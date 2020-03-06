 Простір дипломатії - знаходити компроміс, - Кулеба про можливе повернення послів і відновлення авіасполучення з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Безумовно, країні необхідні дві стратегії: деокупація Донбасу і Криму. Є ще одна стратегія, яка фундаментальна для перших двох, - це залучення інвестицій і відродження української промисловості. Тому що бідна економіка без грошей не створює сильної держави, тоді як слабкій державі дуже складно бути сильною на зовнішній арені. Тому сценарії можуть розглядатися різні. Це простір дипломатії - знаходити компроміс. Але кінцева мета одна - відновлення територіальної цілісності України і вихід країни-окупанта з нашої території. Усе інше - це предмет переговорів", - сказав Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання телеведучої щодо можливого повернення послів, відновлення авіасполучення з Росією.
Нагадаємо, раніше Кулеба назвав питання подачі води в окупований Росією Крим одним з інструментів деокуппації.
Україна і Росія припинили авіасполучення з 25 жовтня 2015 року.
МЗС РФ відкликало у Москву російського посла в Києві Михайла Зурабова 23 лютого 2014 року. Україна відкликала свого тодішнього посла в РФ Володимира Єльченка в березні 2014 року.
10 лютого 2020 року, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде не проти повернення свого посла до Києва, а Україна може повернути свого посла в Москву. Зі свого боку в МЗС України заявили, що українська сторона поки не має наміру призначати свого посла в РФ.
Будем еще чего-то ждать?
Этим тупым голодранцам-то бежать некуда и не за что.
кто не учит историю - обречён на её повторение (С).
и они усе тапереча за-бубачку.
Схоже, відпочинок на вихідні найближчим часом накрився
1 Валить отсюда
2 Рубать этих ублюдков на куски и скормить собакам
СН(Г)
Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM
"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами
век живи - век учись.
(Н.В.Гоголь, "Мёртвые души")
А из Кулебы кулебяка получится?