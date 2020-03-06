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 Політика України
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Все про:робота (149) Шарій Анатолій (39) Work.ua (1)

 Співзасновник Work.ua відмовився розміщувати вакансії від партії Шарія: "Я готовий говорити з ворогом, але не хочу потискати йому руки"

Портал вакансій Work.ua відмовляється надалі розміщувати оголошення від Партії Шарія.

Про це в Facebook повідомив співзасновник компанії Work.ua Артур Міхно, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий говорити з ворогом, але не хочу потискати йому руки. Я готовий приймати різні точки зору, але залишаю і собі право мати власну. І залишаю право собі і своїй компанії не допомагати і не співпрацювати сьогодні з тими, хто на мою думку хоче мого знищення у майбутньому", - написав Міхно.

Він додав, що проводити червоні лінії завжди непросто, адже є багато нюансів - але потрібно.

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"Червоні лінії допомагають не знищити себе у внутрішніх компромісах толерантності. Допомагають залишатися живою людиною зі своїми цінностями, в тoму числі у спробі будувати демократичне майбутнє", - підкреслив Міхно.

Співзасновник Work.ua відмовився розміщувати вакансії від партії Шарія: Я готовий говорити з ворогом, але не хочу потискати йому руки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179866
 
   
 Топ коментарі
 
если бы у всех предпринимателей, журналистов, звезд была гражданская позиция, победить в этой войне было бы гораздо легче.
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Шариков - кремлевская шлюшка. Шариковы - ватные животные.
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Мій милий маленький 73% друже на відміну від тебе я прекрасно розумію хто зараз при владі і що буде далі. Що стосується мене то я не прихильник ні шарія ні того, що ви зробили разом. Так що закрий будь ласка свій ротик і йди за відрами. "Братам" в Криму нічого пити.
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взагалі то я порохобот. А ти можешь запхати своє відро собі в дупу ручкою вперед
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Закроют сайт, наверное. Шарий - друг зебилов.
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Не закроют. Но при желании смогут заставить размещать вакансии (через суд).
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Шариков - кремлевская шлюшка. Шариковы - ватные животные.
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если бы у всех предпринимателей, журналистов, звезд была гражданская позиция, победить в этой войне было бы гораздо легче.
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..Шарика в лепрозорий! Соучеридитель Work.ua отказался размещать вакансии от партии Шария: "Я готов говорить с врагом, но не хочу пожимать ему руки" - Цензор.НЕТ 1964 чумы этой много уже из нор повылазило, пора и дуст готовить уже иначе одолеют гниды, больше чем вшивота залесская.. Соучеридитель Work.ua отказался размещать вакансии от партии Шария: "Я готов говорить с врагом, но не хочу пожимать ему руки" - Цензор.НЕТ 3496
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Питушарий постоянно выступает на 112 канале в ютубе.
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Дарія треба відправити до царька ху@ла на росію... Хай там в нього на підсосі і живе.
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За то на его сайте можно размещать объявления о приёме на работу в Крыму, лднр, рф, а шария нет. Какой красавчик
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а от на Ваш допис ніхто і не звернув увагу. А Ви праві куди більше. Немає в нього тієї позиції про яку тут пише більшість.
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сейчас у зебилов и их партнеров - кацапов состоится разрыв днищ! это ж как: "честный блохер" и не может нанимать титушек на ворк юа?!
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Это радует, что в стране есть такие предприниматели. А Шарий кремлевская лживая мразь!!!
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Удивительно в нынешнее время...
Весенние ветры, млять, доносят явный запах Януковича....
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Его уже пропалили - вакансии в Донецк и Крым по российским законом размещает без проблем, только плати.
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На этом сайте зато размещены вакансии лднров, крыма, и рф, значит они ему не враги? Надо проверить этот ватный ресурс, т.к похоже на измену родине и сепаратизм
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шарик-педофил начал нанимать на работу себе подобных? интересные новости сегодня, все вскрылись и сразу.
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А вакансии от ОПЗЖ(открыто пророссийская партия, которая занимает 2место в Украине) размещают? Если да, то почему Шария нельзя, ведь он вообще то или скрыто пророссийский, или вообще не пророссийский.
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