 Україна продовжить співпрацю з МВФ, - глава Мінфіну Уманський

Як повідомив НВ новий глава Міністерства фінансів України (Мінфін) Ігор Уманський, сьогодні о 9 годині ранку він проводить зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йостом Люнгманом, передає Цензор.НЕТ.

"І співпраця з ними точно актуальна, - сказав міністр. - Ми за результатами зустрічі дамо стейтмент (заяву. - Ред.)".

Він підтвердив, що Мінфін продовжить співпрацю і виконання prior actions МВФ, щоб підписати угоди про нову програму для України.

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