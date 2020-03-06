 Працюємо, дивимося на можливості, - Шмигаль про підготовку змін до Держбюджету-2020

Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо перегляду бюджету. Працюємо сьогодні і завтра, дивимося на можливості бюджету. І невідкладно, як тільки будемо готові, будемо пропонувати зміни до бюджету, щоб виконати соціальні зобов'язання", - сказав він.
А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг,
Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг.
По це у Верховній Раді заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Стає всім зрозуміло, що українська влада взяла прямий курс на капітуляцію, на зраду інтересів мільйонів українців, які живуть на окупованих територіях. Взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями, протестує проти будь-якої підтримки агресора, у тому числі... подачі води. Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", - наголосив Княжицький.
"Нас в парламенті не так багато. Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість із значної частини влади Зеленського - деякі представники його фракції за це не голосували... Зеленський отримав підтримку від ОПЗЖ, від олігархічних парламентських груп... Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити смерті тих, хто загинув на фронті..., не просто для того, щоб зрадити кримських татар... Вони зроблять все, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський союз, де нема українського народу, де не згадують кримських татар", - запевнив депутат.
"Ми зробимо все, щоб не допустити такого шляху розвитку, як планують в Кремлі", - підкреслив Княжицький.
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