EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  556  9
Все про:бізнес (416) Кабмін (3853) промисловість (65) Денис Шмигаль (45)

 Відверта розмова з бізнесом і лобіювання на зовнішніх ринках, - Шмигаль розповів про план розвитку промисловості

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про свою стратегію розвитку промисловості України.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Крок №1 - отримати відповіді від наших промисловців, підприємців, малого і середнього бізнесу, що для них потрібно. А це близько 100 кроків, які необхідно зробити уряду і парламенту, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки. Тому перший крок - це відверта розмова з бізнесом. Ми домовилися, що ми не робимо реформ без тих, для кого ми це робимо", - заявив Шмигаль.

Читайте також: "Неправда і маніпуляція", - Шмигаль про ліквідацію Національної служби здоров'я

"Далі робота на зовнішніх ринках, для того щоб розвинути наш експортний потенціал. Сьогодні Україна, чи не єдина країна в світі, яка не займається лобізмом наших промисловців і аграріїв на міжнародних ринках - вони самі шукали для себе збут", - додав прем'єр.

"І третє, це створення відповідних умов з точки зору і податків, і зайнятості для бізнесу. Це загальні фрази сьогодні, але третій крок випливає з першого - те, що ми почуємо від промисловців і підприємців, - так і будемо працювати, щоб створити ці умови. Це буде невідкладно", - акцентував Шмигаль.

Також читайте: На завтра заплановано велику нараду щодо митниці за участю Нефьодова, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179859
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ФОПы разумеется скажут что без кассовых аппаратов они жить не могут...и попросят еще увеличить ставку единого налога...ну или совсем его отменить...так как на общей системе им будет лучше...
 показати весь коментар
 
 
Дегенерата опять придется менять максимум через 1%3 года.
 показати весь коментар
 
 
Короче, будем делать то, что скажет ахметов
 показати весь коментар
 
 
Они до Яценюка добрались. Теперь хотят, чтобы последний зашел к ним в правительство и занялся экономикой. Завал у зебилов тотальный.
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли Сеня пойдет на это...
Но а если таки пойдет...то он будет идиотом...
 показати весь коментар
 
 
Если он не знает, что нужно снизить налоги, убрать ограничения на ведение бизнеса и движение денег, то зачем он полез на эту должность?
 показати весь коментар
 
 
Яка там ще розмова з бізнесом, коли ще Кабмін не заповнений Зеленським. Відмовляються ...
Відверта розмова з бізнесом і лобіювання на зовнішніх ринках, - Шмигаль розповів про план розвитку промисловості - Цензор.НЕТ 8467
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору