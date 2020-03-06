 Невідомий підірвав петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна" в Києві, ніхто не постраждав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби київського метрополітену у Facebook.

"Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна". Поїзд знято в депо. Метро працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці займаються встановленням та затриманням правопорушника.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про вибух невідомого предмета під час перебування поїзда на станції метро "Вокзальна". У вагоні спостерігалося задимлення, пасажири почали панікувати. Чергова по станції попросила людей залишити потяг. Усі пасажири висадилися на станції. Постраждалих не було. Затримка в русі потягів становила приблизно 10 хвилин.