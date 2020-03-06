EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1269  7
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1205) COVID-19 (540)

 В Україні перевіряють 9 осіб на можливе зараження коронавірусом, - МОЗ

В Україні за підозрою на зараження коронавірусом станом на ранок 6 березня перевіряють дев'ять осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"У Центр громадського здоров'я надійшло дев'ять повідомлень про підозру на зараження COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що по всій території країни тривають навчання на випадок фіксації коронавірусу.

Читайте також: За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено

"Україна готова приймати і лікувати пацієнтів з COVID-19. У нас є інфекційні бокси, близько 12 тис. ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях і інфекційних боксах", - зазначають у МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179867
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
херовирус,а не коронавирус! задолбали панику поднимать.
 показати весь коментар
 
 
Китай вот не поднял и теперь он по всему миру...
 показати весь коментар
 
Уже неделю проверяют да никак не проверят. А если будет 1 тыс. подозрений через 2 недели, год проверять будут?! Это говорит о полном провале МОЗ в подготовке к предстоящей эпидемии!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору