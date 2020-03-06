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Все про:гроші (233) Нацполіція (9131) пропажа (31) Харків (1674) ДБР (942)

 ДБР перевіряє можливу причетність правоохоронців Харкова до зникнення $10 тис. з відділення поліції

У Харкові з Основ'янського відділу поліції зникли $10 тис. Державне бюро розслідувань перевіряє можливу причетність поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за інформацією, поширеною в одній із соціальних мереж, перевіряють можливу причетність співробітників Основ’янського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області до зникнення $10 тис.", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, мешканка Харкова звернулася до поліції із заявою про зникнення з її квартири $26 тис. Пізніше з’ясувалося, що гроші забрав батько заявниці. За словами чоловіка, після того як його викликали до відділу поліції, усю суму він віддав поліцейським. Його ж доньці правоохоронці повернули лише $16 тис., замість $26 тис.

Досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також читайте: Офіс генпрокурора спростував слова Венедіктової про непризначення прокурорів у 1 272 провадженнях ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179843
 
 
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Да пишите как и раньше писали - мыши, заразы, в сейфе сожрали доллары. Выделите денех на отраву, а потом предъявляйте!
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"Інцидент" стався під час чергування правоохоронця ГЕПИ....
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все логічно - мусора взяли 10 шт за роботу і 16 шт вернули потерпілій ГБР проверяет возможную причастность правоохранителей Харькова к пропаже $10 тыс. из отделения полиции - Цензор.НЕТ 3637 а що не так? Собакову комісійні не передали?
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если скромно, то хватит на три года без занимаемой должности.
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cкажут люди в масках похитили деньги с райотдела?)
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Запитайте у пана собакова. Це його місто і це його відомство. А ці люди перевіряють громадян і мають зброю і доступ до баз данних.
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