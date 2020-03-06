 Україна продовжить співпрацю з МВФ, - глава Мінфіну Уманський

Як повідомив НВ новий глава Міністерства фінансів України (Мінфін) Ігор Уманський, сьогодні о 9 годині ранку він проводить зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йостом Люнгманом, передає Цензор.НЕТ.
"І співпраця з ними точно актуальна, - сказав міністр. - Ми за результатами зустрічі дамо стейтмент (заяву. - Ред.)".
Він підтвердив, що Мінфін продовжить співпрацю і виконання prior actions МВФ, щоб підписати угоди про нову програму для України.
продолжит сотрудничество с МВФ, - глава Минфина Уманский
Вот только не факт, что денег даст.
Морган Стенли после смены КМ уже не рекомендует вкладывать в ЦБ Украины и советует выводить свои деньги отсюда пока не поздно.
Тільки буде та структура називатись КВФ - коломойський валютний фонд.