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 Події, Київські новини
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Все про:вибух (1862) Київ (7379) Метрополітен (425)

 Невідомий підірвав петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна" в Києві, ніхто не постраждав

Пасажир підірвав петарду у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби київського метрополітену у Facebook.

"Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна". Поїзд знято в депо. Метро працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці займаються встановленням та затриманням правопорушника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станцію метро "Палац спорту" закрили через повідомлення про мінування

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про вибух невідомого предмета під час перебування поїзда на станції метро "Вокзальна". У вагоні спостерігалося задимлення, пасажири почали панікувати. Чергова по станції попросила людей залишити потяг. Усі пасажири висадилися на станції. Постраждалих не було. Затримка в русі потягів становила приблизно 10 хвилин.

Невідомий підірвав петарду у вагоні метро на станції Вокзальна в Києві, ніхто не постраждав 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179863
 
 
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а новость про того неизвестного, который пёрднул тут будет ?
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Не оскудевает идиотами благодантый украинский чернлзём.
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А если бы пассажиры натолкли его так, чтоб и следующему заказал "озорничать", то гораздо меньше наглело бы всякое зеленое говно.
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