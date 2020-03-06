 В Україні перевіряють 9 осіб на можливе зараження коронавірусом, - МОЗ

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"У Центр громадського здоров'я надійшло дев'ять повідомлень про підозру на зараження COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що по всій території країни тривають навчання на випадок фіксації коронавірусу.

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"Україна готова приймати і лікувати пацієнтів з COVID-19. У нас є інфекційні бокси, близько 12 тис. ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях і інфекційних боксах", - зазначають у МОЗ.