 Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський

Відповідаючи на запитання журналіста в п'ятницю в Полтаві, чи відбудеться "нормандський саміт" у квітні і чи буде обмін утримуваними особами в березні, глава Української держави сказав: "Зараз зустріч (Тристоронньої контактної групи. - Ред.) буде 11 числа в Мінську. Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч наприкінці квітня. Я думаю, що все це станеться. Ми над цим серйозно працюємо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цьому питанні - в питаннях обміну і в питаннях таких важливих зустрічей, мені здається, що у нас з вами є повна довіра, тому що ми, як мені здається, це показали неодноразово, що ми забираємо наших людей. Тобто у нас сильна команда, яка працює постійно саме над верифікацією людей, які перебувають як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії. Буде результат", - додав Зеленський.

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