеленський (4703) Крим (8852) Чийгоз (235) вода (343) Денис Шмигаль (45)

 Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите

Меседжі команди президента В. Зеленського повторюють меседжі В. Путіна, це - зрада національних інтересів України.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз журналістам у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Він підкреслив, що влада повинна внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як кримськотатарської автономії, а не допомагати агресору, відновлюючи водопостачання на окуповану територію.

"Відчувається тиск Путіна, і оці меседжі, які ми пів року чуємо – це, на мій погляд, є якісь домовленості, яких не знає суспільство. Пане прем’єр, Крим – це Україна. Швидко потрібні зміни до Конституції стосовно статусу Автономної Республіки Крим. Оце Україна", – сказав парламентар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачання води в окупований Крим у подальшому дозволить нам повернути територію під контроль, - "слуга народу" Качура

Також Чийгоз наголосив, що терміново необхідно відновити державне фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

"Швидко потрібно внести в парламент закон для того, щоб відновити фінансування телеканалу ATR. Оце Україна", – підкреслив він.

Народний депутат закликав президента Зеленського не йти шляхом Януковича і не здавати національні інтереси України.

"Не намагайтесь іти шляхом Януковича, дуже погано завершите цей шлях", – наголосив Чийгоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура

Більш того, Чийгоз вважає сепаратизмом подачу води в окупований Крим.

"Це ніщо інше, як сепаратизм тут в Україні. Тому що віддавати зброю ворогові, яку ми використовуємо для того, щоб деокупувати Крим, - це сепаратизм. І зараз нема дурних, які повірять прем'єру, який говорить, що він буде тільки для населення давати воду" , - сказав Чийгоз у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179870
 
   
 Топ коментарі
 
Ну хоть кто то ответил этой твари
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Ватные на 99% жители Крыма будут благодарны за воду не Украине, а Путину, который нагнул Украину.
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А якщо дуже-дуже хочеться? То і Ростов не страшний.
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вони дуже зголодніли, їх треба терміново нагодувати
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Зеленой твари...многоликой зеленой твари..
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Иуда - паяц НЕ МОЖЕТ не сдавать!!! Это и призвание и профессия и состояние души и хобби и, простите, национальный колорит!!!
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ОН ДЛЯ ЭТОГО ПОСАЖЕН - спросите у Разумкова наконец-то !
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Клоун это трусливое недоразумение Его призвание корчить дурака а не управлять Страной И кончит он как Кадаффи в канализации
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С таким наридом отсидит положенный срок и на новый пойдет.
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С населением -- да, с народом -- нет. Слишком много народа прошло войну и сейчас крайне злые.
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Уже не не шифруются а напрямую говорят ...
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Ватные на 99% жители Крыма будут благодарны за воду не Украине, а Путину, который нагнул Украину.
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Идет планомерная сдача интересов Украины пророссийской властью.
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Рожа ЗЕли не обезображена признаками интелекта. Чтобы ЗЕлена шмаркля запомнила слова Чийгоза, клоуну надо их повторять и сразу бить в рыло. 25 раз до обеда и 25 раз после обеда. В течении месяца. И тогда эта кучка ЗЕленого говна запомнит это на всю свою никчемную жизнь.
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Воду в Крим можна давати тільки тоді, коли звідти підуть російські вбивці.
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Хоча я би і потім не давав. Зрозуміло чому?
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ну, після звільнення та повною фільтрації ватаноїдів можна, потрохи..
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Це буде не за нашого життя, бо там в їхніх головах все поросло зеленим бур'яном.
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Чійгоз 100% правий, але тепер розмови із СН не вийде, бо вони бачать лише путінські гроші.
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Вчерашнее голосование показало явный союз Мертветчука, Ахметки, Коломойского, Пинчука и Зели. Стало слишком явным то, что и так уже было понятно с конца 2018 года.
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крім статусу Кримськотатарської автономії, ніяких автономій, Кримська область, або Таврійська, треба привести у відповідність до Конституції, у нас унітарна держава.
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"Премьер пока не в контексте", - у Зеленского ответили Шмыгалю на идею подачи воды в Крым Главная / Украина

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
https://www.dialog.ua/ukraine/202618_1583484439?fbclid=IwAR0FKz3ZVkJVOpTfYFSNi47ofKtXHYfGgAKc0fWE7QV-_ZCWrBSfLYXq7uk
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Тепер виникає питання про те, чому СН не відповідають за свого прем'єра.
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Нет никакого правительства СН. Есть правительство 2 Зеленского и бубучка несет полную ответственность как за действия Гончарука, так и Шмыгаля. У Зели сейчас абсолютная власть в стране и сформировавшийся союз с рыгами.
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Вся ця зелена цвіль буде горіти і розвіється по вітру.
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Ну скоро заведут дело за "угрозы" зе-манде...
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давайте вже без Ростова. Скільки можна відпускати зрадників просто ТАК??? Не можна. Цього маленького ***** треба знищувати разом з його недолугою сім'єю та кварталом-95.
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Времена всегда одинаковы...и во все времена есть честные люди...патриоты...которые говорят то есть на самом деле....и есть куча приспособленческого ..продажного гавна...в данном случае зеленого...
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Кто такие порохоботьі? Любители крьімского заповедника гоблинов? Или народьі ЛСДНР?Россияшки еще много про него пишут😂
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Да Вы что?. Ну так страшно стало. Я перестал бояться в 1998 г. (получил УБД). Меня пугать, что хрен тупить. И это недоразумение, мне не президент. Он уже ПЯТЬ раз нарушил КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ. ИДИ ЛЕСОМ НЕДОЛІК.
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зеленский молодец, у него очень хорошо получается доказывать 73% что они тупорылые лошары
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Каждый день турборежимщиков только усиливают ненависть и отвращение зеленая тухлая биомасса говая ползать в ногах врагов как последние предатели ради денег
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А це навіть року не минуло від обрання цього Зегівнюка а Ради тільки піроку. Швидко ***** руками клоунів Україну до своїх рук прибрав.
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Правительство имело иммунитет год,почему комик выгнав свое стадо и нарушил закон Украины? Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 3754
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Зеленский уходи по хорошему не позорь народ😐
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Путенг разгонит воинственное меньшинство...по приглашению законного руководства. Венесуєлла и зеленин.
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Это будет последний шаг Зеленского - если он решится на подачу воды в Крым.
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воду даст и досидит свой срок .а мы опять проснемся в УССР.
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Сегодня водичка в Крыму, а завтра и вовсе может скажут " ну русский Крим, що с этим поделать". Тем более если украинцы молчать будут. Столько пережили и за что?
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Если я нарушу Конституцию,то уйду в отставку, Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 8281 Володя, ты ее растоптал уже не раз.
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Все эти господа разыгрывают одну и ту же... : верните Порошенко. БОТулизм из одного же и того же гнойника. Только от разных "коллеХтивов": от Порошенко, от пропорошенковського "Голоса", от пропутинской ОПзаЖ... и от "нашей Юли", но более сдержанно. Вот если бы еще Н. Савченко ангажировать....!? Вот тогда бы такой рабинович получился...
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Послы стран ЕС вчера договорились о продлении санкций против РАБссии за оккупацию Крыма еще на 6 месяцев.Команда Зе отменила их.
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Ахтем надо не угрожать им . а действовать , а то и моргнуть не успеете . Тем кто ходил на каналы ТВ .от тн патриотов нужно действовать по вовлечению народа в тему . Запад нам особо не помогал , но хоть санкции сделал и то хорошо . если пустим воду . то они на нас окончательно плюнут и снимут санкции с ***** давши Украину на растерзание.
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По правилам ООН за жизнь оккупированных територии отвечает только окупатор. Пусть окупатор ведрами или бочками отправляет воду на оккупированные територии
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Большинство власти видит себя в СССР . под ОПГ РФ . Олигархи торгуют . не слушают Запад . Вова досиживает свой срок . Юго-восток хлопает в ладоши и делают рейтинг .
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🐸
Отак подивишся здаля на шмигалЯ -
неначе справді він людина:
іде собі як сиротина,
очима -блим, губами -плям.
А ближче підійдеш - скотина...(с)
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цыгель шмыгель айлюлю.
все по украински, по славянскому.
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Случайные пассажиры в политике в Украине были не раз и не два...Смиритесь,73 %,это вам не Брежнев с 99,99% Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 3968 Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 3968
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Все эти господа разыгрывают одну и ту же... : верните Порошенко. БОТулизм из одного же и того же гнойника. Только от разных "коллеХтивов": от Порошенко, от пропорошенковського "Голоса", от пропутинской ОПзаЖ... и от "нашей Юли", но более сдержанно. Вот если бы еще Н. Савченко ангажировать....!? Вот тогда бы такой рабинович получился...
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ПАТРИОТЫ , если вас опередит НАРОД УКРАИНЫ то вам тоже надают по СУСАЛАМ , сколько можно рассусоливать и угрожать ???
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эй, жиденя зелупинскойе, зеленскойе лайно, чем раньше ты, долбо*б покинешь Украину, тем больше шансофф тебе и твойим ублюдкам и твойим дебильным ражательам остаться в живых. Иначе будете повешены. пшьло на ***, урррод! саси юух ***ла, не захлебнись 3,14дарас. сдохни!
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если по их ЛОГИКЕ дать ВОДУ , то надо быть последовательным вовсем , а как по ПЕНСИЯМ и ВЫПЛАТАМ ???? тоже надо ВОСПОЛНИТЬ за 6 лет , приличная СУММА набегает ????!!! давайте РОЗДЕНЕМ на...... УКРАИНЦЕВ им не привыкать !!!
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У Петюни спросите в раде когда он не спит почему соевая свиноферма не сделала Крым татарским!

На счет воды, вспоминается как соевая плесень снабжала и водой и электроэнергией свечной заводик австрийского узника Фирташа...когда шли бои в ДАПе... А дразнить ***** водой можно хоть до бесконечности, можно дать, можно забрать если ***** например не пустит ОБСЕ в КРЫМ или не вернёт буровые вышки...это же весело...как чудно будет звучать: "Украина перекрыла воду в КРЫМ за...и тысяча причин"
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теперь я до тех кто хочет дать ВОДУ , значит ЛЮБОЙ нуждающийся УКРАИНЕЦ может к вам подойти и ВЗЯТЬ ваше имущество , бо ёго у него нет !!! ЗАПОМНИТЕ это !!!
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Гастроли квартала 95 проходят успешно Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 5186особенно в Израиле,Кипре,Турции,Греции,и поверьте мне,обсирали Дерьмом Украину очень талантливо Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 5186
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Зеклоуны уже давно переплюнули Януковича
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Вода в першу чергу піде на мокшанські військові бази,сільське господарство і люди для Московії в першу сотню державних питань не входять.Не обманюйте себе.
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9 марта начинается Международный Трибунал в Гааге по сбитому в ДНР Боингу.Знаете,может так случится, что назовут Путлера и его Банду Миротворцем...,и замнут это дело...
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Все вбросы о поставке воды в Крым, Арахамия и др., начались после оманского отдыха кой-кого.
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Цей втікнути не встигне як овоч. Ех все ж я був правий що буде весело.
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Зеленский защитит РАБссию от Украины.мышиодиннарот Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 8307
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Есть подозрение что Зеленскому так не повезет как Вите ростовскому . Для него все может сложиться намного печальней . Впрочем поделом дураку который не учится ни на своих ошибках ни на чужих .
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На следующий же день будут всей движухой в Ростове.
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Роза Моисеевна,что вы можете сказать про Зеленского?
Могу сказать Цилечка,он так же отличается от своего кинообраза,как сантехник из ЖЕКА от сантехника в немецком порно...
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Все, що обіцяв Зеленський, виявилося обманом.
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Пороха можно было обливать дерьмом 5 лет....,по поводу и без...,Зеленского низзя Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 6679Он величайшим политик Мира....,Гончаренко,Мария Зверобой,Федина и т.д., не дадут соврать Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите - Цензор.НЕТ 6679
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