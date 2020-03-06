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Все про:Кабмін (3853) Крим (8852) водопостачання (327) вода (343) Качура (30)

 Кабмін шукатиме технічний механізм постачання води до Криму, але він можливий тільки після деокупації, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що зараз немає технічного механізму, щоб постачати воду для громадян окупованого Криму, але Кабмін буде його шукати.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вчора Денис Шмигаль заявив, що ми маємо дбати про своїх громадян. І в той момент його фраза була вирвана з контексту: він сказав лише про те, що кожен громадянин, якщо Крим український, громадяни які там перебувають - це українці, і він, як керівник уряду хотів би, щоб громадяни, які там перебувають - відчували все-таки, що про них піклуються. Він сьогодні під час парламентського виступу свого сказав, що зараз технічного механізму поставляти воду немає", - сказав Качура.

"Кабінет Міністрів, я спілкувався з ними, буде такий механізм шукати. Але він можливий тільки після деокупації Криму", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179860
 
 
 Топ коментарі
 
подача воды в крым-- это легализация оккупантов в крыму, сотрудничество с рф (что автоматически приведет к отмене санкций за окупацию крыма)

Вы сделали это вместе, 73% !!!
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"І заради цього вони замінили уряд ?"

думаю что ради того, что бы воткнуть во власть прокремлевского министра обороны под шумок смены всего Правительства , и что бы народ не сразу разобрался, что произошло...

И все произошло сразу после встречи Ермака с Козаком в Минске....
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Я просто ухуеваю, слов нет, есть одни маты.
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Зелохи, скоро клоун еще репарации выплачивать будет.
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Аваков и оставлен чтоб давить протесты здраствуй страна Колывания
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Якщо і дійсно дойде до того, що ідіоти Зе наміряться дати дніпровську воду в окупований москалями Крим то буде черговий майдан який змете всіх колаборантів за перебрик. По крайній мірі, я знову поїду на МАЙдан як ук лютому 14-го року.
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Тогда по этим ***** уже нужно будет стрелять.Их и их выродков,просто уничтожать,что бы и следа этих скотов не осталось.
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Вешать на каштанах. Стрелять слишком легкая смерть.
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Ублюдки .Твари на зарплате у кремля.Боже,покарай их детей.
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И куда смотрит женский корпус Белецкого.
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У них там усі захворіли на синдром зеленої сивохи Пора уже їх усіх на карантин з охороною ... Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6223
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Суцільне скиглення, але ЖОДЕН не вимагає: "Зєлю геть. Дострокові". Маєте те, що заслуговуєте.
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Не маєте, а маємо. Якже на дострокові, коли стільки бидла в електораті, так вони кума Ху*ла оберуть. Той ТВ-канали уже скупив. Та й Ху*ло танки на кордони підігнав.
Попали ми усі. Як тепер виборсатися Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7731
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Ваньок Сулейманов, тут і твоя участь є. Це ви всі гуртом це зробили. Чому ти сьогодні знову про мародера не написав? Що тобі скаже бабуся? Не можна різко бидлу сказати правду, а то поздихають. Їх потрібно завжди тримати в тонусі словами - мародер і барига. Бо вони від цього аж молодіють. А ти знову їхню останню надію похоронив. То що індексаціїї немає пенсій, то їрунда, головне мародьор!
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ну не придурки же? Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8386 ..зачем то страну так качать с водой то этой?..сами же первыми на корм планктону пойти могут...
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***** 73%, чтоб вы сдохли со своими *********** марионетками.
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Питорасы, не ознакомить людей надо, а референду провести, где люди дулю покажут поставкам воды в Крым.
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_Референдум? Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7955 С напёрсточниками? Да ты спятил?! По вопросам, ставящим под угрозу нацбезопасность никаких "референдумов". Референдум... Щас, будет тебе результат. ******** гарантирует.
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Свідомий народ України розвісить цей Кабмін по смереках швидше тоді.
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Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9831Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1339
Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM

"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
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Відома технологія - "Вікно Овертона"
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За що ви рала Небесна сотня??? Щоб ці зрадники були при владі? За те щоб шмаркля з своїми кацабам Україну знищив? Цікаво коли ми почуємо заклик - до зброї, чи ще трохи потерпемо цю наругу над собою?
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Тягнибок, "патриот", вылазь, пи ддаразь !
Куда пропал, "националист" недоделанный ?
Тут работа есть для националистов - Шморгалями заняться - а националисты по кустам.
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1 батальон Азову в Раді швидко покаже цій мразоті. що куди пускати.
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Процедуру в обществе запустят, даже не сумлевайся, Кача!!! Только висеть тебе придется не за твою цыплячью шею, а за... ну ты понял!?!?
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Я не пойму...ху из ..эээ..Хулейба энд ху из Хачура??? Откуда столько идей????
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Ви це зробили разом. Як можна поруч жити з такими тупими потворами? Ми вам кричали, що розвалите країну і здасте все ворогу, а вам аби не Порох. Що вам Порох зробив особисто? У штани навалив, чи наливав вам біля кіоску і з вами гроші пропивав? Обясцяне шобло. Тільки навчилися повторювати гасла путінської пропаганди.
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приСлуги кремля встретят 2021 год в гробах. запомните этот пост.
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Інвестори в шоці. Ну що, починається штопор?

Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6219

Невизначеність з МВФ, змусила іноземних інвесторів розпродавати українські євробонди.
Morgan Stanley дав рекомендацію продавати євробонди України.
Як повідомили НВ Бізнес, в декількох інвесткомпаніях України, на зовнішніх ринках інвестори продовжують розпродаж українських євробондів.
Сьогодні за півдня ці цінні держ.папери подешевшали на 3 відсоткові пункти.
«Інвестори зовнішні в шоці, і почали розпродаж», - повідомив фахівець з торгівлі борговими цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.
Як розповів НВ Бізнес трейдер групи ICU Віталій Сівач, інвестори різко негативно сприйняли перестановки в Кабміні. «Сьогодні ціна на євробонди Україна 32 знизилася аж на 3% (вчора - на 1%), і падіння триває. Інвестори побоюються, що новий Кабмін знизить швидкість проведення реформ, відстрочить підписання програми з МВФ і збільшить фіскальний дефіцит, який нічим покривати», - пояснює він.
За його словами, якщо ці побоювання виправдаються, то Мінфіну дійсно буде не просто обслуговувати зовнішній борг. «Прибутковість виросте настільки, що фактично перекриє доступ на первинний ринок. Чим Мінфін в такому випадку буде здійснювати погашення облігацій не зовсім зрозуміло. Також незрозуміло, де буде курс в цьому випадку», - вважає Сівач.
Вчора, на новині про зміну уряду України, євробонди подешевшали на 1 п.п.
В ОВДП іноземці переважно продають і виводять гроші на інвестрахунки для покупки валюти.
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так званій зеленій економіці приходить швидкий каюк.
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Какая может быть экономика от человека без высшего образования?

"В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета[21], который закончил в 2000 году. По полученной специальности никогда не работал." -- википедия
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настав час повної ліквідації цієї жидо-комуно-зеленої мерзоти вкупі з опзж,всіх їх треба ліквідовувати і бажано цілими сімями,малолітніх їхніх дітей на органи.
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Всё это закончится быстрее, чем было кем-то запланировано

Кабмін розробить механізм подачі води в окупований Крим, ознайомить з ним суспільство і після цього процедуру запустять, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 776

Зеленский убил свое будущее.
Наверное, сложно осознать, что во всем, что здесь и сейчас творится - виноват ты один. И сейчас происходит то, что происходит: любой кабмин будет пытаться разгребать то, что наделал предыдущий (при каденции Зеленского) - и может только глубже погружаться в трясину.

Самое мешающее в этой ситуации - это токсичность фигуры президента. Конкретного президента:
- от которого ушли инвесторы;
- которого высмеивают иностранные лидеры и сми;
- который разваливает обороноспособность страны;
- с которым уже не хотят работать;
- которому не верят;
- на которого нельзя положиться ни как на гаранта, ни как на руководителя, ни как на мужчину, выполняющего свои обещания.

В Украине может быть теоретически и был бы возможен вариант хорошей президентско-парламентской системы правления, но не при Зеленском.
Поэтому, наблюдая сегодняшний день в Верховной Раде, понимаю еще отчетливее -- не будет никаких 5 лет у этого преЗЕдента.

С одной стороны, серьезный инвестор готов бы инвестировать под гарантии - но не от этого "гаранта".
Он готов был это делать под слово и репутацию Пороха, и он это делал, но сегодня - "дураков" все меньше.
С другой стороны - среднестатистический гражданин Украины в большинстве своем не готов нести деньги государству, наблюдая этот турборежим схлопывания экономики.
Поэтому, депозиты - сворачиваются, деньги выводятся, наличность нужна самому и многие проекты люди ставят на паузу.

Деньги не идут ни с низу, ни с верхов. То, что капает - это может и много для чьей-то зарплаты, но очень мало для потребностей страны.
Вакуум. Замкнутый круг - а кредиты, похоже, под такую экономику тоже ждать глупо.
И кого бы ты ни назначил в министры, твоя токсичность, как конкретного президента, и твоя неумелая политика будут отталкивать и низы, и верхи.
Одно понятно: все это закончится быстрее, чем было кем-то запланировано.
Е.Кудренко
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Вибрали жидву? Отримуйте!!! Їжте тепер і не обляпайтесь!
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втсновок після подачі води в крисм : зима була без сніжною,а відтак вологи в грунтах дніпр.,микол.,херсон. областей обмаль і якщо воду дадуть в крисм то буде ризик неврожаю в даних областях а відомо,що в тих областях за Зєльця голосувало - 80% тож виборці Зєльця будуть смоктати ХЄР або валити і знімати свого полудуркуватого Кормчого)))
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хреновое решение, явный прогиб под Кремль.
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Зеленский спасает Путина

После "мокрых" лет в Крым пришла серия сухих. Крымчане это хорошо знают.
Если не подать воду в Крым то абсолютно всем и в раше и на западе, и в первую очередь крымчанам, станет понятно, что
Крым без Украины существовать не может


Микита Сергеевич ведь не дурак был.....
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А что, есть официальный запрос из Крыма или из России в Украину, чтобы им подали воду?

Что происходит вообще? Зачем поднимается эта тема?
КТО-ТО ПРОСИЛ ВОДУ?!!!

То же самое с пенсиями на Донбасс. Ну предоставьте документально подтвержденный список, сколько там пенсионеров, кто не получает.
НАЗОВИТЕ ХОТЯ БЫ ИХ КОЛИЧЕСТВО!!!

Это манипуляции, вбросы в информпространство, кто-то делает девиденты с этих тем.
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официальный запрос был, в первых числах января, через оманского султана


вы что-то пропустили ?
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вы помните слоган ЗЕленских:
"Я продам свою страну, продам свою жену, продам сво-о-о-о-ю собаку...." ?
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не надо... вы себе даже не представляете на что вы нарываетесь пытаясь угодить Путину... минимум это разрушение инфрастуктуры канала, и вода все-равно не пойдет, до раскола Украины... подумайте о последствиях, вам так только кажется, что люди это проглотят, мы не русское стадо... вам не нужны жертвы, Астанавитесь...
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Скоро извинятся будем ,перед жителями Даунбаса и Крыма !!!!! Суки, какие дебилы их к власти привели???????
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я поясню чому саме зараз постає питання води для Криму - зима була без снігу, води у Крима буде ще меньше, тому ***** поставило своїм ЗЕхолуям в будь який спосіб дати воду до Криму! Нам ні при яких обставинах не можна цього допустити! Я особисто поїду захищати дамбу від зебілів, як шо знадобиться!!!
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Зрадників під час війни зазвичай РОЗСТРІЛЮЮТЬ. Качура про це не знав?
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Вівці будуть шукати технічні можливості для подачі після деокупації, коли це робится елеметарно: відкриваєтся шлюз і вода йде!!!
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