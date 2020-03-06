EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  590  13
Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (328) Денис Шмигаль (45)

 Працюємо, дивимося на можливості, - Шмигаль про підготовку змін до Держбюджету-2020

Кабінет міністрів найближчими днями розгляне можливість перегляду Державного бюджету на 2020 рік.

Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо перегляду бюджету. Працюємо сьогодні і завтра, дивимося на можливості бюджету. І невідкладно, як тільки будемо готові, будемо пропонувати зміни до бюджету, щоб виконати соціальні зобов'язання", - сказав він.

Читайте також: Новий прем'єр "поки не в контексті Криму", - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179851
 
 
 Топ коментарі
 
Работаем, смотрим на возможности... что-то стырить.
 показати весь коментар
 
а що там змінювати? Доторгувались до того, що вже не має решту чим давати?
 показати весь коментар
 
Чинна українська влада, за підтримки проросійських сил і олігархів, взяла курс на капітуляцію, на зраду інтересів українського та кримськотатарського народів.
По це у Верховній Раді заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Стає всім зрозуміло, що українська влада взяла прямий курс на капітуляцію, на зраду інтересів мільйонів українців, які живуть на окупованих територіях. Взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями, протестує проти будь-якої підтримки агресора, у тому числі... подачі води. Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", - наголосив Княжицький.
"Нас в парламенті не так багато. Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість із значної частини влади Зеленського - деякі представники його фракції за це не голосували... Зеленський отримав підтримку від ОПЗЖ, від олігархічних парламентських груп... Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити смерті тих, хто загинув на фронті..., не просто для того, щоб зрадити кримських татар... Вони зроблять все, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський союз, де нема українського народу, де не згадують кримських татар", - запевнив депутат.
"Ми зробимо все, щоб не допустити такого шляху розвитку, як планують в Кремлі", - підкреслив Княжицький.
https://prm.ua/vlada-zelenskogo-za-pidtrimki-opzzh-i-oligarhiv-vzyala-pryamiy-kurs-na-kapitulyatsiyu-pered-rosiyeyu-knyazhitskiy/
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а що там змінювати? Доторгувались до того, що вже не має решту чим давати?
 показати весь коментар
 
 
Які надходження до бюджету планує Шмигаль за рахунок продажу води в окупований Крим?
 показати весь коментар
 
 
какие надходження, вода должна подаваться безкоштовно. там жи наши людэ Працюємо, дивимося на можливості, - Шмигаль про підготовку змін до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 4682
 показати весь коментар
 
 
Работаем, смотрим на возможности... что-то стырить.
 показати весь коментар
 
 
А ба-бо-чка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк,
А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг,
Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг.
 показати весь коментар
 
Чинна українська влада, за підтримки проросійських сил і олігархів, взяла курс на капітуляцію, на зраду інтересів українського та кримськотатарського народів.
По це у Верховній Раді заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Стає всім зрозуміло, що українська влада взяла прямий курс на капітуляцію, на зраду інтересів мільйонів українців, які живуть на окупованих територіях. Взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями, протестує проти будь-якої підтримки агресора, у тому числі... подачі води. Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", - наголосив Княжицький.
"Нас в парламенті не так багато. Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість із значної частини влади Зеленського - деякі представники його фракції за це не голосували... Зеленський отримав підтримку від ОПЗЖ, від олігархічних парламентських груп... Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити смерті тих, хто загинув на фронті..., не просто для того, щоб зрадити кримських татар... Вони зроблять все, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський союз, де нема українського народу, де не згадують кримських татар", - запевнив депутат.
"Ми зробимо все, щоб не допустити такого шляху розвитку, як планують в Кремлі", - підкреслив Княжицький.
https://prm.ua/vlada-zelenskogo-za-pidtrimki-opzzh-i-oligarhiv-vzyala-pryamiy-kurs-na-kapitulyatsiyu-pered-rosiyeyu-knyazhitskiy/
 показати весь коментар
 
 
Украинцы сами взяли курс на капитуляцию и на предательство самих себя
 показати весь коментар
 
***** Коломойского назначили лысого ****** Ахметова. Теперь заживем под жидо-татарским игом.
 показати весь коментар
 
 
а для чего принимали раз пересматривать собрались кто несет ответственность??
 показати весь коментар
 
 
Враги руководят страной,это ..здец!До каких пор мы должны подождать!?
 показати весь коментар
 
 
Після заяв про воду в Крим все стало зрозумілим і решта уже якось не цікаво. На жаль.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору