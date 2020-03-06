 За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Персонал Державної прикордонної служби України здійснює температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.
"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 115’223 особи. Громадян України та іноземних громадян із підвищеною температурою та іншими ознаками захворювання на коронавірус не виявлено", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.
5 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох жителів Чернівців.
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Температурний скринінг
"памятка туристу" з адресою найближчої обласної інфекційної лікарні?
Під час проведення температурного скринінгу в рамках заходів щодо недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції 5 березня персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб, що в'їжджають на територію України
НСД.
нема спокою довбо..обам.
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 14:42]
‼️🇧🇾В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом взято под наблюдение 14,5 тыс. человек
Это те, кто либо находился в окружении инфицированных, либо был в неблагоприятных странах. По нашим источникам из РНПЦ эпидемиологии, каждый день лаборатории делают сотни проб на коронавирус. Работа кипит
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 18:17]
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‼️🇧🇾Вход в поликлинику с повышенной температурой тела ЗАПРЕЩЁН
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 10:42]
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Каждые несколько часов, рабочие на фабрике в Китае меняют маски. Они утилизируются таким способом. Чтобы никто не подумал забрать их с собой и использовать дальше или ещё хуже отдать другим.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 11:23]
‼️⚡️Южная Корея усиливает свои меры борьбы с COVID19:
третий город в восточноазиатской стране, пораженный вирусом, был назван «зоной особого ухода». Половина случаев в Кёнсане связана с религиозной группой Синчхонджи, которую власти Южной Кореи расследуют на основании утверждений о том, что она скрывает списки членов и тех, кто может быть заражен.
ткнули в лоб градусником ... и... И ВСЕ ЗДОРОВЫ !!!
- пожалуй надо покупать хату в глухомани, на отшибе, завезти туда харчей на пару лет и заселяться.