 Підвищення рівня пенсійного забезпечення - першочергове завдання Мінсоцполітики, - міністерка Лазебна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
"Настав час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка нашої країни", - зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час першої зустрічі з колективом міністерства.
За словами міністерки, першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.
Міністерка доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей та активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами задля реалізації політики у соціальній сфері.
"Нам вкрай необхідний зворотній зв’язок, тоді ми будемо знати реальні потреби людини та зможемо робити якісну соціальну політику! Результати нашої роботи мають бути відчутні у кожній оселі", - резюмувала Марина Лазебна.
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Халва, халва... Відомо, що для нормального пенсійного забезпечення необхідне виробництво та надходження до бюджету. Цього нема, тому роблю висновок щодо брехливості таких заяв та підготовки відкриття кримського каналу і продажу землі.
Та ви пенсії проіндексувать не можете вчасно і в повному обсязі, а брешете без совісти, падлюки зелебенські!
Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот.
Или увеличивайте украинцам пенсии в два раза, или уменьшайте пенсии израильтянам в два раза, чтобы не было дискриминации по национальному признаку.