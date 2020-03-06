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 Політика України
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Все про:Зеленський (4703) нормандська четвірка (1005)

 Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани проведення обміну утримуваними особами в березні поточного року і зустрічі глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) наприкінці квітня.

Відповідаючи на запитання журналіста в п'ятницю в Полтаві, чи відбудеться "нормандський саміт" у квітні і чи буде обмін утримуваними особами в березні, глава Української держави сказав: "Зараз зустріч (Тристоронньої контактної групи. - Ред.) буде 11 числа в Мінську. Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч наприкінці квітня. Я думаю, що все це станеться. Ми над цим серйозно працюємо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цьому питанні - в питаннях обміну і в питаннях таких важливих зустрічей, мені здається, що у нас з вами є повна довіра, тому що ми, як мені здається, це показали неодноразово, що ми забираємо наших людей. Тобто у нас сильна команда, яка працює постійно саме над верифікацією людей, які перебувають як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії. Буде результат", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179862
 
 
 Топ коментарі
 
А воду в Крым к 9-му мая...да осел?
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Пом не пора выность этого дегенерата кривыми рогами на Ростов или на днестр.
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сантехнік шмигаль вже працює над планом індивідуального постачання "українців" крисму Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7768
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Предлагаю завозить воду в жестянных банках и давать их крымчанам только по предъявлению украинского паспорта.
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Пом не пора выность этого дегенерата кривыми рогами на Ростов или на днестр.
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Шоб ЗЕ сдох самой нехорошей смертью в самое ближайшее время.
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...работай над тем, чтобы папе с мамой жилье в ростове купить, осел... Мы работаем над тем, чтобы обмен удерживаемыми лицами был в марте, а встреча "нормандской четверки" - в конце апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8083
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Вы за эту ммразь не переживайте ,.оно миллионы получило за зраду Украины ,а недвижимости у 🤡 🤢клоуна хватает
(В Крыму в Италии итд )
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...я не против, чтобы это чмо со свем своим выводком прямо сейчас у**ехало в Италию Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9678
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и вода в крым должна пойти до встречи с "солнцеликим". зе-шмаркля рвется лизать очко х#йлу, а за это нужно платить суверенитетом Украины.
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Ты уже собачку из Уханя вывез,не?Лично же обещал, работничек..
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Вопрос не поставлен стратегическим образом, не сделан более или менее адекватный анализ косяков правительства Гончарука, не предложена новая программа. Никак не отметился в этих процессах и президент. Его выступление в парламенте - ниже плинтуса. Он выхватил отдельные куски, но так и не смог их сложить в единое целое.

Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.

генерал-лейтенант СБУ, народный депутат Верховной Рады Украины 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, носящий звание Героя Украины, Григорий Омельченко в интервью телеканалу ATR сравнивает Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, а также заявляет, что у Зеленского - комплекс Наполеона.

Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
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с каким,нахрен, Гитлером ?? Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7132
вы его еще с Маргарет Тетчер сравните..
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вислюк оманський поспішає і воду в крим дати й спілкування з парашкою відновити...Слітала в оман падлюка
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Не хочу навіть коментувати цього ушльопка.
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Что бы впредь ни делал Зеленский, он все равно идет к краху - эксперт Март 6, 2020Без рубрикиКомментарии

Выход из тупика один - полный роспуск парламента и перезагрузка власти…
За большинство министров голосовали «пакетом» прежде всего потому, что этот состав правительства формировался «с колес» в максимально сжатые сроки. Некоторые кандидаты в министры даже не знали, что их внесли в шорт-лист списка кандидатов, и не знали, что вокруг их должностей ведутся консультации.
Такой комментарий привел сегодня для «Главреда» политический эксперт Анатолий Октисюк.
В тему - Тимошенко: возня со сменой Кабмина - лишь попытка Зеленского отвлечь внимание от его провалов. Видео
Представления по министрам обороны и иностранных дел всегда голосуются отдельно, так как их, согласно Конституции, в Раду вносит президент. И за них чаще всего должны голосовать без каких-либо проблем, так как это конституционные полномочия.
Ну и еще одна причина пакетного голосования в том, что в этом правительстве достаточно контраверсийных и спорных министров - как тех, кто ранее уже был во власти, или тех, кто имеет неоднозначную репутацию.
Например, тот же Арсен Аваков, против кого выступает значительная часть депутатов, в том числе, и из числа монокоалиции.
Да и, помимо этого, за каждого министра по отдельности набрать голоса гораздо труднее.
Такой Кабмин плох тем, что общество и депутаты даже не имели возможности изучить этих кандидатов.
Не было никакой программы действий - перед тем, как правительство назначают, то оно должно показать хотя бы какой-то проект того, что они собираются делать. Тут этого не было - хоть и были выступления с места перед назначением, этого все равно мало.
Сейчас усиленно ищут кандидатов на оставшиеся министерства. Потому что выход Бородянского, Оржеля и Милованова не входил в планы «слуг». Но вопрос в том, что кадров для этого почти нет.
Опять-таки, если говорить об уровне доверия, то вряд ли он будет выше, чем у предыдущего правительства Гончарука.
Запущен необратимый процесс к кризису легитимности правительства как института и самого парламента.
Что бы ни делал Зеленский, он все равно будет идти в этот политический тупик. И выход из него один - полный роспуск парламента и перезагрузка власти.
Нынешняя полумера не будет иметь стратегического успеха, разве что тактический - и в политических кругах это уже осознают.
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Знову привезете в Україну віртухаїі і малоросів? А що взамін? Нашу територію, чи поступки в управленні державою?
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Появилась довольно забавная фотография встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с российским пидером Владимиром Путиным, которая состоялась 5 марта в Москве. Снимок вполне тянет на статус "фото дня".
***** смотрит как шавка.
А серьёзный сконцентрированный взгляд Эрдогана говорит - чувак, я с тобой шутить не буду:
Ми працюємо над тим, щоб обмін утримуваними особами був у березні, а зустріч "нормандської четвірки" - наприкінці квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2451




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Володя уходи!!! Не позорся, с тебя президент откровенно херовый и это очень легко сказано
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