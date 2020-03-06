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Все про:Держприкордонслужба (2447) COVID-19 (540)

 За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено

Під час проведення температурного скринінгу в рамках заходів щодо недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції 5 березня персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб, що в'їжджають на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Персонал Державної прикордонної служби України здійснює температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 115’223 особи. Громадян України та іноземних громадян із підвищеною температурою та іншими ознаками захворювання на коронавірус не виявлено", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3348 осіб, інфікованих - 97,4 тисячі, - South China Morning Post

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.

5 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох жителів Чернівців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179852
 
 
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Персонал Государственной пограничной службы Украины осуществляет температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил , а также на админгаранице со временно оккупированным Крымом Крым. Источник: https://censor.net.ua/n3179852
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Температурний скринінг
За сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 115 тыс. человек: признаков заболевания коронавирусом не обнаружено - Цензор.НЕТ 1499
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Пипец идиотов не поменьшало по ходу на границе!!!!
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Я хотів би знати методику обстеження громадян на можливе зараження коронавірусом працівниками Прикордонної служби України.
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хотів би знати методику поводження прикордонників з тими,у кого підвищена температура у пунктах пропуску,де немає розрекламованих "машин інфекційної швидкої .' За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено - Цензор.НЕТ 688
"памятка туристу" з адресою найближчої обласної інфекційної лікарні?
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06.03.20 11:02 За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено
За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено - Цензор.НЕТ 441Під час проведення температурного скринінгу в рамках заходів щодо недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено - Цензор.НЕТ 5544 5 березня персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб, що в'їжджають на територію України

НСД.
нема спокою довбо..обам.
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 14:42]
‼️🇧🇾В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом взято под наблюдение 14,5 тыс. человек
Это те, кто либо находился в окружении инфицированных, либо был в неблагоприятных странах. По нашим источникам из РНПЦ эпидемиологии, каждый день лаборатории делают сотни проб на коронавирус. Работа кипит
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.03.20 18:17]
[ Фото ]
‼️🇧🇾Вход в поликлинику с повышенной температурой тела ЗАПРЕЩЁН
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 10:42]
[ Відео ]
Каждые несколько часов, рабочие на фабрике в Китае меняют маски. Они утилизируются таким способом. Чтобы никто не подумал забрать их с собой и использовать дальше или ещё хуже отдать другим.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [05.03.20 11:23]
‼️⚡️Южная Корея усиливает свои меры борьбы с COVID19:
третий город в восточноазиатской стране, пораженный вирусом, был назван «зоной особого ухода». Половина случаев в Кёнсане связана с религиозной группой Синчхонджи, которую власти Южной Кореи расследуют на основании утверждений о том, что она скрывает списки членов и тех, кто может быть заражен.
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ПРОВЕРИЛИ :-
ткнули в лоб градусником ... и... И ВСЕ ЗДОРОВЫ !!!
- пожалуй надо покупать хату в глухомани, на отшибе, завезти туда харчей на пару лет и заселяться.
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