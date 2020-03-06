 Кабмін шукатиме технічний механізм постачання води до Криму, але він можливий тільки після деокупації, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вчора Денис Шмигаль заявив, що ми маємо дбати про своїх громадян. І в той момент його фраза була вирвана з контексту: він сказав лише про те, що кожен громадянин, якщо Крим український, громадяни які там перебувають - це українці, і він, як керівник уряду хотів би, щоб громадяни, які там перебувають - відчували все-таки, що про них піклуються. Він сьогодні під час парламентського виступу свого сказав, що зараз технічного механізму поставляти воду немає", - сказав Качура.

"Кабінет Міністрів, я спілкувався з ними, буде такий механізм шукати. Але він можливий тільки після деокупації Криму", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)