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 Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україна зобов'язана постачати воду українцям у Криму.

Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Я вчора дуже чітко висловлювався щодо поставок води в Крим, український Крим. Ми не постачатимемо воду для промислових і військових об'єктів! І на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо поставляти за необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття, хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Це важливо", - заявив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба

"Я вчора про це сказав. Ми не говоримо про відновлення промислових поставок води. Ми говоримо про наш обов'язок перед українцями в Криму. Прохання не політизувати такі речі, не порушувати і не маніпулювати такими речами", - резюмував Шмигаль.

Зазначимо, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі заклади і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія як країна-окупант зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179846
 
 
 Топ коментарі
 
Шмыга плохо закончит, даже еще не начав Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1362
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Украинцам. которые работают на военных базах.
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У очередной обрезанной ****** грубо вырвали контекст. Теперь она будет поставлять воду в Крым канистрами. А вчера обрезанная ****** по дебилизору говорила совсем друге.
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Час для зе-шмигалів спливає. В них відсутнє почуття самозбереженності.
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СБУ обязана немедленно открыть уголовное дело против предателя Шмыгаля - Бутусов Март 6, 2020Без рубрикиКомментарии
Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7595Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа почитал комментарии в фейсбуке.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять.
Так что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения.
Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия, и была получена гневная реакция общественного мнения, это, как видно, ничему не научило Кабмин.
Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности.

Ночью Юрий Бутусов дал еще более жесткий пост по этому поводу:
- Если президент, правительство и Верховная Рада, немедленно не опровергнут позорное заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о намерении подать воду в оккупированный Крым, а СБУ не откроет уголовное дело против предателя, значит, украинская власть допускает сдачу Российской федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) украинских государственных интересов. А это государственная измена, потому что предатель не имеет права быть главой исполнительной власти в Украине:
https://censor.net.ua/…/shmygal_podderjal_ideyu_podachi_vod…
Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули Крым, которых убили в Крыму, которые ради освобождения Крыма и Донбасса пошли на войну сложили свои головы, потеряли здоровье, сражались за Родину. Если на это заявление не отреагирует СБУ - значит, бороться за интересы Украины надо непосредственно народу, своими руками.
Интересно только одно - кто еще в правительстве, парламенте, офисе президента готовы быть соучастниками позорной сдачи интересов своей страны? Завтра посмотрим на реакцию, просто чтобы пересчитать.
Я убежден, что если найдутся те, кто посмеет включить воду в Крым, то при этой власти или при следующей, всем этим предателям придется пойти под суд. И это произойдет гораздо быстрей, чем думает Шмыгаль.
И если вопреки воле тех, кто сражается за свободу, воду попытаются включить - на протест против предателей выйду и я, и многие другие украинцы.
И вода в Крым, и прекращение огня на фронте - все это возможно только после того, как Украина получит гарантии и вернется на свои земли. Путин хочет для Украины приднестровский или грузинский вариант - когда под видом прекращения огня страна признает свою капитуляцию, и устанавливает де-факто отношения с агрессором в тех вопросах, которые важны агрессору для закрепления на оккупированных территориях.
Проходят годы, и вскоре оккупация де-факто начинает признаваться де-юре. После включения воды в Крым ни о каком возвращении Крыма в состав Украины говорить не приходится - это фактически признание капитуляции в данном вопросе.
В начале февраля по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в крупнейшие украинские проектные организации, которые занимаются инжинирингом в сфере водных ресурсов, обратились представители украинской власти Украины с запросом о подготовке проекта возобновления поставок воды в оккупированный Крым. Об этом сообщили источники Цензор.Нет.
Важно отметить, что целый ряд компаний уже отказались от реализации этого проекта. Надеюсь, в ближайшее время мы получим разъяснение государства, по чьей именно инициативе ведутся переговоры с проектными компаниями.
Надеюсь, что все представители частного бизнеса и государственные проектные организации понимают - приняв участие в таком проекте, вы навсегда покроете позором свое имя и свои предприятия. Соучастие в предательстве никакие деньги не оправдают.
И еще - я считаю, что все порядочные люди в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке премьер-министра и возбуждении против него уголовного дела в СБУ. Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом не допустимо.
***
Ваш покорный слуга ранее сегодня тоже прокомментировал то возмутительное высказывание Шмыгаля:
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Поздно, "власов" (хороший, годный псевдоним), поздно. Черного кобеля не отмоешь добела. Бутусов был тем, кого в классификации Пелевина относят к "*********" (читал, нет?). Хотя, там, в этой ******** тусовке, сейчас все так перемешалось, что сейчас хер поймешь, кто есть кто у кого. Сейчас он и сам, и руками "клоунов", лихорадочно пытается ЗАМЫТЬ свое соучастие в преступлении под названием "государственная измена".
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Но о Вове Зеленском можно сказать с полной определенностью. Что тогда, что сейчас - этот унылый поц ВСЕГДА был и есть КЛОУНОМ У *********. Самому стать ********* ему не позволит его интеллектуальный уровень (12 лет мальчику, пубертатный период, первые самопроизвольные поллюции), ни реальные ********, клоуном у которых он является.
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Подобных плебеев нужно расстреливать как в 1917 году в Петрограде-вместе с семьями
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Ты из Калуги? Или Самары? Или из Твери? Кацапская мразь.
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Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1949

Зоя Казанжи
Радник з комунікацій, агенція E'COMM

"Ви вірите у випадковості? Що показали останні події в Україні.
Все, що відбувається зараз в українському політикумі свідчить про одне: президент України шкідливий для країни взагалі і для державності зокрема.
Дуже сподіваюсь, що після каденції буде порушена кримінальна справа. Наприклад, на предмет державної зради.
Бо наводнення державних структур кадрами з однозначно кримінальним бекграундом або з сумнівним анамнезом бізнес-зв'язків свідчить про одне: спецоперація Кремля по знищенню країни поки що вдається.
Проросійська риторика превалює. Країну свідомо занурюють у керований хаос. Проукраїнськість висміюють і нівелюють - разом з мовою, здобутками, цінностями. Олігархат отримав квоти на продовження дерибану ресурсів, які виснажують Україну. Старі кадри зі старими і збереженими корупційними зв'язками повертають собі статус-кво і нарощують вплив. Фінансова турбулентність почалась і немає чіткої уяви, що буде відбуватися далі. Особливо на фоні останніх подій у світі і неминучої економічної кризи.
Населення не отримує не те, що зрозумілих, а хоч якихось притомних повідомлень з приводу діяльності вищих органів влади. Натомість влаштовується злив із сумнівних і через сумнівні джерела інформації, яка має на меті ще більшу плутанину в головах громадян.
Експертиза, в тому числі і міжнародна, ігнорується. Все - на коліні і нашвидкоруч. Виходячи із своїх кволих «знань».
Ми стаємо країною непрогнозованою і незрозумілою. В першу чергу для нас самих.
На цьому фоні продовжуються бойові дії на сході. Гине значно більше воїнів, аніж минулого року. Російське озброєння спокійно доставляється на окуповані території. І міністром оборони нам підсовують людину з дуже однозначною репутацією!
Скажіть, що все це - не план на знищення державності? Ви вірите у випадковості? Вірите у те, що Кремль, втручаючись у справи і вибори багатьох країн світу, не мав і не має впливу на вибори і на порядок денний в Україні? Вірите, що все це - просто дивний збіг обставин і «пацани» просто вчаться?
Ні, вони не аматори, які честолюбиво прагнуть якісних змін і, роблячи помилки, вперто рухаються вперед.
Вони вороги. Які зупиняться лише на руїнах країни. Або яких зупинимо. Щоб одного разу не бути похованими під руїнами."
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Зоя, ви радник з комунікацій? Порадьте тому, за кого ви голосували - тікати з країни, якої він не розуміє, бо війну в голові він закінчів. І порадьте йому гарного психіатра, бо організму, який бореться і перемагає у війні в голові - він потрібен, як нікому. Кокс - протипоказаний, але якщо дуже непереливки - то можна. А щодо НАС - запамятайте - раднику з комунікацій: Поради дають тільки тоді, коли їх запитують.
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Військові експерти, які в житті не злазили з дівану і не служили в армії, економічні експерти, які в житті не заробили власної копійки і існуюсь на пенсію бабусі, політологи розливу селища міського типу, радники з комунікацій, які не здатні отримати довідку в ЖЕКу- звідкіля на нашу голову звалилась вся ця ЛАВИНА ********* ШУШЕРИ?
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Це всього лиш зріз з масиву нашого "мудорого українського народу"...Ну,того самого який і "гордий,і розумний,і чесний" і бла-бла-бла.Немає всіх цих чеснот у 80%процентів населення.Такі самі уже прийшли до влади,стали лікарями,вчителями,ментами,СБУ-шниками...Україна ще якось тримається на голому ентузіазмі та готовністю до самопожертви тих 20%,у яких в голові є мозок.І то-їх знищують кожного дня-саджають за сфальсифікованими обвинуваченнями,вбивають на Донбасі...Справжніх патріотів і просто адекватних людей все менше і менше.Скоро вся Україна перетвориться в великий кінозал "95-го кварталу"
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Типа с паспортом за водой ходить? или будут проверять, у кого паспорт есть тому трубу откроют дома, у кого нет..вали с моря набирай? вот о чем ***** с пуйлом договаривался...вот увидите...
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Там нет украинцев,они все давно на материковой Украине,там только укрвата,а тот 1% настоящих патртотов украинцев которые не смогли покинуть Крым точно не хотели чтоб о них так заботились,пуская воду
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Тут унылому полупокеру и его игрушечным клоунам и без меня **** в панамку хватило. Вот только почему бабушка Беня осталась за кадром? Где Коломойский? Почему никто не говорит о том, что этот жалкий унылый полупокер - всего лишь клоун у ********?
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"... Просьба не политизировать такие вещи, не поднимать и не манипулировать такими вещами..." Все с тобой ясно. Здесь можно сказать одно - Тебе уже пора с вещами на выход, чувак.
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чего они все так рвутся воду в Крым подавать? сдается мне, что это не спроста. очевидно, договорняк с паРашей уже давно есть.
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Шмыгаль - это менеджер Ахметова! Шмыгаль такой же коллаборант, как Ахметов!!! Их за гос измену судить надо!
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Вот так вот
Сначала олигархи-реваншисты подсунули в кабмин самокатных дурачков
Это было сделано,потому что половина 73 процентных даунов это конечно же проевропески настроенные укринцы, которые велись на шарлатанов Саакашвили и Лещенко и думали что злой Порошенко саботирует реформы.
Теперь, подусунув временно "соросят" и окончательно дискредитировав евроитеграцию, олигархат поставил уже откровенно проросийско-олигархическипй кабмин.
Разом з ватою, тупоголовые украинцы сделали себя вместе.
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Не спеши нас хоронить! Мы выстояли в 2014. И мы, выстоявшие в 2014, все еще живы! ПС. А тупоголовые украинцы, конечно же, имеют место быть, к сожалению, в том же процентном соотношении, как и в любом другом народе. Всем хочется халявы, всего и сразу, и желательно бесплатно. Немцы, или французы, или молдаване, вряд ли сильно в этом отличаются. И все голосуют за беспринципных популистов. Быдло есть везде. Или я не прав?
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Ты же за них голосовал! Разве можно быть, хкм, непоследовательным?
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За такі слова б'ють в морду, це такі як ти за них голосували. Краще Пороха не було президента. А голосувати за жидів можуть тільки кончені як ти. Маловато їх в другу світову знищили
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вода в Крым это заманчиво, куда потом они бежать будут. за батоном на *********...
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Со всех скважин идёт подача качалово воды, или думаете ждать будут когда явится ангел Шмыгало и покрутит краник Не о воде думают а когда синончик пойдёт людишек принимать по полной, да ещё каких кацапчиков но не нас...
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Да, ты прав. Ты правильно все констатировал, Капитан Очевидность. Нам это ОЧЕВИДНОЕ было понятно и известно еще год назад, ДО президентских выборов. Все, что мы говорили и о чем предупреждали - сбылось до ПОСЛЕДНЕЙ ЗАПЯТОЙ. Ну и? Что ТЫ предлагаешь? И где ТЫ БЫЛ, когда я - ПРЕДУПРЕЖДАЛ?
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То окупована територія дядя! Яка вода? Як хоче одна людина не встратити квартиру в Криму. А ви все переживали за Ліпецьку фабрику. Радійте "зробимо себе разом".
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Не для кого из адекватных людей уже не новость, что бубочка это тупая кукла-марионетка олигархов. Олигархам удалось найти редчайшей мерзости и тупости существо, которое идеально подходит для того, чтобы быть ручным песиком.
Многие бросаются на бубочку, но бубочка это тупая кукла, актер играющий роль голобородька, беспринципная и циничная мразь, которая плевала на все кроме бонусов в конверте от олигархов, как и его слуги, у которых бонусы поменьше.
Мы имеем полный захват власти олигархами, у которых в подчинении стадо беспринципных, несамостоятельных дурачков на зарплате.
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А что говорит по этому поводу наш Зе? Молчит, значит такого же мнения. Просто дикий зашквар.
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ну и шкура.
начнет водой канистрами,а закончит электроэнергией и руцким миром.
что это за тело вообще? откуда оно появилось?
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🐸
Отак подивишся здаля на шмигалЯ -
неначе справді він людина:
іде собі як сиротина,
очима -блим, губами -плям.
А ближче підійдеш - скотина...(с)
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Уявімо собі Туреччину, де турецький президент, його оточення та уряд були б етнічними греками.
Думаю, що Кіпр швиденько став би повністю грецьким.
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Зовсім хлоп розум втратив. Такий уряд має йти у відставку. Хай Путін постачає їм воду!
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Україна з призначенням прем'єрміністра Дениса Шмигаля отримала проросійський маріонетковий уряд, а в особі нового очільника Кабінету Міністрів - обрала першого малоросійського генерал-губернатора.
Про це написала депутат фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Майже перша публічна заява прем'єра, і стало зрозуміло, що монобільшість обрала першого малоросійського генерал-губернатора. Гуманітарна катастрофа в Криму через відмову кілька років тому України постачати воду, новопризначеного прем'єра турбує більше ніж втрата самого Криму або присутність найбільшого військового угруповання РФ в Європі на нашому окупованому півострові . Як з'ясувалося, вода в Крим - це перше завдання уряду",- написала Фріз.
"Лише дурний чи зрадник може вважати, що запуск води наблизить Україну до повернення Криму. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков чесно та прозоро заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України. Але прагнення влади Зеленського зробити краще для Росії, а не України переважає та визначає його колоборантську політику",- додала депутат.
Фріз нагадала, що згідно з міжнародним правом, саме окупант несе відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях.
"Єдина причина готовності уряду Зе подавати воду в Крим - це вимога Кремля. Я кримчанка, яка не може повернутись на могили моїх батьків в Крим. Після анексії моєї батьківщини я весь свій досвід та діяльність спрямовую на протидію російській агресії. На жаль, маю зробити сумну заяву - український народ отримав проросійський маріонетковий уряд", - наголосила парламентар.
Вона зауважила, що цифра шість стає горезвісною для України.
"Маємо сьогодні шостого преЗедента. З Помаранчевої Революції і до обрання Януковича минуло 6 років. З Революції Гідності до початку фактичної руїни незалежності нашої держави зсередини також минуло 6 років", - написала Фріз. Вона також спрогнозувала, які події відбуватимуться в Україні ближчим часом.
"Хочу зробити спойлер подальших подій, щоб потім не було здивувань. Готуємось до повернення нейтрального статусу, згортання вступу до НАТО, розірвання Угоди про асоціацію (адже росіян дуже дратує, що українці мають змогу відвідувати Європу без віз).
Незабаром буде нав'язано федеративний устрій. І все менше сумнівів залишається в тому, хто стане власником української землі після її розпродажу, який влаштовує ЗЕ-команда та ОПЗЖ. Ми вже не на порозі, ми увійшли в процес згортання, я б сказала, нищення демократії. І Майдан як волевиявлення народу, будуть знищувати через політичні репресії активістів, ветеранів, волонтерів, опозиційних політиків", - зазначила депутат.
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я вже готовий вийти на Майдан проти ЗЕкремлядей! а ви?!
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Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 3 ч

Вода в Крим - це не спорадичне і необдумане ляпання язиком. Це системне і наполегливе просування життєво важливої потреби для окупантів, яку обстоює російський агент Єрмак. Інші є ротами для озвучення і зондування реакції. Реакція має бути: негайне об'єднання і відсіч кремлядям.
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Шмыгаль рискует потерять всё - даже свою жизнь:
Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3842


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ушлепок читай Женевскую конвенцию... шарамыга Шмыгаль.
Согласно со всеми международными конвенциями, ответственность за оккупированные территории несет страна-оккупант РФ.

За водоснабжение, за газоснабжение, за все,ответственность возлагается на российскую ********* как государство-оккупанта.

вот когда будет под контролем Украины- Крым..тогда давать воду.
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ЗеЛя и его банда барыг кончат хуже яныка.
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засохни гнида
що за б...ляді, ні дня без зашквару.
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Что путину и надо....дебилы! Только лохам похлопает, скажет спасибо за воду, на военные базы РФ. Зеленский такими действиями только разъединяет страну...и может уже реально гражданская война внутри страны начаться.

Вот так и сдаются интересы страны, в ОМАНЕ был договорняк! ЗЕленскому Импичмент! Ермака арестовать за гос. измену. это все его идеи 100%.
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Парадокс в том, что те кто здесь топит против подачи воды, в первую очередь и не верят в то, что Крым станет украинским. Ну предположим, что крымчане устанут от отсутствия технической воды (использовалась только для полива), и что, захотят стать украинцами? Это поможет? Вода появится? Нет, и в Крыму это понимают все. Канал УЖЕ не пригоден к эксплуатации, он без воды рассохся. (ссылка) (ссылка) (ссылка) Пускать по нему воду, все - равно, что писать в песок. а ведь вся вода, поступающая в Крым, платная. Дешевле помидоры в Турции покупать
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