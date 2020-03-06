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Все про:Крим (8852) вода (343) Ташева (6) Денис Шмигаль (45)

 Новий прем'єр "поки не в контексті Криму", - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова

Заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева вважає, що новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль "поки не в контексті Криму".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція представництва Президента України в АР Крим не змінилася - ми вважаємо що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога", - написала вона.

Також вона зазначила, що дискусія про турботу про громадян і т.д. не вперше точиться: було це і на початку цього року, і кількома роками раніше від окремих топпосадовців.

"Причини дві - 1) російський наратив; 2) відсутність обізнаності щодо ситуації в Криму, недостатні знання міжнародного права, аналізу того, що буде відбуватися з нашими ж громадянами, якщо воду пустять (ще більший тиск і репресії, бо гроші в РФ звільняться для посилення військових та силовиків тощо)", - зазначила Ташева.

Крім того вона висловила впевненість у тому, що новопризначений прем‘єр-міністр "поки не у контексті Криму": "Ми будемо зі свого боку брифити весь Уряд щодо кримських питань, зокрема води".

Також Ташева зазначила, що їй "вже почали закидати моє твердження про те, що якщо воду в Крим вирішать давати (сформоване рішення) - я подам у відставку. Подам, як, впевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи "роботи". Але рішення такого щодо води нема, зі свого боку ми донесемо позицію щодо води та інших принципових питань щодо Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача води в Крим - це інструмент деокупації, - міністр закордонних справ Кулеба

Нагадаємо, 12 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Учора прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи. Пізніше на своїй сторінці у Facebook прем'єр уточнив, що Україна не може подавати воду в окупований Крим до повернення його до складу України.

Новий премєр поки не в контексті Криму, - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179840
 
   
 Топ коментарі
 
шесть лет война. шесть лет оккупации Крыма. а оно "не в контексте". он в запое был или в анабиозе?
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Сепар у нас премьер. Но он не в курсе чего? Что он -- не украинец?
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Зато он в контексте договорняков Ахметова
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Что то не видать радостного блеяния ЗЕбилов!!??
Мочу Оманского Осла вам в пасть, а не воду в Крым!
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якась та Ташева ДУЖЕ ДИВНА!!! Новий прем'єр "поки не в контексті Криму", - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова - Цензор.НЕТ 1015ПАТРИОТИЗМ УКРАЇНЦІВ "їхнім" НЕ зрозумілий заважає мишибратській дружбі тому і як вила в дупу дані абрамовича шмиголя МІЗКИ ПЕРЕКРУЧЕНІ!! який там контекст?? Воно ляпає що в голову прийде і приходить туди лише те що вигідне"їхньому"народу -вони Ж їхні слуги.. Новий прем'єр "поки не в контексті Криму", - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова - Цензор.НЕТ 8733
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так все ЗЕльоные не в контексте шестилетней войны с Россией.
им некогда было - не могли оторваться от рояля и рычагов управления предприятиями Новий прем'єр "поки не в контексті Криму", - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова - Цензор.НЕТ 5090

не надо врать !
ЗЕленский и его банда готовы продать все и вся с невинными глазками
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Сепар у нас премьер. Но он не в курсе чего? Что он -- не украинец?
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Не успел стать премьером и сразу такие заявления. Такое ощущение, что антикоррупционные посадки начнутся уже с Вовиной команды и самого Вовы, если он конечно не успеет в Израиль мотануть.
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Тут не посадки потрібно проводити, а зразу повішання без суду і слідства.
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Звичайно не українець, хіба не видно по обличчю, не кажучи вже про риторику? Львівський єврей.
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Премьер? Т.е. сепара-премьера назначил патриот-президент? Ты допускаешь что такое возможно?
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К Вове вопросы растут как на дрожжах.
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Шмигаль-ЗАПРОДАНЕЦЬ..
НАШ,ГАЛИЦЬКИЙ..
МАЛО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ВЛАСНИКА 112,ЗІКУ ТАРАСА КОЗАКА
ХОЧ ІНЕ МЕДВЕДЧУК..
-----------------------

Михаил Бродский ⚡️Медведчук оказался подонком

Есть в нашей стране мразь - это Медведчук. Никогда не думал, что настолько. Какое-то животное. Он 20 лет системно занимается коррупцией, я так считаю. Он далёк от бизнеса и идей, он только "порешать" может. Оказался гнилым подонком. Ему не нравится проукраинский сайт OBOZREVATEL и я как издатель, но лгать с подачи российского олигарха о моём сыне - труженике, отце троих детей, это слишком.
Витя, я тебя не боюсь, хотя помню, как ты мне угрожал убийством, когда грабил Григоришина в 2002 году.
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шесть лет война. шесть лет оккупации Крыма. а оно "не в контексте". он в запое был или в анабиозе?
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ау! зебараны! как там леса Карпат? на корню стоят?

Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 1713
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Утопить ****** и кинуть в канал,пускай пьют крысы
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Походу все, что связано с ЗЕ, вне контекста Украины.
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нові ******* виявилися ************ консервами
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во первых они голосовали не за Зелю а против Пороха . во вторых они вне политики и вообще их обманули Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 564
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Шмигельсон….и не в контексте......Крыма??????
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писанину Ташевой можно сократить до одной строчки " у нас премьер дурачек и не в курсе общей позиции государства " Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 7880
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Та він в курсі. Просто у нас зараз позиція держави така.
"Сумні, браття, Зе-часи настали." ©
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Зе это проект Кремля, с каждым днем я в этом всё больше убеждаюсь.
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Предупреждали же.
А какой вой стоял, когда предупреждали, что выбор - между Порошенко и хутиным.
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О проекте Буратино говорили ещё до первого тура выборов и о выводе 47 миллионов Долларов США из Привата в офшор на Кипре и о регистрации собственности в Крыму по законам паРаши и о неуплате налогов в бюджет Украины во время войны и в то же время покупка вилл... Говорили и том, что на популярной страничке давались координаты - куда скидывать информацию о расположении и размещении ВСУ...
"Порохоботы, как всегда, брешут" ((c) зрада)
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Очередной збежавший от реальности, диванный у#бан из параллельной вселенной.
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Шмыгаль пока еще не в курсе, что что Крым захвачен, оккупирован и незаконно аннексирован Московией?
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Спала маска з героя: Дубінський сміявся в момент хвилини мовчання по загиблому на Донбасі бійцеві ООС (фото)Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - постпред Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова - Цензор.НЕТ 7965
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Дубинский часто поминает Бузину.
Видать соскучился по ватному братану.......
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Я сказав би інакше: він якраз увійшов у той контекст Криму, який пропихують в ЗЕленій ОПі. То через Арахамію, то через Шмигаля озвучують забаганки *****, які ЗЕзюдент має виконати.
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Думаю это скорее она не в курсе новой концепции правительства.
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полетели первые ласточки после смены
дали буде
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Начались тупые отмазки зеленой своры. Что значит "пока не в контексте Крыма"? Он что с Марса прилетел? Не знает, что Крым окупирован? Так нахрена его премьером назначать, если он "не в контексте"? Ведь премьер как никто другой должен владеть ситуацией в стране, а он блдь "не в контексте".... дибилы ..
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6 лет наверно в коме пролежал, не в курсе событий.
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73% пролежали в коме и не увидели ни агрессии паРаши, ни разрушенной этой агрессией экономики...
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А хто у його мама, бо дуже схожий на львівського жидунька
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"Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг"©
Так вон оно чё! Опять болезного в премьеры поставили. А с виду вроде как умный - на носу костыли для глаз, волосы кумпол уже покинули... А оно ж дефективное - во рту вместо языка пионэрский галстук (развевается на ветру), а в башке переключатель - или речь, или соображаловка - вместе никак. Хорошо, хоть основной инстинкт наместе -
"ссыт когда страшно"©
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Премьером еще толком не был а уже так жидко обосрался .Этот кабмин Зеленского судя по ватности и тупости премьера полгода не протянет .
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так миссия этого кабмина .как раз в такого рода действиях . Прошлые на это были не готовы , а тут готовая команда предателей.Это уже повод . для создания револ ситуации .Кр татары обещали не пускать , то если начнется движ , нужно им помогать . Когда то Семенченко и КО начали эти процессы и предыдущая власть .не смогла ничего сделать согласившись перекрыть воду и электричество .
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та вся зелена маса не в контексті причому до всієї України.
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Нафуя такой премьер, если он дупля не отбивает в политике? Вопрос риторический
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зеленский сколько бабла в омане от Патрушева огрёб ?
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Видимо, назначений на высшие госдолжности нормальных людей мы так от писиониста и не дождемся.
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Не видимо, а наверняка не дождемся. У них другие задачи.
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Если новый премьер "пока не в контексте Крыма", то его высказывания говорят о природной глупости. Умный не знает -спрашивает, а потом говорит.
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новопризначений прем'єр-міністр "поки не у контексті Криму"
Нам его с Марса заслали,и он не знает ситуацию последних лет? На каких рыбок гуппи эти оправдания рассчитаны?
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100% Вся моя родина, навіть діти "в контексті", а премєр-міністр "не в контексті"І Перший день на посаді, а вже вкакався. Смердить на всю країну.
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А что вы ждёте?
У Зели 57% избирателей - вата!
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Да все они в курсе. Когда начинают говорить на такие больные темы. Это прямая измена . И нечего стесняться в выражениях. И о каких "украинцах" которым он предлагает подавать воду. Для населения там воды хватает. А для промышленности и военных объектов оккупантов нет. Да и украинцами можно считать только тех кто не просто сохранил украинский паспорт, но и не получил после 2013 года паспорт РФ ( ДНР, ЛНР), не участвовал в организации или сам не ходил голосовать ни на одни выборы или референдумы на оккупированных территориях. Не служит в гос органах оккупантов ( особенно в силовых), за исключением медицины и образования ( за исключением истории и обществоведения), а также не получает "дойчмарки" от оккупантов в виде "пенсий" и т.д. ( попутно получая и украинскую). Вот если посмотреть на все эти моральные ограничения, то там и воду подавать будет не кому . Хотя при любом случае это по международным законам это обязанность оккупанта.
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Идет 6-й год войны, а Шмыгаль все еще "не в контексте".
Это же сколько этот - как бы помягче выразиться - "ноль без палочки" будет входить "в контекст" экономической ситуации в Украине с такими умственными способностями?

Остается два варианта:
а) Шмыгаль - олигофрен в стадии дебильности.
б) Шмыгаль куплен запоребриком с потрохами
Впрочем, один вариант не исключает другого, а как бЭ взаимно дополняет.
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Точно Вами сказано.
Я схиляюся до варіанту "б", не олігофрен, а ворог, ворог разом із усією зеленою та ОПЗЖною пліснявою. Новий прем'єр "поки не в контексті Криму", - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова - Цензор.НЕТ 1357
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Зрадник не в контексті Криму та України.
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Кабмин разрабатывает-разработает проект запуска воды https://censor.net.ua/news/3179860/kabmin_razrabotaet_mehanizm_podachi_vody_v_okkupirovannyyi_krym_oznakomit_s_nim_obschestvo_i_posle_etogo ,правительство обращается в инжиниринговые компании с этим вопросом а новый премьер не в курсе. Шабаш клоунов и Зе ни при чем.
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Если он НАСТОЛЬКО не в контексте, то нечего такую должность занимать!
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Да этого Шмыгаля под трибунал отдать надо!
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