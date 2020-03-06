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 Політика України
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Все про:НСЗУ (27) Денис Шмигаль (45)

 "Неправда і маніпуляція", - Шмигаль про ліквідацію Національної служби здоров'я

Інформація про можливе скасування Національної служби здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я не відповідає дійсності.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання депутатів про те, чи планують скасувати НСЗУ, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що стосується НСЗУ - це неправда і маніпуляція", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець також повідомив, що Національну службу здоров'я не ліквідують, оскільки вона є прототипом державного медичного страхування.

Також читайте: Санітарно-епідеміологічну службу буде відновлено, - міністр охорони здоров'я Ємець

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 жовтня 2017 року підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дав старт медичній реформі, зокрема, змінам у системі фінансування медичних послуг. Новий механізм фінансування передбачає введення принципу "гроші йдуть за пацієнтом".

У межах реформи було створено Національну службу здоров'я України (НСЗУ), яка виконує роль замовника медичних послуг, оплачуючи обслуговування пацієнтів з державного бюджету.

Реформа первинної медичної допомоги розпочалася в 2018 році. У квітні 2019 року розпочався пілотний проєкт щодо стаціонарної медичної допомоги в Полтавській області. З 1 квітня 2020 року зміни фінансування мали початися на рівні стаціонарної медичної допомоги по всій країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179857
 
 
 Топ коментарі
 
Все ваше зелене шобло є неправдою і маніпуляцією.
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Это вы с вашим президентом-клоуном и являетесь кремлевской манипуляцией для подрыва и разрушения Украины!
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Все ваше зелене шобло є неправдою і маніпуляцією.
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Это вы с вашим президентом-клоуном и являетесь кремлевской манипуляцией для подрыва и разрушения Украины!
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но психушки и тубдиспансеры эти падлы позакрывали
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Очень жду,чтоб Порох сказал:"Люди,берите палки и камни в руки,пора!"
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После петляния с крымской водой в первый же день премьерства "неправда и манипуляция" намертво приклеились к плеши Шмыгаля. Надо иметь талант так рушить свою репутацию.
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...шмыга, манипуляция это то, что твой папаша делал с твоей мамашей, мудло ты зеленое "Неправда і маніпуляція", - Шмигаль про ліквідацію Національної служби здоров'я - Цензор.НЕТ 9334
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Vlad Nevzorov

При пані Уляні Супрун та «баризі» Порошенко операції по встановленню сердечного стента була безкоштовною, а після зеленого покращення вона коштує 44К гривень.
Для багатьох «сердечників» це питання життя або смерті і не всі мають ті гроші.
«Покращення» вбиває людей.
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клиника барис требует всё ликвидировать и деньги отдать ей. И точка.
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