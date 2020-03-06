 Працюємо, дивимося на можливості, - Шмигаль про підготовку змін до Держбюджету-2020

Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо перегляду бюджету. Працюємо сьогодні і завтра, дивимося на можливості бюджету. І невідкладно, як тільки будемо готові, будемо пропонувати зміни до бюджету, щоб виконати соціальні зобов'язання", - сказав він.

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