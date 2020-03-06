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Все про:посол (591) авіасполучення (230) Кулеба Дмитро (232) деокупація (352)

 Простір дипломатії - знаходити компроміс, - Кулеба про можливе повернення послів і відновлення авіасполучення з РФ

Новопризначений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в України є дві стратегії - деоккупація Донбасу і Криму. Сценарії при цьому можуть розглядатися різні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Безумовно, країні необхідні дві стратегії: деокупація Донбасу і Криму. Є ще одна стратегія, яка фундаментальна для перших двох, - це залучення інвестицій і відродження української промисловості. Тому що бідна економіка без грошей не створює сильної держави, тоді як слабкій державі дуже складно бути сильною на зовнішній арені. Тому сценарії можуть розглядатися різні. Це простір дипломатії - знаходити компроміс. Але кінцева мета одна - відновлення територіальної цілісності України і вихід країни-окупанта з нашої території. Усе інше - це предмет переговорів", - сказав Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання телеведучої щодо можливого повернення послів, відновлення авіасполучення з Росією.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав питання подачі води в окупований Росією Крим одним з інструментів деокуппації.

Читайте: Окупанти пропонують Україні повернути авіасполучення з Кримом

Україна і Росія припинили авіасполучення з 25 жовтня 2015 року.

МЗС РФ відкликало у Москву російського посла в Києві Михайла Зурабова 23 лютого 2014 року. Україна відкликала свого тодішнього посла в РФ Володимира Єльченка в березні 2014 року.

10 лютого 2020 року, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде не проти повернення свого посла до Києва, а Україна може повернути свого посла в Москву. Зі свого боку в МЗС України заявили, що українська сторона поки не має наміру призначати свого посла в РФ.

Також читайте: Пєсков про обмін послами: Розмови між Москвою і Києвом не було

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179865
 
 
 Топ коментарі
 
Оххохо, понеслась звезда по кочкам. Воду в Крым, возвращение послов, авиасообщение, что дальше? Пионерские галстуки? Голодомор?
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Дипломаты начинают работать с врагом только после окончания войны, объясните этому ватнику, война с РФ еще не закончена.
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Тобто Кулеба вже починає говорити про дипломатичні та інші стосунки з агресором. Ви задоволені своїм вибором, зебіли?
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Дипломаты начинают работать с врагом только после окончания войны, объясните этому ватнику, война с РФ еще не закончена.
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в черепній коробці віслюка війни вже нема - там порожньо і ніхто не стріляє Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 4465
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ЭТОТ КРЕМЛЕДИПЛОМАТ работал на Яныка верно и ПРеданно , его папка совдеповский ( а значит ГЕБЕННЫЙ) дипломат в гражданском со стажем , закончивший недавно карьеру службой в Казахстане - а оно, кулябистое внедрено по семейной традиции в дипломатии в гражданском от Кремля.
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я не могу понять шо за новости сегодня? то вода оккупантам то авиасообщения, откуда эта шалупонь повылазила? шо це за кулаба я его вижу первый раз и надеюсь последний.
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ЗЕбанарий таки взял четкий курс на капитуляцию и всепрощение Роиси.

Будем еще чего-то ждать?
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Они это с первого дня делали, но это то что хочет быдло под названием 73 процента. Они хотят мира с русней, и похоже они получат своё
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Ну так их кишки первыми и будут наматывать на штыки русские миротворцы.

Этим тупым голодранцам-то бежать некуда и не за что.
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Оххохо, понеслась звезда по кочкам. Воду в Крым, возвращение послов, авиасообщение, что дальше? Пионерские галстуки? Голодомор?
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Что дальше ?!!! Начнут судить хунту , ну и обратно в таежный союз , 73% маларосов хотят парашу и пучхе ( у него в глазах мир)
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таки да.

кто не учит историю - обречён на её повторение (С).
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ПАРАД В КОЛОРАДОЧКАХ У СТЕН КРЕМЛЯ С ПУЙЛОМ В ЗАСОС!
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Неудивлюсь если скоро вместо Першого станет ОРТ
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Просто мрази,слов нет.Где все люди,которые были на Майдане?
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а им 6 лет показывали Г+Г и шария.
и они усе тапереча за-бубачку.
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Хтось на Донбасі, хтось в землі, хтось в госпіталях, а деякі (такі як я) зневірилися в цій "уставшей" хохляцькій бидломасі, яка вибирає уклонистів-малоросів і капітулянтів. Тому я, наприклад, в момент Х приїду в Київ зі зброєю і з квитком в один кінець.
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а соколи сАбакова вам устроят тьоплий прійом
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і який план? П1341ть всєх подряд? А якшо вони нас? І ше: от переб'ємо всіх плохіх дядь, а шо далі? Успокоїмся і розслабимся в переможному кайфі та знову віддамо владу нєгодяям та падонкам?
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а поки в Києві палатимуть шини, ***** пройде по "новоросії" аж до Дністра
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Два мои племянника, революционеры, один повар в Румынии, второй мешки с мукой в Эстонии таскает. При деле, не до революций им.
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Тобто Кулеба вже починає говорити про дипломатичні та інші стосунки з агресором. Ви задоволені своїм вибором, зебіли?
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Многим походу стыдно ,но у нас так уже не первый раз,янык ростовский может подтвердить Простір дипломатії - знаходити компроміс, - Кулеба про можливе повернення послів і відновлення авіасполучення з РФ - Цензор.НЕТ 9801
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Им по...ер. Большинство из них неграмотные, некоторые для прикола, а часть как раз этого хотела Простір дипломатії - знаходити компроміс, - Кулеба про можливе повернення послів і відновлення авіасполучення з РФ - Цензор.НЕТ 2712
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Выбрали 73% уродов Зебила и теперь это прокацапское падло берёт реванш по всем фронтам.
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В этом новом уряде что все приспособленцы и предатели?
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А них "страна" там, де в миску більше каші кинуть.
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Тобто, на зраду України взяла курс вся команда а не один дурень міністр
Схоже, відпочинок на вихідні найближчим часом накрився
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Проблема в тому, що коли зедовбо..**** кажеш, що іде війна з **********, то він каже - що то не війна.
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На фоне последних назначений в кабмин, начинает нравиться ублюдок Порошнеко! Два ****** уже проявились. Сколько их еще?
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...вот и весь ваш "компромисс", уроды зеленые... Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 1876
Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 1624
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готовимся к военной переходной администрации....а все это - будет болтаться у сортиров...
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Есть два варианта
1 Валить отсюда
2 Рубать этих ублюдков на куски и скормить собакам
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Сцинарій у Зє!льоной плєсєні один: деокупація Криму та Донбасу шляхом окупації всієї України. От вам і територіальна цілісність, яку обіцяв Зє!біл. А ви про шо подумали?
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Сдачу Украины под рашистское иго теперь перевели в турборежим! Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 1232

СН(Г)
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Выборг был захвачен у Финляндии и оккупирован эрэфией 80 лет назад, в 1939 году. С тех пор Финляндия стала процветающей державой, с высоким уровнем жизни, членом ЕС, и тд и тп. И что, Выборг вернулся??? Херня это все и сказки для дурачков.
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Похоже самокатчик сопротивлялся обнимашкам з московитами .........
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Новий уряд разом з ЗЄшоблоюце не про Україну !
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Вали на Росію чмо... І там цю ахінею неси слуга уродів.
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Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ - Цензор.НЕТ 6292

Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM

"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
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вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами
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Зебіли здобули нову владу, що здобули то здобули.... Подонки.
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Понимать его стоит так, у нас типа ничего не отжимали, с нами не воюют, всё это был глубокий медвежий сон, а значит можно летать друг к другу в гости , пускать воду "братьям" и как итог готовиться в дальнейшем к президентству кума
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мдя, путинские войска зашли с тыла...
век живи - век учись.
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Згоден.Кулєба вибачається і подає у відставку,а натомість не валяється в смітнику і не гойдається на дереві.
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Если к Кулебе ворвется домой насильник и начнет фаршировать его жену, Кулеба тоже будет искать "дипломатический шлях" и предлагать насильнику подержать ее за голову в обмен на то что потом насильник разрешит ее поцеловать?
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сегодня эти твари вскрылись по полной, оказывается что бы оккупант ушел нужно дать воду и сосаться с ними в засос.
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мразь, он же сидеть за аварию должен, он же у них на крючке полностью
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И прям никто не хочет возвращения Зурабова))) Неужели интересно перед посольскими вахтерами горлопанить?)))
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"...Да кулебяку сделай на четыре угла..."©
(Н.В.Гоголь, "Мёртвые души")
А из Кулебы кулебяка получится?
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А вот с авиасообщением, тут да. Все для свободного европейца, хочешь в МСК, как в биатлоне - штрафной круг, через Минск)))
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Если дипломатия живет за счет жизни простых украинцев,которые погибают на фронте. То грош цена такой дипломатии. Ваша дипломатия говорит о том ,что Украина живет в двух мирах:с одной стороны эьо война,с другой это отрицание войны и тут уж извените надо сделать выбор. Другого пути нет .
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Вже навіть курва і не ховають своі хотелки підставити своі дупи *******... Файна була краіна... і перспективи були добрі. Amen
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Французи з гітлером теж знайшли компроміс у 1940р.
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Нужно сделать из Зе-команды ЗЕК-команду. А главный Зе уже подготовил вертолёт в зе-ОМАНду?
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