 "Подякою" за голосування щодо Рябошапки може бути призначення новим заступником генпрокурора нардепа від ОПЗЖ Мамки, - джерела

Про це в статті "Рябошапку геть, але перед ким? Зеленський от-от визначиться з новим генпрокурором" пише журналіст Цензор.НЕТ Євген Кузьменко.

"За даними "Цензор.НЕТ", кого б не призначили генеральним прокурором, в заступниках у нього з великою часткою ймовірності опиниться нардеп від ОПЗЖ, заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Георгій Мамка. Це кадрове рішення стане подякою за участь фракції ОПЗЖ в голосуванні за відставку Руслана Рябошапки", - йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що 33 нардепи ОПЗЖ проголосували і за призначення прем'єром Дениса Шмигаля. Після чого міністром охорони здоров'я став Ілля Ємець, який уже обіймав цю посаду за Януковича.

"А ось чим займеться в ГПУ пан Мамка і, головне, хто стане його шефом - зі 100% ймовірністю передбачити складно (хоч ми і спробували). Справа в тому, що рішення ухвалює президент ... а він у нас людина імпульсивна ... а з імпульсами, як відомо, можна працювати, аналізувати, систематизувати, використовувати ... ", - зазначив Кузьменко.

За словами журналіста, хоча коло претендентів вже окреслене, несподіванки таки ще можливі - "від вірного Баканова до якого-небудь зовсім вже одіозного страховиська".

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