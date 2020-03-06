EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини
  2051  9
Все про:КМДА (783) Київ (7379) опалення (160) Пантелеєв (45) опалювальний сезон (271)

 Кияни можуть вже зараз подавати заявки на дострокове відключення опалення, щоб не переплачувати, - заступник голови КМДА Пантелєєв

Жителі багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, ухваливши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Рішення повинні підтримати не менш як 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" або іншої. Якщо одразу на збори не вдалося зібрати всіх мешканців, то можна прийняти рішення шляхом письмового анкетування і також оформити протокол.

Він зауважив, що чинне законодавство дає широкі можливості мешканцям багатоквартирних будинків для ухвалення колективних рішень і місцева влада завжди йтиме назустріч людям у їх прагненні ефективно управляти будинком та економити енергоресурси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської в Києві перекриють рух у зв'язку з капремонтом, - КМДА. КАРТА

"Найголовніше – дійти консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не сплачувати зайвого, ми таку можливість даємо. Ініціативна група у складі не менш як трьох осіб має ініціювати та провести збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75% мешканців (рахується за площею квартир). Якщо одразу всіх сусідів не вдалося зібрати на збори, є механізм письмового доопрацювання – ви обходите сусідів, знайомите із суттю питання і пропонуєте підтримати такий крок. Протокол необхідно направити до теплопостачальної організації", – пояснив Пантелеєв.

Він також зауважив, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, аби не підвищувати тарифи для споживачів.

Нагадаємо, що згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179844
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А могут ли жители вообще отказаться от центрального отопления?
 показати весь коментар
 
 
у нас в Кременчуге дешевле эл жнергией уже отапливаться
 показати весь коментар
 
Киевтеплоэнерго украл домой счётчик и считает с фанаря как им выгодно, более половины дома не платит и не будет платить.
 показати весь коментар
 
Ну и зачем, если и так есть норма про среднюю температуру +8
 показати весь коментар
 
 
"Решение должны поддержать не менее 75% жителей,"
Совпадение? Не думаю!
 показати весь коментар
 
 
75% пенсионеров в домах живут,никто не подпишет! Идиоты... очередной развод.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору