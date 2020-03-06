 Співзасновник Work.ua відмовився розміщувати вакансії від партії Шарія: "Я готовий говорити з ворогом, але не хочу потискати йому руки"

Про це в Facebook повідомив співзасновник компанії Work.ua Артур Міхно, передає Цензор.НЕТ.
"Я готовий говорити з ворогом, але не хочу потискати йому руки. Я готовий приймати різні точки зору, але залишаю і собі право мати власну. І залишаю право собі і своїй компанії не допомагати і не співпрацювати сьогодні з тими, хто на мою думку хоче мого знищення у майбутньому", - написав Міхно.
Він додав, що проводити червоні лінії завжди непросто, адже є багато нюансів - але потрібно.
"Червоні лінії допомагають не знищити себе у внутрішніх компромісах толерантності. Допомагають залишатися живою людиною зі своїми цінностями, в тoму числі у спробі будувати демократичне майбутнє", - підкреслив Міхно.
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