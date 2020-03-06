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 Політика України
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Все про:індексація (13) пенсіонери (260) пенсія (582) Міністерство соціальної політики (388) Лазебна Марина (1)

 Підвищення рівня пенсійного забезпечення - першочергове завдання Мінсоцполітики, - міністерка Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що підвищення рівня пенсійного забезпечення зараз є першочерговим завданням відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Настав час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка нашої країни", - зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час першої зустрічі з колективом міністерства.

За словами міністерки, першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.

Міністерка доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей та активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами задля реалізації політики у соціальній сфері.

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"Нам вкрай необхідний зворотній зв’язок, тоді ми будемо знати реальні потреби людини та зможемо робити якісну соціальну політику! Результати нашої роботи мають бути відчутні у кожній оселі", - резюмувала Марина Лазебна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179849
 
 
 Топ коментарі
 
Повышение уровня пенсионного обеспечения - первоочередная задача Минсоцполитики, - министр Лазебная - Цензор.НЕТ 5932 Из какой дыры в бюджете будете доставать деньги??
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Я з глузду не з'їхав за них голосувати. І взагали останнім часом дуже важко знайти того хто за Зеленського голосував. Де поділися ті 73%?
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Якраз перенесли планову по бюджету індексацію пенсій з травня на вересень, бо грошей немає. І знову брешуть, брешуть, брешуть...
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полет на Марс - это здорово - ой - за приделы солнечной системы - как ,да какая разница - проекты должны быть амбициозны и не как не иначе )))
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вы хоть зарплаты выдайте полные, работающим бюджетникам - а потом мечтайте
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Из какой дыры в бюджете будете доставать деньги??
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Знову податки для ФОПів піднімуть. Не Коломойському з Ахмєтовим за це ж платити
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Из одной шкуры можно пошить семь шапок...но очень маленьких...а если в шкуре дыра то шапки будут еще меньше....
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Я з глузду не з'їхав за них голосувати. І взагали останнім часом дуже важко знайти того хто за Зеленського голосував. Де поділися ті 73%?
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ПРОВЕДЕНИЕ ИНДЕКСАЦИЙ! ЭТО ПОТОМУ ВЫ ОТМЕНИЛИ ЭТУ САМУЮ ИНДЕКСАЦИЮ ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО ОН ПЕРОВЗАДАЧНООЧЕРЕДНАЯ ДА!!
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Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что повышение уровня пенсионного обеспечения в настоящее время является первоочередной задачей ведомства. Источник: https://censor.net.ua/n3179849
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Халва, халва... Відомо, що для нормального пенсійного забезпечення необхідне виробництво та надходження до бюджету. Цього нема, тому роблю висновок щодо брехливості таких заяв та підготовки відкриття кримського каналу і продажу землі.
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зерегионалы будут обкрадать бюджет, а пополнять можно будет за счет продажи страны.
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Після вчорашньої заяви Шмигаля сумнівів нема навіть у зебілів.
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Зеленоригівська міністерка як завжди бреше! Їхня першочергова задача - підвищення пенсійного віку!
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Блд, куда деться от этих евреев:зеленский, рябошапка, дубинский, лазебная, шмыгаль! Еврейская мафия захватила Украину!
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И об индексации . Изгнанный слуга хотя бы в сентябре обещал.. Лысый приемник еще радикальнее ....."до конца года!" Интересно ,до скольких пенсионеров дошло ,что из клоуна президента не сделаешь?
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Больше умных мыслев нету? А есть страны где у социалов задача наоборот понизить это уровень?
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Повышение уровня / а также углубить и сделать ширее.
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Якраз перенесли планову по бюджету індексацію пенсій з травня на вересень, бо грошей немає. І знову брешуть, брешуть, брешуть...
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Ще і у владі не була, а вже співає як соловейко, буде піднімать, добавлять, покращувать, хвилюватися і піклуватися!!!
Та ви пенсії проіндексувать не можете вчасно і в повному обсязі, а брешете без совісти, падлюки зелебенські!
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Повышение уровня пенсионного обеспечения - первоочередная задача Минсоцполитики, - министр Лазебная - У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума.
Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот.

Или увеличивайте украинцам пенсии в два раза, или уменьшайте пенсии израильтянам в два раза, чтобы не было дискриминации по национальному признаку.
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Треба закінчувати з владою жидів назавжди, в принципі. З 1917 року вони вбили як мінімум 10 мільйонів українців, 4 голодом і 6 війною, і зараз продовжують грабувати українців безпосередньо і вбивати завуальовано, шляхом позбавлення належної медичної допомоги, зниження заробітних плат і пенсій, зниження життєвих стандартів в цілому, і перманентного грабунку державного бюджету. Досить!
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Левко був розумною людиною. В Сингапурі ввели національні квоти в усіх сферах суспільного життя, від державних органів до роботи і навіть місця проживання, щоб не утворювались "етнічні" регіоні. І нічого, процвітають, немає жодних суперечок.
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Пані міністр ! Не треба нас захищати . Просто проведіть чергову індексацію пенсій з 1 березня згідно закону . Дякую .
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О,сразу чувствуется, что пришел человек, который понимает проблемы пенсионеров. А то до этого звучали только призывы о повышении пенсионного возраста, ликвидации пенсионного фонда, тотальной проверке пенсионеров. Принимайте накопительную систему наконец, страховую медицину
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