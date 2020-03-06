 Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Я вчора дуже чітко висловлювався щодо поставок води в Крим, український Крим. Ми не постачатимемо воду для промислових і військових об'єктів! І на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо поставляти за необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття, хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Це важливо", - заявив прем'єр.
"Я вчора про це сказав. Ми не говоримо про відновлення промислових поставок води. Ми говоримо про наш обов'язок перед українцями в Криму. Прохання не політизувати такі речі, не порушувати і не маніпулювати такими речами", - резюмував Шмигаль.
Зазначимо, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі заклади і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія як країна-окупант зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.
Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять.
Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения.
Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это, как видно, ничему не научило Кабмин.
Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности.
…
Ночью Юрий Бутусов дал еще более жесткий пост по этому поводу:
- Если президент, правительство и Верховная Рада, немедленно не опровергнут позорное заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о намерении подать воду в оккупированный Крым, а СБУ не откроет уголовное дело против предателя, значит, украинская власть допускает сдачу Российской федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) украинских государственных интересов. А это государственная измена, потому что предатель не имеет права быть главой исполнительной власти в Украине:
https://censor.net.ua/…/shmygal_podderjal_ideyu_podachi_vod…
Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули Крым, которых убили в Крыму, которые ради освобождения Крыма и Донбасса пошли на войну сложили свои головы, потеряли здоровье, сражались за Родину. Если на это заявление не отреагирует СБУ - значит, бороться за интересы Украины надо непосредственно народу, своими руками.
Интересно только одно - кто еще в правительстве, парламенте, офисе президента готовы быть соучастниками позорной сдачи интересов своей страны? Завтра посмотрим на реакцию, просто чтобы пересчитать.
Я убежден, что если найдутся те, кто посмеет включить воду в Крым, то при этой власти или при следующей, всем этим предателям придется пойти под суд. И это произойдет гораздо быстрей, чем думает Шмыгаль.
И если вопреки воле тех, кто сражается за свободу, воду попытаются включить - на протест против предателей выйду и я, и многие другие украинцы.
И вода в Крым, и прекращение огня на фронте - все это возможно только после того, как Украина получит гарантии и вернется на свои земли. Путин хочет для Украины приднестровский или грузинский вариант - когда под видом прекращения огня страна признает свою капитуляцию, и устанавливает де-факто отношения с агрессором в тех вопросах, которые важны агрессору для закрепления на оккупированных территориях.
Проходят годы, и вскоре оккупация де-факто начинает признаваться де-юре. После включения воды в Крым ни о каком возвращении Крыма в состав Украины говорить не приходится - это фактически признание капитуляции в данном вопросе.
В начале февраля по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в крупнейшие украинские проектные организации, которые занимаются инжинирингом в сфере водных ресурсов, обратились представители украинской власти Украины с запросом о подготовке проекта возобновления поставок воды в оккупированный Крым. Об этом сообщили источники Цензор.Нет.
Важно отметить, что целый ряд компаний уже отказались от реализации этого проекта. Надеюсь, в ближайшее время мы получим разъяснение государства, по чьей именно инициативе ведутся переговоры с проектными компаниями.
Надеюсь, что все представители частного бизнеса и государственные проектные организации понимают - приняв участие в таком проекте, вы навсегда покроете позором свое имя и свои предприятия. Соучастие в предательстве никакие деньги не оправдают.
И еще - я считаю, что все порядочные люди в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке премьер-министра и возбуждении против него уголовного дела в СБУ. Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом не допустимо.
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Ваш покорный слуга ранее сегодня тоже прокомментировал то возмутительное высказывание Шмыгаля:
Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM
"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
Сначала олигархи-реваншисты подсунули в кабмин самокатных дурачков
Это было сделано,потому что половина 73 процентных даунов это конечно же проевропески настроенные укринцы, которые велись на шарлатанов Саакашвили и Лещенко и думали что злой Порошенко саботирует реформы.
Теперь, подусунув временно "соросят" и окончательно дискредитировав евроитеграцию, олигархат поставил уже откровенно проросийско-олигархическипй кабмин.
Разом з ватою, тупоголовые украинцы сделали себя вместе.
Многие бросаются на бубочку, но бубочка это тупая кукла, актер играющий роль голобородька, беспринципная и циничная мразь, которая плевала на все кроме бонусов в конверте от олигархов, как и его слуги, у которых бонусы поменьше.
Мы имеем полный захват власти олигархами, у которых в подчинении стадо беспринципных, несамостоятельных дурачков на зарплате.
начнет водой канистрами,а закончит электроэнергией и руцким миром.
что это за тело вообще? откуда оно появилось?
Отак подивишся здаля на шмигалЯ -
неначе справді він людина:
іде собі як сиротина,
очима -блим, губами -плям.
А ближче підійдеш - скотина...(с)
Думаю, що Кіпр швиденько став би повністю грецьким.
Про це написала депутат фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Майже перша публічна заява прем'єра, і стало зрозуміло, що монобільшість обрала першого малоросійського генерал-губернатора. Гуманітарна катастрофа в Криму через відмову кілька років тому України постачати воду, новопризначеного прем'єра турбує більше ніж втрата самого Криму або присутність найбільшого військового угруповання РФ в Європі на нашому окупованому півострові . Як з'ясувалося, вода в Крим - це перше завдання уряду",- написала Фріз.
"Лише дурний чи зрадник може вважати, що запуск води наблизить Україну до повернення Криму. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков чесно та прозоро заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України. Але прагнення влади Зеленського зробити краще для Росії, а не України переважає та визначає його колоборантську політику",- додала депутат.
Фріз нагадала, що згідно з міжнародним правом, саме окупант несе відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях.
"Єдина причина готовності уряду Зе подавати воду в Крим - це вимога Кремля. Я кримчанка, яка не може повернутись на могили моїх батьків в Крим. Після анексії моєї батьківщини я весь свій досвід та діяльність спрямовую на протидію російській агресії. На жаль, маю зробити сумну заяву - український народ отримав проросійський маріонетковий уряд", - наголосила парламентар.
Вона зауважила, що цифра шість стає горезвісною для України.
"Маємо сьогодні шостого преЗедента. З Помаранчевої Революції і до обрання Януковича минуло 6 років. З Революції Гідності до початку фактичної руїни незалежності нашої держави зсередини також минуло 6 років", - написала Фріз. Вона також спрогнозувала, які події відбуватимуться в Україні ближчим часом.
"Хочу зробити спойлер подальших подій, щоб потім не було здивувань. Готуємось до повернення нейтрального статусу, згортання вступу до НАТО, розірвання Угоди про асоціацію (адже росіян дуже дратує, що українці мають змогу відвідувати Європу без віз).
Незабаром буде нав'язано федеративний устрій. І все менше сумнівів залишається в тому, хто стане власником української землі після її розпродажу, який влаштовує ЗЕ-команда та ОПЗЖ. Ми вже не на порозі, ми увійшли в процес згортання, я б сказала, нищення демократії. І Майдан як волевиявлення народу, будуть знищувати через політичні репресії активістів, ветеранів, волонтерів, опозиційних політиків", - зазначила депутат.
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 3 ч
Вода в Крим - це не спорадичне і необдумане ляпання язиком. Це системне і наполегливе просування життєво важливої потреби для окупантів, яку обстоює російський агент Єрмак. Інші є ротами для озвучення і зондування реакції. Реакція має бути: негайне об'єднання і відсіч кремлядям.
Согласно со всеми международными конвенциями, ответственность за оккупированные территории несет страна-оккупант РФ.
За водоснабжение, за газоснабжение, за все,ответственность возлагается на российскую ********* как государство-оккупанта.
вот когда будет под контролем Украины- Крым..тогда давать воду.
що за б...ляді, ні дня без зашквару.
Вот так и сдаются интересы страны, в ОМАНЕ был договорняк! ЗЕленскому Импичмент! Ермака арестовать за гос. измену. это все его идеи 100%.