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 Політика України
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Все про:МВФ (673) Мінфін (412) Уманський (7) Люнгман Йоста (18)

 Україна продовжить співпрацю з МВФ, - глава Мінфіну Уманський

Міністр фінансів України Ігор Уманський заявив, що міністерство продовжить співпрацю з МВФ.

Як повідомив НВ новий глава Міністерства фінансів України (Мінфін) Ігор Уманський, сьогодні о 9 годині ранку він проводить зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йостом Люнгманом, передає Цензор.НЕТ.

"І співпраця з ними точно актуальна, - сказав міністр. - Ми за результатами зустрічі дамо стейтмент (заяву. - Ред.)".

Він підтвердив, що Мінфін продовжить співпрацю і виконання prior actions МВФ, щоб підписати угоди про нову програму для України.

Також читайте: МВФ знизить прогноз зростання світової економіки у зв'язку з поширенням коронавірусу, - Георгієва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179841
 
 
 Топ коментарі
 
А МВФ готовий до співпраці з зеленоригами?!
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Конечно продолжит.
Вот только не факт, что денег даст.

Морган Стенли после смены КМ уже не рекомендует вкладывать в ЦБ Украины и советует выводить свои деньги отсюда пока не поздно.
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Тоді тою структурою буде АВФ - ахметівський валютний фонд.
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А МВФ готовий до співпраці з зеленоригами?!
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Украина продолжит сотрудничество с МВФ, - глава Минфина Уманский
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Конечно продолжит.
Вот только не факт, что денег даст.

Морган Стенли после смены КМ уже не рекомендует вкладывать в ЦБ Украины и советует выводить свои деньги отсюда пока не поздно.
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Уманский адепт - мягкой мониторной политики - прямая противоположность - Яресько и К - которые заставили жить по средствам и в результате их действий мы и наблюдали и падающий курс и полный порядок в банковской сфере - но олигархам это не надо - чем выше курс тем меньше себестоимость и выше их доход - моника лег под ..... и им пользуются - факт)))
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Зверни увагу, що це Уманський, а не Київський чи Донецький
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((( да ладно Вам - хотя тяжело не согласиться)))) а не в Умань у нас паломничество каждый год?))
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Ми були бідними, а тут прийшли зебіли і почали красти
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Украина продолжит сотрудничество с МВФ, - глава Минфина Уманский.

Тільки буде та структура називатись КВФ - коломойський валютний фонд.
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Скоро вже Ахметов буде все контролювати і бєнє прийдеться втікати, якщо встигне.
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Тоді тою структурою буде АВФ - ахметівський валютний фонд.
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Если Коля хочет дружить с Олей - это не значит, что Оля будет дружить с Колей!
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Украине уже лет 20 как5 пора нанять на должность министра финансов ПРОФЕССИОНАЛЬНА.специалиста по кризисному выходу из такой Ж*.Если нет такового в Украине,то есть в мире,которые уже справлялись с задачей.любое продолжение сотрудничества с МВФ отдаляет возможность выбраться из щупалец этого монстра и даже больше-добавляет уже ПОЛИТИЧЕСКУЮ зависимость...Нах всех этих уманских...а тех пынзэникив,что втянули Украину в долги перед МВФ-под следствие на предмет правомерности и необходимости первых займов у МВФ.
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